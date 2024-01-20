Palworld Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Palworld sistem gereksinimleri neler? Çok popüler olan Palworld kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Palworld sistem gereksinimleri, PC'de sorunsuz oyun deneyimi için çok önemlidir çünkü donanım, oyunun gereksinimlerini karşılamazsa kasma ve donma gibi problemler ortaya çıkar. Peki, oyunda problem yaşanmaması için en az hangi donanım bileşenleri gerekiyor?
Pocketpair tarafından geliştirilen Palworld 19 Ocak 2024 tarihinde erken erişime açıldı ve kısa sürede çok popüler hâle geldi. Palworld'ü PC kaldırır mı sorusunun cevabını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık.
Bu rehberde kaliteli grafikleri, başarılı oynanış sistemi ve atmosferiyle dikkat çeken oyunun minimum ve önerilen gereksinimleri dahil olmak üzere birçok soruyu cevaplayacağız.
Palworld Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri (64-Bit)
- İşlemci: Intel i5-3570K 3.4 GHz
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB)
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel i5-3570K 3.4 GHz işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB) ekran kartı gerekiyor. Windows 10 veya üzeri işletim sistemi isteyen oyun en az 16 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor.
Palworld Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri (64-Bit)
- İşlemci: Intel i9-9900K 3.6 GHz
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Önerilen sistem gereksinimlerine göre en az NVIDIA GeForce RTX 2070 ekran kartı ve Intel i9-9900K 3.6 GHz işlemciye ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az 32 GB RAM gerekiyor.
Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 2024 (Güncel)
Düşük sistem gereksinimli oyunlar, güçlü donanım bileşenleri gerektirmediğinden dolayı eski donanıma sahip bilgisayarlarda rahatlıkla oynanabiliyor.
Palworld Kaç GB?
Açık dünya ve hayatta kalma oyunu Palworld'ün yüklenebilmesi için en az 40 GB gerekiyor. Eğer bilgisayarın depolama tarafında yeterli miktarda kullanılabilir alan bulunmuyorsa kurulum başarısızlıkla sonuçlanır.
Bilgisayarda kapsamlı temizlik gerçekleştiren program kaldırma aracı kullanarak artık oynamadığınız oyunları silebilir ve böylece boş alan miktarını çok kolay bir şekilde artırabilirsiniz.
Palworld Fiyatı
- Palworld PC (Steam) Fiyatı: 13,49 dolar
- Palworld Xbox Fiyatı: 85 TL (Game Pass'te mevcut.)
GTA 6 Sistem Gereksinimleri Nasıl Olacak?
GTA 6 sistem gereksinimleri, Grand Theft Auto serisinin yeni oyununda kasma ve donma problemleriyle karşı karşıya kalınmadan oynanabilmesi için en az hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulduğunu gösterir.
Bu rehberde Palworld kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR