SAND: Raiders of Sophie, oyuncuların rakip yağmacılarla yüzleşip ıssız Sophie gezegeninde hayatta kalmaya çalıştığı 3D nişancı ve hayatta kalma oyunudur.

Tunahan Karakış - 1 Dakika ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler SAND: Raiders of Sophie, alternatif bir tarih kurgusundaki ıssız Sophie gezegeninde geçen bir 3D hayatta kalma ve nişancı oyunudur.

Amacınız cesur bir ganimet avcısı olarak rakip oyunculardan tehlikeli çevre koşullarına kadar sayısız tehditle zorlu çatışmalara girmek, devasa yürüyen makineler (Trampler) inşa ederek kendi kurtuluşunuzu yaratmaktır.

Taktiksel araç yönetimi sistemi sayesinde devasa makinenizle ölümcül saldırılar yapabilir, sadece rastgele ateş etmek yerine zırhınızı doğru konumlandırmaya ve kaynakları verimli kullanmaya dayalı mekaniklerle hayatta kalabilirsiniz.

SAND: Raiders of Sophie alternatif bir tarih kurgusunda, ıssızlaşmış Sophie gezegeninde geçen ve PvPvE hayatta kalma mekaniklerine odaklanan üç boyutlu bir nişancı oyunu. Değerli ganimetler arayan cesur bir ganimet avcısını canlandırdığınız yapımda tehlike dolu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Oyunun temel oynanış mekanikleri zorlu çöllerde rakip oyunculara karşı uygulayacağınız taktiksel çatışmalara, kaynak yönetimine ve devasa yürüyen makinelerin (Trampler) kontrolüne dayanıyor.

SAND: Raiders of Sophie İndir

SAND: Raiders of Sophie'nin sunduğu deneyim sadece basit bir nişancılıktan ibaret değil. Hayatta kalmak için amansız kum fırtınalarına ve acımasız yağmacılara karşı sürekli tetikte olmanız gerekiyor. Doğrudan silahınızı doğrultup rastgele ateş etmek yeterli değil. Zira topladığınız ganimetleri güvenle tahliye edebilmek için hem çevresel avantajları iyi kullanmanız hem de devasa makinenizi taktiksel açıdan doğru konumlandırmanız gerekiyor. Kısacası tüm mermileri harcayarak önüme çıkanı yeneyim diye bir durum yok.

Tabii oyunda yürüyen üssünüzü geliştirmeniz de önemli. Bu kapsamda harabeleri keşfederek topladığınız parçalarla Trampler'ınızı farklı zırhlar, iç tasarımlar ve ağır silahlarla özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca ganimet ve kaçış odaklı bir ilerleyiş sunuluyor ve çorak topraklarda dünyanın dört bir yanındaki gerçek oyunculara meydan okuyabiliyorsunuz. Yani yapımın rekabetçi ve çevrim içi bir oynanışı desteklediğini söylemek mümkün. Dilerseniz arkadaşlarınızla takım kurarak da bu acımasız dünyada şansınızı deneyebiliyorsunuz.

SAND: Raiders of Sophie Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 (8. Nesil) / AMD Ryzen 5 (2000 Serisi) veya eşdeğeri

Bellek (RAM): 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 570 / Intel Arc A380

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

Ek Not: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir.

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 (13. Nesil) / AMD Ryzen 5 (7000 Serisi) veya eşdeğeri

Bellek (RAM): 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

Ek Not: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir.