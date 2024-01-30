Rust Kodları Neler? Konsol Komutları Listesi

Rust kodları, sansürü devre dışı bırakma ve bir oyuncuyu yasaklama dahil olmak üzere çeşitli işlemlerin kolayca yapılabilmesini sağlıyor. Peki, Facepunch Studios tarafından sunulan oyunda kullanılabilecek hangi kodlar bulunuyor?

Bu rehberde Rust konsol komutları neler sorusunu yanıtlayacağız. En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan yapım için belirlenen kodların konsola yazılması gerekiyor. Dolayısıyla kodlara geçmeden önce konsolun nasıl açıldığına bakalım.

Rust'ta Konsol Nasıl Açılır?

Yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdüren Rust'ta konsol açmak için F1 tuşuna basmak yeterlidir. Açılan konsol penceresine kodu yazıp Enter tuşuna basarak etkinleştirebilirsiniz.

Rust Kodları Listesi

censor.nudity false : Sansürü devre dışı bırakır.

: Sansürü devre dışı bırakır. suicide : Karakteri öldürür.

: Karakteri öldürür. quit : Oyunu kapatır.

: Oyunu kapatır. kick "isim" : Bir oyuncuyu sunucudan atar.

: Bir oyuncuyu sunucudan atar. global.kickall : Sunucudaki tüm oyuncuları atar.

: Sunucudaki tüm oyuncuları atar. ban "isim" veya "steamid" : Bir oyuncuyu yasaklar.

: Bir oyuncuyu yasaklar. unbanall : Sunucudaki tüm oyuncuların yasağını kaldırır.

: Sunucudaki tüm oyuncuların yasağını kaldırır. global.banlist : Yasaklı oyuncuları listeler.

: Yasaklı oyuncuları listeler. grass.on false : Çimenleri devre dışı bırakır. Çimenleri tekrar etkinleştirmek için false yerine true yazılması gerekiyor.

: Çimenleri devre dışı bırakır. Çimenleri tekrar etkinleştirmek için false yerine true yazılması gerekiyor. gui.show : Kullanıcı arayüzü gösterir.

: Kullanıcı arayüzü gösterir. gui.hide : Kullanıcı arayüzünü kapatır.

: Kullanıcı arayüzünü kapatır. vehicle.spawn : Mevcut konuma araç ekler.

: Mevcut konuma araç ekler. server.hostname : Bir sunucu ismi ekler.

: Bir sunucu ismi ekler. /msg <oyuncu ismi> <mesaj> : Bir oyuncuya mesaj gönderir.

: Bir oyuncuya mesaj gönderir. net.connect "Server IP" : Direkt olarak sunucuya bağlanır.

: Direkt olarak sunucuya bağlanır. net.disconnect : Sunucuyla bağlantı kesilir.

: Sunucuyla bağlantı kesilir. net.reconnect : Son sunucuya yeniden bağlanır.

: Son sunucuya yeniden bağlanır. status : Sunucuya bağlı olan oyuncuları gösterir.

: Sunucuya bağlı olan oyuncuları gösterir. notice.popupall "mesaj" : Sunucudaki herkese bir bildirim gönderir.

: Sunucudaki herkese bir bildirim gönderir. teleport.toplayer "oyuncu ismi" "oyuncu ismi" : Bir oyuncuyu diğer oyuncunun yanına ışınlar.

: Bir oyuncuyu diğer oyuncunun yanına ışınlar. teleport.topos "oyuncu ismi" "Pos X" "Pos Y" "Pos Z" : Bir oyuncuyu belirlenen koordinatlara ışınlar.

: Bir oyuncuyu belirlenen koordinatlara ışınlar. inv.giveplayer "oyuncu adı" "eşya adı" "miktar" : Bir oyuncuya eşya verir.

: Bir oyuncuya eşya verir. inv.giveall "eşya adı" "miktar" : Sunucudaki tüm oyunculara eşya verir.

: Sunucudaki tüm oyunculara eşya verir. server.pvp true/false : PVP modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

: PVP modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. env.timescale "miktar" : Gece gündüz döngüsünü belirli hıza ayarlar. Varsayılan değer 0,0066666667'dir.

: Gece gündüz döngüsünü belirli hıza ayarlar. Varsayılan değer 0,0066666667'dir. env.time "zaman" : Saati belirtilen değere göre ayarlar. 12 değeri öğle vaktidir.

: Saati belirtilen değere göre ayarlar. 12 değeri öğle vaktidir. gfx.damage “true/false” : Hasar göstergelerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

: Hasar göstergelerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. crafting.complete : Devam eden craft işlemini tamamlar.

: Devam eden craft işlemini tamamlar. crafting.cancel : Devam eden craft işlemini iptal eder.

: Devam eden craft işlemini iptal eder. airdrop.drop : Bir airdrop başlatır.

: Bir airdrop başlatır. global.moderatorid "SteamID" : Bir oyuncuyu moderatör yapar.

: Bir oyuncuyu moderatör yapar. global.removemoderator "SteamID" : Bir oyuncunun moderatörlüğünü kaldırır.

: Bir oyuncunun moderatörlüğünü kaldırır. airdrop.min_players "miktar" : Minimum X sayıda oyuncu çevrim içi olduğunda airdrop başlatır.

: Minimum X sayıda oyuncu çevrim içi olduğunda airdrop başlatır. server.clienttimeout "süre": Zaman aşımı süresini belirler. Varsayılan iki dakikadır.

Bu rehberde Rust konsol komutları listesi hazırladık. Peki, en sevdiğiniz konsol komutu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.