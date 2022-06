Spartacus Oyuncuları, Konusu ve Dahası

Spartacus oyuncuları, konusu ve karakterleri, dünya çapında çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan diziyi henüz izlememiş olan kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda milyonlarca kişi tarafından büyük beğeni toplayan diziye ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacağız.

2010 yılında yayımlanmaya başlayan Spartacus: Blood and Sand, kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Yayımlandığı ilk bölüm itibarıyla çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizide gladyatörlerin mücadelesine tanık oluyoruz.

Dizinin ilk sezonunun ardından Spartacus karakterini canlandıran Andy Whitfield'a lenfoma başlangıcı teşhisi konuldu. Bunun üzerine dizi ertelendi. Yaşanan gecikme sebebiyle Spartacus: (Godf of the Arena) isimli 6 bölümden oluşan bir mini dizi yayımlandı.

Whitfield'ın kanseri yenmesinin ardından dizinin ikinci sezonunun hazırlıklarına başlandı ancak kanser yeniden ortaya çıktı. Kanserin nüks etmesinden ötürü ikinci sezonda Spartacus rolü için Liam McIntyre ile anlaşıldı. Whitfield ise 2011 yılının eylül ayında hayatını kaybetti.

Spartacus Oyuncuları ve Karakterleri Listesi

Andy Whitfield (Spartacus)

Liam McIntyre (Spartacus)

Viva Bianca (Ilithyia)

Katrina Law (Mira)

Lucy Lawless (Lucretia)

Nick E. Tarabay (Ashur)

Pana Hema Taylor (Nasir)

Manu Bennett (Crixus)

Daniel Feuerriegel (Agron)

Cynthia Addai-Robinson (Naevia)

Peter Mensah (Oenomaus)

John Hannah (Batiatus)

Craig Parker (Glaber)

Dustin Clare (Gannicus)

Heath Jones (Donar)

Ellen Hollman (Saxa)

Barry Duffield (Lugo)

Kelvin Taylor (Kraynos)

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından beğenilen Spartacus: Blood and Sand (Spartaküs: Kan ve Kum) dizisine başlamak istiyorsanız, popüler dizisiye dair kafanızda bazı soru işaretleri olabilir. Bu soruların başında oyuncular, karakterler ve konu gelebilir.

Aksiyon, macera ve biyografi ögelerine sahip olan dizinin oyuncu kadrosunda pek çok başarılı isim yer alıyor. Peki, Steven S. DeKnight tarafından yaratılan Spartaküs: Kan ve Kum isimli popüler yapımın oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran dizinin oyuncu kadrosunda Andy Whitfield, Liam McIntyre, Katrina Law, Viva Bianca, Lucy Lawless, Nick E. Tarabay, Pana Hema Taylor, Cynthia Addai-Robinson, Daniel Feuerriegel ve Ellen Hollman dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Özellikle Spartacus: Blood and Sand isimli dizi ile dünya genelinde tanınan Andy Whitfield, söz konusu yapımda Spartacus karakterini canlandırdı. Çok başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Whitfield, 2011 yılının eylül ayında lenfoma nedeni ile hayatını kaybetti.

Dizinin ikinci ve üçüncü sezonlarında Spartacus karakterini Liam McIntyre canlandırdı. McIntyre de popüler dizi ile dünya çapında tanındı. McIntyre ayrıca 2014 yılında vizyona giren The Killing Field ve The Legend of Hercules gibi yapımların oyuncu kadrosunda da yer aldı.

Viva Bianca, özellikle Spartacus dizisindeki Ilithyia karakteri ile tanındı. Ilithyia, Romalı Preator olan Glaber'ın karısıdır. Viva Bianca, 2014 yılında vizyona giren The Reckoning ve 2018 yılında vizyona giren Deadman Standing gibi çeşitli yapımlarda da oynadı.

Bu zamana kadar Hawaii Five-0, Christmas with the Darlings, Arrow, The Oath ve NCIS: Naval Criminal Investigative Service dahil olmak üzere pek çok yapımın oyuncu kadrosunda yer alan Katrina Law, Spartacus dizisinde Mira karakterini canlandırdı.

Özellikle 1995-2001 yılları arasında yayımlanan Xena: Warrior Princess (Zeyna: Savaşçı Prenses) dizisindeki Xena karakteri ile dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Lucy Lawless, Spartacus: Blood and Sand isimli yapımda Lucretia karakterini canlandırdı.

John Hannah, popüler dizide Quintus Lentulus Batiatus adlı gladyatör okulunun sahibi olan Batiatus karakterini canlandırdı. Hannah bu zamana kadar 2020 yılında vizyona giren Max Cloud, savaş temalı Enemy Lines ve 2019 yapımı The Garden of Evening Mists dahil olmak üzere çeşitli yapımlarda yer aldı.

Spartacus Konusu

Gladyatörlerin mücadelesine tanık olduğumuz Spartacus: Blood and Sand, Roma Cumhuriyeti'ne karşı ayaklanan gladyatörleri konu alıyor. Yapımcı kadrosunda Chloe Smith, Charles Knight ve Aaron Lam'in yer aldığı dizi 22 Ocak 2010 tarihinde yayımlanmaya başladı.

13 Nisan 2013 tarihinde sona eren dizinin görüntü yönetmenliğini Aaron Morton üstlendi. Sahip olduğu 8,5 IMDb puanı ile dikkat çeken dizi devam ederken Spartacus: Gods of the Arena (Spartacus: Arenanın İlahları) isimli bir mini dizi de yayımlandı.

Spartacus: Gods of the Arena Oyuncuları ve Konusu

John Hannah (Batiatus)

Manu Bennett (Crixus)

Peter Mensah (Oenomaus)

Dustin Clare (Gannicus)

Nick E. Tarabay (Ashur)

Lucy Lawless (Lucretia)

Craig Walsh-Wrightson (Solonius)

Lesley-Ann Brandt (Naevia)

Antonio Te Maioha (Barca)

Stephen Lovatt (Tullius)

Shane Rangi (Dagan)

Jessica Grace Smith (Diona)

2011 yılında vizyona giren Spartacus: Gods of the Arena, 6 bölümden oluşan bir mini dizidir. Toplamda 5 saat 31 dakika uzunluğundaki yapımın oyuncu kadrosunda Spartacus: Blood and Sand dizisinden tanıdığımız pek çok isim mevcut.

Başarılı mini dizinin oyuncu kadrosunda John Hannah, Manu Bennett, Peter Mensah, Dustin Clare, Nick E. Tarabay, Lucy Lawless, Craig Walsh-Wrightson, Lesley-Ann Brandt, Antonio Te Maioha, Stephen Lovatt ve Shane Rangi dahil olmak üzere çeşitli isimler bulunuyor.

İzleyiciler tarafından çok beğenilen yapım, Capua Şampiyonu Gannicus adlı gladyatörün hikâyesini anlatıyor. Gannicus karakterini Dustin Clare canlandırdı. Clare, Spartacus dizilerinde oynadığı Gannicus karakteri ile dünya genelinde tanındı.

Bu yazıda Spartacus: Blood and Sand ve Spartacus: Gods of the Arena dizileri ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık.