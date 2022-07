Samsung Electronics Co. Ltd.

S Note kullanıcılarına basit ve kullanışlı bir not defteri sunuyor.

Doğukan Çağlakpınar - 49 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft Store üzerinde Windows kullanıcıları için yayınlanan S Note basit ve kullanışlı yapısı ile milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Rengarenk not paleti ile kullanıcılarından tam puan alan not tutma uygulaması ücretsiz olarak yayınlandı. Samsung Electronic Co. Ltd.'nin resmi mobil not tutma uygulaması olarak lansmana çıkan S Note, ücretsiz yapısı ile dünyanın dört bir yanından kullanıcılara ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılarına verimli bir şekilde not tutma ve düzenleme fırsatı veren S Note, kullanıcı dostu arayüze sahip. Kullanıcılarına dosyaları kopyalama, taşıma ve silme gibi işlevsel özellikler sunan not tutma uygulaması, S Pen ile kullanıcılarına çizimler yapma fırsatı da veriyor.

S Note Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Dosya yönetim paneli,

Etkileşimli multimedya işlevleri,

Kullanıcı dostu bir arayüz,

Basit ve şık bir tasarım,

Rengarenk dosya kapakları,

Basit kullanılabilir yapısı ile her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilen S Note, ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Microsoft Store üzerinden indirilip kullanılabilen uygulama bünyesinde tam 48 farklı dil desteğine ev sahipliği yapıyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan not tutma uygulaması, kullanıcılarından tam puan aldı. Rengarenk dosya kapakları ile modern bir arayüzde sunan uygulama, hızlı ve pratik bir şekilde not tutmak için özel olarak geliştirildi. Yayınlandığı günden bu yana çeşitli güncellemeler ile kullanıcılarına pek çok yeniliği sunan not tutma programı, Windows platformunda en çok kullanılan not tutma uygulamalarından bir tanesi olma özelliğine sahip. Kullanıcılar uygulama içerisinde S Pen desteği sayesinde dilerlerse çizimlerde yapabilecek ve bnları kayıt altına alabilecekler.

S Note İndir

Samsung'un resmi not tutma uygulaması olarak adından söz ettiren S Note, basit ve kullanışlı yapısı ile yükselişine devam ediyor. Uygulamayı ücretsiz olarak Microsoft Store üzerinden indirerek bilgisayarınızda not tutmaya başlayabilirsiniz.