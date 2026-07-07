Kitabından Daha İyi Olan Nadir Dizi ve Film Uyarlamaları

Çoğu insan, kitaptan uyarlanan film ya da dizilere mesafeli yaklaşır. Sinema salonundan ya da ekran başından ayrıldığında "bence iyiydi ama kitabı sanki daha güzeldi" gibi cümleler kullanır. Çoğunlukla bu tür ifadeleri kullanmakta son derece haklılar. Her yönüyle kusursuz olup kitabın bile önüne geçen yapımlara çok rastlanmıyor.

İşte bu yazıda tam da bu eksikliği gidereceğiz. Şimdiye kadar hiç etkileyici film ve dizi uyarlamalarına denk gelmemiş olabilirsiniz ama bu listedeki yapımları izlediğinize kesinlikle pişman olmayacaksınız. Dilerseniz gelin, bu yapımlara hızlıca göz atmaya başlayalım. Böylelikle siz de henüz izlemediğiniz kaliteli dizi ya da filmleri keşfedebilirsiniz.

Kitaptan Uyarlanan En Başarılı Diziler

Sherlock: 9.0 IMDb puanı

9.0 IMDb puanı Hannibal: 8.5 IMDb puanı

8.5 IMDb puanı The Handmaid's Tale: 8.3 IMDb puanı

8.3 IMDb puanı Game of Thrones: 9.2 IMDb puanı

9.2 IMDb puanı House of the Dragon: 8.3 IMDb puanı

Sherlock'un Konusu Nedir?

Sherlock'un şimdiye kadar pek çok uyarlaması yapıldı. En çok başarı elde eden ise şüphesiz ki Benedict Cumberbatch ile Martin Freeman'ın başrollerini paylaştığı dizi oldu. Bu yapım, Sir Arthur Conan Doyle tarafından yazılmış çeşitli Sherlock Holmes roman ve kısa öykülerinden hareketle hazırlandı.

Dizi, bir doktor olan John Watson ile inanılmaz bir hafızası olan dedektif Sherlock Holmes'u merkezine alıyor. Bu dedektif, sadece kimsenin çözemediği olayları çözmesi için çağrılıyor. İleri düzey gözlem yeteneği olan Holmes, hafıza sarayı adını verdiğini becerisi sayesinde hiçbir detayı kaçırmıyor.

Hannibal'ın Konusu Nedir?

Hannibal, şimdiye kadar çekilen en karanlık atmosfere sahip dizilerden biri. Thomas Harris tarafından kaleme alınan Hannibal Lecter'dan uyarlandı. Elbette kitabı birebir yansıtmıyor. İlk olarak serinin ilk kitabı olan Red Dragon (Kızıl Ejder) romanındaki olayların öncesini anlatıyor. Sonraki sezonlarda ise olay örgüsünü tamamen değiştiriyor.

Dizide Will Graham adlı bir karakter, yaşanan olayları sahip olduğu empati kurma yeteneği sayesinde çözebiliyor. Ne var ki bu yeteneği onun psikolojisini gittikçe kötüleştiriyor. Kendisine destek olması içinse Dr. Hannibal Lecter göreve getiriliyor. Ne var ki Lecter'ın aslında arkasında hiçbir iz bırakmayan, son derece karanlık bir karakter ve bunu kimse bilmiyor. Lecter, Will'i tanıdıktan sonra onun yeteneğini epey etkileyici buluyor ve iyileştirmek yerine daha da karanlığa bulanmasına neden oluyor.

The Handmaid's Tale'ın Konusu Nedir?

The Handmaid's Tale, Margaret Atwood'un 1985 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlandı. İlk sezon büyük çoğunlukla kitaba bağlı kalıyor. Sonraki sezonlarda kitaptaki olay örgüsünün de ötesine geçiliyor. Dizi, büyük felaketler sonrasında nüfus sorununun yaşandığı bir dünyada geçiyor.

Başrollerinde Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski ve Madeline Brewer gibi oyuncuların yer aldığı dizide yeni bir düzen kuruluyor. Kadınların çalışmasına izin verilmiyor. Hatta kitap okumaları bile yasak. Dizi de bu koşullar altında yaşamını sürdüren bir kadın olan June'un üzerinden hikâyeyi anlatıyor.

Game of Thrones'un Konusu Nedir?

Game of Thrones, dünyanın en popüler dizilerinden biri. George R. R. Martin'in A Song of Ice and Fire (Buz ve Ateşin Şarkısı) romanlarından uyarlandı. Hatta dizinin adı da "A Game of Thrones" (Taht Oyunları) adlı ilk kitaptan geliyor. Martin, kitapları diziye göre daha yavaş yazdığı için ilk 5 sezon büyük ölçüde kitaba sadık kalındı ama son 3 sezonda senaristlerin de etkisiyle biraz onun olay örgüsünün dışına çıkıldı. Yani final sezonunun izleyici kitlesi tarafından pek sevilmemesinin temel sebeplerinden bu.

Bu parantezi açtığımıza göre şimdi konuya dönebiliriz. Dizi, Westeros adlı kurgusal bir kıtada geçiyor. Herkes amacı ise demir tahta oturmak. Öte yandan uzun bir süredir uykuda olan yürüyen ölüler ordusu da var. İnsanlar arasında büyük bir taht kavgası yaşanırken bu tehlike de yavaş yavaş onlara doğru ulaşıyor.

House of the Dragon'ın Konusu Nedir?

House of the Dragon, George R. R. Martin'in Fire & Blood (Ateş ve Kan) kitabından uyarlanan bir yapım. Bu dizinin de merkezinde yine "Tahta kim oturacak?" sorusu var. Ama bu kez sorun Targaryen hanedanının içinde bir kavga söz konusu. Kral I. Viserys Targaryen'in hiç erkek varisi olmayınca kızı Rhaenyra Targaryen'i varis olarak ilan ediyor.

Gelgelelim, yıllar sonra kralın ikinci evliliğinden erkek çocukları dünyaya geliyor. Kral hayatını kaybettiğinde ise krallık ikiye bölünüyor. Game of Thrones'a kıyasla daha sınırlı sayıda bölgede geçiyor ve o diziden farklı olarak sadece üç ejderha ile sınırlı kalmıyor. Hemen hemen her boyutta ve son derece güçlü ejderhalar bulunuyor.

Kitaptan Uyarlanan En Başarılı Filmler

The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli): 9.3 IMDb puanı

9.3 IMDb puanı The Godfather (Baba): 9.2 IMDb puanı

9.2 IMDb puanı The Lord of the Rings: The Return of the King (Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü): 9.0 IMDb puanı

9.0 IMDb puanı Schindler's List (Schindler'in Listesi): 9.0 IMDb puanı

9.0 IMDb puanı Forrest Gump: 8.8 IMDb puanı

The Shawshank Redemption'ın Konusu Nedir?

The Shawshank Redemption, Stephen King'in 1982 yılında yayınlanan Different Seasons (Kuşku Mevsimi) kitabında yer alan "Rita Hayworth ve Shawshank'in Bedeli" öyküsünden uyarlandı. Kendisi daha çok korku hikâyesi ile tanınır. Bu türe yeni başlayan herkesin örnek aldığı bir isim ama bu eserinde diğerlerinden farklı olarak insanların en duygusal yönüne odaklanıyor.

Filmde genç ve başarılı bir bankacı olan Andy Dufresne, kendisine yöneltilen suçlama sonucunda haksız yere müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Gönderildiği yer ise çok sert koşullar içeren bir hapishane. Burada başta inanılmaz zorlanıyor ama çok iyi dost olduğu Red ile karşılaştıktan sonra hayatı beklenmedik şekilde değişiyor.

The Godfather'ın Konusu Nedir?

The Godfather, güç ve aile gibi kavramları merkezine alan bir film serisi. Mario Puzo'nun aynı adlı romanından uyarlandı. II. Dünya Savaşı'ndan sonrasında yer altı dünyasından Don Vito Corleone'a odaklanan film çekilirken bizzat kitabın yazarı ile çalışıldı. Senaryonun yazılmasında kendisinin büyük emeği var. Ktaptaki bazı konular kısıtlı süre gibi sebeplerle filmde yer almasa da genel olarak karakterleri başarılı şekilde yansıtmayı başardı.

The Lord of the Rings: The Return of the King'in Konusu Nedir?

Lord of the Rings: The Return of the King, John Ronald Reuel Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisinin The Return of the King kitabından uyarlanan bir film. Lord Sauron, insanlığın son büyük kalesi olan Gondor'un başkenti Minas Tirith'i tamamen yok etmek için harekete geçiyor. Rohan krallığı ise atlılarla yola çıkıyor. Bu esnada tahtın gerçek varisi olan yolgezer Aragorn, ayağa kalkmaya çalışıyor.

Schindler's List'in Konusu Nedir?

Schindler's List, sinema tarihinin belki de en etkileyici yapımlarından biri. II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan yürek burkan olayları en net şekilde ortaya koyuyor. Film, Thomas Keneally'nin Schindler's Ark adlı romanından uyarlandı ama kurgusal değil, gerçek olayları merkezine alıyor. Dolayısıyla filmin de gerçek belgelerden hareketle kurgulanmış bir senaryosu mevcut.

Filmde Oskar Schindler adlı bir iş insanı, II. Dünya Savaşı'nın başlarında işgal altındaki Polonya'ya geliyor ve burada bir fabrika kuruyor. Başta tamamen kendi çıkarını düşünerek hareket ediyor ama daha sonra yapılan acımasızlıkları görünce orada yaşayan insanlar için fabrikasını bir sığınağa dönüştürüyor.

Forrest Gump'ın Konusu Nedir?

Forrest Gump, Winston Groom'un aynı isimli romanından uyarlansa da büyük ölçüde kitaptan ayrılan bir yapım. Kitapta dizinin ana karakteri çok huysuz bir kişilik. Epey absürt olayların içinde. Filmde ciddiyet daha yüksek. Forrest'ın kötü yanları tamamen siliniyor ve karakter dünyanın en masum insanına dönüştürülüyor.

Forrest Gump, filmde Alabama'da annesiyle birlikte yaşayan bir karakter. Dünyaya tamamen çocuksu bir bakış açısıyla bakıyor. Odak noktasında ise çocukluk aşkı Jenny var. Jenny ise ondan çok daha farklı. Sürekli olarak kötü durumların içine sürükleniyor ve Forrest'tan uzakta kalıyor.

Editörün Yorumu

Listede yer alan dizileri de filmleri de başından sonuna kadar izledim. Doğrusunu söylemek gerekirse bunlar şimdiye kadar izlediğim en iyi uyarlamalar oldu. IMDb puanlarından da görüleceği üzere sadece benim açımdan değil, diğer tüm izleyiciler tarafından da dünyanın en iyi yapımları olarak görülüyor. Henüz izlemediyseniz mutlaka seyretmenizi öneririm.