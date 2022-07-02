En İyi Dedektif Filmleri - 2022

Film izlemenin keyif verici yanlarından biride dedektif filmleri izlemektir sürükleyici olan filmler, keşke hiç bitmese dediğimiz çok olmuştur. Sinema dünyasına damga vuran filmler birçok izleyici tarafından beğenilmiş ve keşke serinin ikinci filmi gelse denilmiştir. Bu başyapıt polisiye dedektif filmleri neler? Sizler için listeledik.

En İyi Dedektif Filmleri

Inside Man (İçerideki Adam)

Get Smart (Akıllı Ol)

Enola Holmes

THE OTHER GUYS (Yedek Polisler)

The Night Clerk (Gece Nöbeti)

Shaft

Cinayet Süsü

A COP MOVIE (Bir Polis Filmi)

Murder On the Orient Express (Doğu Ekspresinde Cinayet)

Seven (Yedi)

Inside Man (İçerideki Adam)

Sıradan bir soygun diyebileceğimiz ama bir o kadarda sıra dışı olan bir soygun olayı gerçekleşir. Bankaya bir boyacı gibi girerek 50 kişiyi rehin alan dört soyguncu rahat bir şekilde hareket etmektedir. Bu olayı çözmek için 2 dedektif görevlendirilir ancak soyguncuların kozları kuvvetlidir.

Banka patronunun bu soygunla ilişkisi olduğuna dair şüpheler vardır. Olayların içinde çıkamayan iki dedektif bu olayın ardında daha komplike bir olay olduğunu düşünmektedir.

Tür: Gerilim, drama ve polisiye

Oyuncular: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster

IMDb Puanı: 7.6

Get Smart (Akıllı Ol)

Ünlü oyuncu Steve Carell ve Anne Hathaway'ın olduğu film, komedi türü bir filmdir. İki ajanın kılıktan kılığa girdiği ve başına gelen olayları anlatıyor. Büyük bir görev için hazırlanan bu ekip, başlarına gelen ters köşe olaylar yüzünden bayağı bir şaşırıyorlar.

Tür: Aksiyon, macera ve komedi

Oyuncular: Steve Carell, Anne Hathaway, Alan Arkin

IMDb Puanı: 6.5

Enola Holmes

Dünyaca ünlü dedektif Sherlock Holmes'un kız kardeşi Enolo Holmes, abisi gibi bir dedektiftir. Bu filmde dedektifliğin sadece erkeklere ait bir meslek olmadığını ve kadınların da bu mesleği yapabileceğini görebilirsiniz.

Tür: Aksiyon, macera ve suç

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin

IMDb Puanı: 6.6

THE OTHER GUYS (Yedek Polisler)

Ne yapsalar birbirlerinden kopamayan iki dedektif polisin hikayesi anlatılmaktadır. Birbirlerinden en alakasız iki dedektif polis bir araya gelmiştir. Tekrar tekrar izleyebileceğiniz bu film aşk, macera, komediyi bir arada yaşatmaktadır.

Tür: Aksiyon, komedi ve suç

Oyuncular: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Derek Jeter

IMDb Puanı: 6.6

Night Clerk (Gece Nöbeti)

Otistik bir otel görevlisinin hayatını baz alan film, Görevli otele konaklamaya gelen misafirleri güvenlik kamerası ile izlemekte. Ancak otelde bir cinayet işlenir ve tüm gözler otel görevlisi olan Bart'ın üzerine yoğunlaşmıştır. Bart güvenlik kamerası ile cinayeti kanıtlayabilir ancak bu seferde kendini ele vermiş olacaktır.

Tür: Suç, drama ve gizem

Oyuncular: Tye Sheridan, Ana de Armas, Helen Hunt

IMDb Puanı: 5.5

Shaft

Başı beladan kurtulmayan dedektif John Shaft, yapmakta olduğu görevi yüzünden ailesine zarar gelme ihtimali vardır. Ailesi bu durumdan rahatsızdır ve artık bir seçim yapmasını ister. Eşi Shaft'tan ayrılmak ister bu duruma karşı gelmeyen karakter aslında içten içe çok üzülmüştür.

Yıllar sonra oğlu bir yetişkin olmuş ve FBI'da göreve başlamıştır. Baba ve oğlu yıllar sonra bir araya gelmesi ile ailesinin dağılmasına sebeb olan kişilerin peşine düşmüş ve bu olayı bitirmekte kararlıdır.

Tür: Aksiyon, komedi ve suç

Oyuncular: Samuel L. Jackson, Jessie T. Usher, Richard Roundtree

IMDb Puanı: 6.4

Cinayet Süsü

Ali Atay'ın senaristi olduğu filmde birçok tanıdık yüz bulunmaktadır. Gizemli bir seri katilin peşinde giden ekip garip olaylarla meydana gelen cinayetleri çözmek için araştırmalar yapmaktadır. Ekibe yeni katılan bir görevli olayı çözmek için birden fazla yola başvurur.

Tür: Komedi, suç ve gizem

Oyuncular: Ugur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit

IMDb Puanı: 6.7

A COP MOVIE (Bir Polis Filmi)

Meksika'da adalet sisteminin sarsılan cezasızlık krizinin nedeni araştırılmakta. İki polis memurunun deneyimlerini üzerinden yozlaşmayı araştıran bir belgesel türünde film.

Tür: Belgesel, aksiyon ve suç

Oyuncular: Leonardo Alonso, Raúl Briones, Mónica Del Carmen

IMDb Puanı: 7.0

Murder On the Orient Express (Doğu Ekspresinde Cinayet)

Polisiye romanları arasında en çok okunan yazarlar arasında bulunan, Agatha Christie'in yazdığı romandan uyarlanan film, bir trendeki işlenen cinayeti çözmek için dedektifin kısa bir süresi vardır. İzleyicileri oldukça sürükleyici bir maceraya atan film, olayı çözmek için sizide bu maceranın içine katmaktadır.

Tür: Suç, drama ve gizem

Oyuncular: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe

IMDb Puanı: 6.5

Seven (Yedi)

Üzerinden yıllar geçmiş olsada polisiye filmleri arasında yerini daima üst sıralarda bulunduran Seven, İki polisin seri cinayetler işleyen bir katilin peşine düşmeleri ile başlamakta ve bu iki dedektif katili bulmak için çeşitli yöntemler denemekte.

Katil 7 ölümcü günah işleyen zanlıları kendi yöntemleri ile öldürmekte. Bu 7 günah: Kibir, Açgözlülük, Kıskançlık, Oburluk, Şehvet Düşkünlüğü, Tembellik ve Yıkıcılıktır.

Tür: Suç, Drama ve gizem

Oyuncular: Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey

IMDb Puanı: 8.6

Bu içeriğimizde en iyi dedektif filmlerini incelek. Sizlerin görüşleri neler, bu listede hangi filmler olmalıydı, en beğendiğiniz dedektif filmleri hangileri? Bizler ile görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.