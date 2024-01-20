Palworld Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Palworld sistem gereksinimleri, PC'de sorunsuz oyun deneyimi için çok önemlidir çünkü donanım, oyunun gereksinimlerini karşılamazsa kasma ve donma gibi problemler ortaya çıkar. Peki, oyunda problem yaşanmaması için en az hangi donanım bileşenleri gerekiyor?

Pocketpair tarafından geliştirilen Palworld 19 Ocak 2024 tarihinde erken erişime açıldı ve kısa sürede çok popüler hâle geldi. Palworld'ü PC kaldırır mı sorusunun cevabını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık.

Bu rehberde kaliteli grafikleri, başarılı oynanış sistemi ve atmosferiyle dikkat çeken oyunun minimum ve önerilen gereksinimleri dahil olmak üzere birçok soruyu cevaplayacağız.

Palworld Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 veya üzeri (64-Bit)

: Windows 10 veya üzeri (64-Bit) İşlemci : Intel i5-3570K 3.4 GHz

: Intel i5-3570K 3.4 GHz RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel i5-3570K 3.4 GHz işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB) ekran kartı gerekiyor. Windows 10 veya üzeri işletim sistemi isteyen oyun en az 16 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor.

Palworld Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 veya üzeri (64-Bit)

: Windows 10 veya üzeri (64-Bit) İşlemci : Intel i9-9900K 3.6 GHz

: Intel i9-9900K 3.6 GHz RAM : 32 GB

: 32 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2070

: NVIDIA GeForce RTX 2070 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen sistem gereksinimlerine göre en az NVIDIA GeForce RTX 2070 ekran kartı ve Intel i9-9900K 3.6 GHz işlemciye ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az 32 GB RAM gerekiyor.

Palworld Kaç GB?

Açık dünya ve hayatta kalma oyunu Palworld'ün yüklenebilmesi için en az 40 GB gerekiyor. Eğer bilgisayarın depolama tarafında yeterli miktarda kullanılabilir alan bulunmuyorsa kurulum başarısızlıkla sonuçlanır.

Bilgisayarda kapsamlı temizlik gerçekleştiren program kaldırma aracı kullanarak artık oynamadığınız oyunları silebilir ve böylece boş alan miktarını çok kolay bir şekilde artırabilirsiniz.

Palworld Fiyatı

Palworld PC (Steam) Fiyatı : 13,49 dolar

: 13,49 dolar Palworld Xbox Fiyatı: 85 TL (Game Pass'te mevcut.)

Bu rehberde Palworld kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.