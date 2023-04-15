Rust Sistem Gereksinimleri Neler? Rust Kaç GB?

Rust sistem gereksinimleri, hayatta kalma türündeki popüler video oyununu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor çünkü oyunun sorunsuz şekilde oynanabilmesi için bilgisayardaki donanım bileşenlerinin, gereksinimleri karşılaması gerekiyor.

Hayatta kalma oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Rust, ilk olarak 2013 yılında erken erişime açılmıştı. Oyunun tam sürümü ise 2018 yılında sunulmuştu. Peki, başarılı oynanış sistemiyle dikkat çeken yapımı oynamak için hangi gereksinimleri karşılamak gerekiyor?

Rust Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64bit

İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 ya da daha iyisi

RAM: 10 GB

Ekran Kartı: GTX 670 2GB / AMD R9 280 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Minimum sistem gereksinimlerine göre oyunu düşük ayarlarda oynayabilmek için en az GTX 670 2GB veya AMD R9 280 ekran kartı gerekiyor. 10 GB RAM isteyen oyun, işlemci tarafında en az Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590'a ihtiyaç duyuyor.

Rust Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 64bit

İşlemci: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: GTX 980 / AMD R9 Fury

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Popüler oyunu yüksek ayarlarda oynamak için en az GTX 980 ya da AMD R9 Fury ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i7-4790K veya AMD Ryzen 5 1600 işlemcisi gerekiyor.

Rust Kaç GB?

Rust isimli video oyununu bilgisayara yüklemek için 25 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer depolama tarafında yeterli miktarda boş yer yoksa kurulum başarısız olur. İster Windows'un kendi aracıyla isterseniz program kaldırma araçları ile artık oynamadığınız oyunları silebilir ve böylelikle boş yer açabilirsiniz.

Rust Fiyatı Ne Kadar?

Rust PC Fiyatı: 308 TL

Rust Xbox Fiyatı: 360 TL

Rust PlayStation Fiyatı: 439 TL

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Rust Steam'de 308 TL, Xbox mağazasında 360 TL, PlayStation mağazasında ise 439 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Fiyat etiketleri zaman içerisinde artabilir veya azalabilir.

Rust Nasıl Bir Oyun?

Facepunch Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan Rust, çevrim içi tabanlı hayatta kalma türünde bir oyundur. Açlık, susuzluk ve soğuk gibi konuların oldukça önemli olduğu yapımda bir barınak inşa edebilir, avlanabilir, diğer oyuncularla ittifak yapabilirsiniz.