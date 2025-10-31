Scarecrow’s Curse, zorlu hayatta kalma mekanikleriyle karşımıza çıkan bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, gerilim dolu bir hayatta kalma-korku (survival-horror) macera oyunudur. Temel amaç, perili bir evden (veya lanetli bir köyden) kaçmak ve lanetin ardındaki gizemi, korkunç korkuluklar tarafından korunurken çözmektir.

Oyunda ilerleme; kaçış, saklanma ve zekice bulmacaları çözme üzerine kuruludur.

Oyun, çevrimiçi iş birliği (co-op) özelliği olmadan, tamamen tek oyunculu bir deneyim olarak tasarlanmıştır ve gerilimli atmosferi bireysel keşif ve hayatta kalma üzerine kurar.

Birinci şahıs korku oyunları arasında yer alan Scarecrow’s Curse, perili bir evin lanetini konu almaktadır. Basit ama korkutucu grafiklere sahip olan bu oyunda, bulmacaları çözmeli ve ölümcül engelleri aşmalısınız. Tüm bunları yaparken karşınıza çıkan korkutucu jumpscare'lara karşı psikolojinizi koruyun ve hikayeyi bitirmeye çalışın.

Korku ve gerilim dolu atmosferi iyi bir şekilde oyunculara yansıtan Scarecrow’s Curse, sürekli artan bir zorluğa sahiptir. Bulmacalar, yaratıklar ve oyundaki her şey giderek zorlaşıyor. Bu nedenle stratejik kararlar almalı ve canavarlara karşı hayatta kalmalısınız.

Scarecrow’s Curse İndir

Sizi sürekli takip eden yaratıklardan saklanın, kaçın ve tüm bunları yaparken bulmacaları çözün. Sadece kapı kilidi açmak gibi basit bulmacalar değil, aynı zamanda gizli yollar ve sır saklayan eski belgeler de mevcuttur.

Siz de Scarecrow’s Curse indirin ve artan gerilim ve korku öğeleri sayesinde mükemmel bir hayatta kalma deneyimi yaşayın!

Scarecrow’s Curse Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3-4160

Intel Core i3-4160 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R7 240

NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R7 240 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan