Sherlock APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 15.2 MB
- Üretici G5 Entertainment
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Sherlock APK, kitapları ve filmleri seven oyuncular için harika bir seçenek olan Android bulmaca oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Sherlock Holmes’un orijinal hikayelerinin içine girerek, kötü niyetli bir gücün değiştirmeye çalıştığı olay örgüsünü düzeltmeye çalışıyorsunuz.
- Oyun, türleri ustalıkla harmanlayarak harika bir hibrit bulmaca deneyimi sunuyor.
- Çözdüğünüz davalar ve kazandığınız ödüllerle, dönemin Londra'sındaki binaları onarabiliyor ve şehri eski görkemine kavuşturabiliyorsunuz.
Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Sherlock APK, bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Eşleştirme ve sürükleyici görev bulmacalarını içerisinde barındıran bu oyunda, olayları çözün ve gizli nesnelere ulaşın. Kafa karıştırıcı birçok bulmacayı içerisinde barındıran bu oyunda, tanıdık karakterlerle de karşılaşacaksınız.
Farklı oyun modlarını içerisinde barındıran Sherlock bulmaca oyunu, eşleştirme ve sır çözme modlarını oyunculara sunuyor. Heyecanlı dedektiflik macerasına atılacağınız bu oyunda, her moddan keyif alacak ve yüzlerce seviyeyi geçmeye çalışacaksınız.
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Bulmacaların zorluğunun yanı sıra ilgi çekici görsellik de bir hayli ön plana çıkıyor. Nesne modellemeleri, grafikler, görsellik ve aklınıza gelebilecek her şey mükemmel bir şekilde tasarlanmış diyebiliriz.
Eğer siz de bulmaca oyunlarını seviyorsanız, Sherlock APK indirin ve internet bağlantısına gerek kalmadan harika bir bulmaca deneyimi yaşayın!
Sherlock: Gizli 3'lü Eşleşme Oyunu Özellikleri
- Sherlock hikayelerini konu alan bulmaca deneyimi
- Eşleştirme ve dedektiflik bulmacaları
- Farklı oyun modları
- Yüzlerce zorlu seviye
- Harika tasarlanan görsellik
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunu oynamak için ücret ödemek gerekiyor mu?
Hayır, oyun Free to Play (Oynaması Ücretsiz) modeline sahiptir. Hikayede ilerlemek için gereken enerji ve yardımcı araçlar oyun içinde kazanılabilir. İsteğe bağlı olarak süreci hızlandıran veya özel kozmetikler sunan satın alımlar mevcuttur.
İnternet bağlantısı olmadan oynanabilir mi?
Evet, oyunun temel modları çevrimdışı oynanabilir. Ancak günlük etkinliklere katılmak, güncellemeleri almak veya arkadaşlarınızla hediyeleşmek için ara sıra internete bağlanmanız gerekebilir.
Hikayeler orijinal kitaplarla aynı mı?
Temel karakterler ve mekanlar orijinal eserlere sadıktır; ancak oyunun kendi ana kötü karakteri hikayeleri "sabote ettiği" için, sizin göreviniz bu değişimleri fark edip olayları orijinal akışına döndürmektir. Yani bildiğiniz hikayelere taze bir bakış açısı sunar.
Oyun çok fazla depolama alanı kaplar mı?
Yüksek çözünürlüklü grafikleri ve geniş hikaye içeriği nedeniyle başlangıçta belirli bir alan kaplar (yaklaşık 500MB-1GB arası). Yeni bölümler açıldıkça ek içerik indirmesi yapabilir, bu yüzden cihazınızda yer açmanız önerilir.
Türkçe dil desteği mevcut mu?
Evet, oyunun en güçlü yanlarından biri tamamen Türkçe dil desteğine sahip olmasıdır. Dedektiflik notlarını, karakter diyaloglarını ve ipuçlarını ana dilinizde takip ederek gizemi çözebilirsiniz.