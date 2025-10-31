Scarecrow’s Curse
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Ssyphus Games
Scarecrow’s Curse, zorlu hayatta kalma mekanikleriyle karşımıza çıkan bir korku oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, gerilim dolu bir hayatta kalma-korku (survival-horror) macera oyunudur. Temel amaç, perili bir evden (veya lanetli bir köyden) kaçmak ve lanetin ardındaki gizemi, korkunç korkuluklar tarafından korunurken çözmektir.
- Oyunda ilerleme; kaçış, saklanma ve zekice bulmacaları çözme üzerine kuruludur.
- Oyun, çevrimiçi iş birliği (co-op) özelliği olmadan, tamamen tek oyunculu bir deneyim olarak tasarlanmıştır ve gerilimli atmosferi bireysel keşif ve hayatta kalma üzerine kurar.
Birinci şahıs korku oyunları arasında yer alan Scarecrow’s Curse, perili bir evin lanetini konu almaktadır. Basit ama korkutucu grafiklere sahip olan bu oyunda, bulmacaları çözmeli ve ölümcül engelleri aşmalısınız. Tüm bunları yaparken karşınıza çıkan korkutucu jumpscare'lara karşı psikolojinizi koruyun ve hikayeyi bitirmeye çalışın.
Korku ve gerilim dolu atmosferi iyi bir şekilde oyunculara yansıtan Scarecrow’s Curse, sürekli artan bir zorluğa sahiptir. Bulmacalar, yaratıklar ve oyundaki her şey giderek zorlaşıyor. Bu nedenle stratejik kararlar almalı ve canavarlara karşı hayatta kalmalısınız.
Scarecrow’s Curse İndir
Sizi sürekli takip eden yaratıklardan saklanın, kaçın ve tüm bunları yaparken bulmacaları çözün. Sadece kapı kilidi açmak gibi basit bulmacalar değil, aynı zamanda gizli yollar ve sır saklayan eski belgeler de mevcuttur.
Siz de Scarecrow’s Curse indirin ve artan gerilim ve korku öğeleri sayesinde mükemmel bir hayatta kalma deneyimi yaşayın!
Scarecrow’s Curse Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-4160
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R7 240
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Scarecrow's Curse oyununda temel amaç nedir ve nerede geçer?
Temel amaç, lanetli bir köyde mahsur kalan karakterin, peşindeki korkuluklardan kaçarken esrarengiz bulmacaları çözerek lanetin sırrını ortaya çıkarması ve hayatta kalmasıdır.
Oyunda düşmanlarla savaşma imkanı var mıdır?
Oyun öncelikle bir hayatta kalma-korku deneyimi olduğu için, ana mekanikler genellikle düşmanlardan saklanmak, kaçmak ve zekice hamleler yapmak üzerine kuruludur. Doğrudan mücadele yerine gizlilik ve kaçış ön plandadır.
Oyunun atmosferi nasıl bir deneyim sunar?
Oyun, terk edilmiş tarlalar, ürkütücü ormanlar ve ıssız binalar arasında geçen, sürekli bir korku ve gerilim atmosferi sunmayı hedefler.
Oyunun hikayesi çözümleri etkileyen seçimler içerir mi?
Oyunun özelliklerinde "her seçimin özgürlüğe ya da lanete bir adım daha yaklaştırdığı" belirtildiği için, oyuncuların yaptığı seçimler ve bulmacaları çözme yolları birden fazla sona (Multiple Endings) yol açabilir.
Oyun, klavye ve fare dışında kontrolcü (Controller) desteği sunar mı?
Oyunun Steam sayfasında tam kontrolcü desteği açıkça belirtilmemiştir, ancak temel özellikler arasında tek oyunculu ve aile paylaşımı yer almaktadır. Kontrollerin basit ve kolay öğrenilebilir olduğu belirtilmiştir.