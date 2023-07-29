Raft Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Son dönemin en popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan Raft, gün geçtikçe popülerleşmeye ve kendi kitlesini büyütmeye devam ediyor. Okyanusta geçen bir hayatta kalma oyunu olan Raft pek çok oyuncuyu kendisine bağlamayı başardı ve genel anlamda olumlu yorumlar alan bir oyun oldu.

Pek çok oyuncu Raft’a başlamak istiyor ancak İngilizceleri yetersiz olduğu için çekince duyuyorlar. Eğer siz de oyunu en ince detayına kadar anlamak istiyorsanız Raft Türkçe yama kurabilirsiniz. Böylece dil bariyerine takılmadan oyundan maksimum keyif alabilirsiniz.

Aşağıda sizler için Raft’ı nasıl Türkçe yapacağınızı madde madde anlattık. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak siz de bilgisayarınıza Raft Türkçe yama kurabilirsiniz.

Raft Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Raft Türkçe yama dil dosyasını indirin.

Arından Winrar ile dosyayı açın.

ile dosyayı açın. Dosyanın içinden çıkan resources.assets isimli dosyayı oyunun kurulu olduğu dizindeki raft_data klasörüne kopyalayın.

isimli dosyayı oyunun kurulu olduğu dizindeki klasörüne kopyalayın. İşlem bu kadar. Raft Türkçe yama bilgisayarınıza başarıyla yüklenmiş olacak.

Raft Hakkında

Redbeet Interactive tarafından geliştirilen ve Axolot Games tarafından yayınlanan Raft 2022 yılında çıkış yaptı. En iyi hayatta kalma oyunlarından biri olan Raft, bu türe yeni bir soluk da getirdi.

Son dönemde hayatta kalma oyunları son derece popüler oldu. Rust isimli oyun çıkış yaptıktan sonra Rust benzeri oyunlar da piyasada hemen yerini aldı. Raft da bu oyunlardan biri. Öyle ki ismi bile andırıyor.

Diğer hayatta kalma oyunlarından farklı olarak Raft’ta okyanus üzerindeyiz. Mavi tonunun eksik olmadığı bu oyun tek kişilik olarak oynanabilse de asıl olayı eşli çevrimiçi oynamaktır. Eğer Raft’ı oynamayı düşünüyorsanız arkadaşlarınızı da ikna edebilirseniz süper olur. Arkadaşlarla oynandığı zaman keyfine varabileceğiniz oyunlardan biri de Raft’tır.

Raft Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz toplam kaç saat Raft oynadınız? Raft Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.