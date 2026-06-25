Sherlock APK, kitapları ve filmleri seven oyuncular için harika bir seçenek olan Android bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Sherlock Holmes’un orijinal hikayelerinin içine girerek, kötü niyetli bir gücün değiştirmeye çalıştığı olay örgüsünü düzeltmeye çalışıyorsunuz.

Oyun, türleri ustalıkla harmanlayarak harika bir hibrit bulmaca deneyimi sunuyor.

Çözdüğünüz davalar ve kazandığınız ödüllerle, dönemin Londra'sındaki binaları onarabiliyor ve şehri eski görkemine kavuşturabiliyorsunuz.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Sherlock APK, bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Eşleştirme ve sürükleyici görev bulmacalarını içerisinde barındıran bu oyunda, olayları çözün ve gizli nesnelere ulaşın. Kafa karıştırıcı birçok bulmacayı içerisinde barındıran bu oyunda, tanıdık karakterlerle de karşılaşacaksınız.

Farklı oyun modlarını içerisinde barındıran Sherlock bulmaca oyunu, eşleştirme ve sır çözme modlarını oyunculara sunuyor. Heyecanlı dedektiflik macerasına atılacağınız bu oyunda, her moddan keyif alacak ve yüzlerce seviyeyi geçmeye çalışacaksınız.

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Bulmacaların zorluğunun yanı sıra ilgi çekici görsellik de bir hayli ön plana çıkıyor. Nesne modellemeleri, grafikler, görsellik ve aklınıza gelebilecek her şey mükemmel bir şekilde tasarlanmış diyebiliriz.

Eğer siz de bulmaca oyunlarını seviyorsanız, Sherlock APK indirin ve internet bağlantısına gerek kalmadan harika bir bulmaca deneyimi yaşayın!

Sherlock: Gizli 3'lü Eşleşme Oyunu Özellikleri

Sherlock hikayelerini konu alan bulmaca deneyimi

Eşleştirme ve dedektiflik bulmacaları

Farklı oyun modları

Yüzlerce zorlu seviye

Harika tasarlanan görsellik