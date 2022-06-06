En İyi Henry Cavill Filmleri

Henry Cavill, filmleri ile dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Peki, 39 yaşındaki oyuncunun yer aldığı en başarılı yapımlar neler? Hazırladığımız listeye göz atabilir ve başarılı oyuncunun filmlerini keşfedebilirsiniz. Beğendiğiniz filmleri listenize dahil edebilirsiniz.

Özellikle Superman karakterini canlandırdığı yapımlar ile çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Henry Cavill, bu zamana kadar pek çok filmde yer aldı. Bu yazıda kariyerine 2002 yapımı The Count of Monte Cristo (Monte Cristo Kontu) ile başlayan Cavill’in en başarılı yapımlarını sıraladık

En İyi Henry Cavill Neler?

Zack Snyder's Justice League

The Man from U.N.C.L.E.

Man of Steel

Mission: Impossible - Fallout

Batman v Superman: Dawn of Justice

Enola Holmes

Immortals

Night Hunter

Town Creek

The Cold Light of Day

Yukarıda dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan oyuncunun yer aldığı en başarılı 10 film bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Zack Snyder's Justice League

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot ve dahası

Yönetmenliğini Zack Synder'in üstlendiği Zack Snyder's Justice League isimli film 2021 yılında HBO Max isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlandı. 70 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım aksiyon, macera ve fantastik ögelerini içeriyor. Senaristliğini Chris Terrio'nun yaptığı film 4 saat 2 dakika uzunluğunda.

2. The Man from U.N.C.L.E.

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander ve dahası

CIA ajanı Napoleon Solo ve KGB operatörü Illya Kuryakin, gizemli bir suç örgütünü yakalamak için iş birliği yapar. Aksiyon, macera ve koemdi ögelerini içeren filmin yönetmenliğini Guy Ritchie üstlendi.

75 milyon dolar bütçe ile çekilen The Man from U.N.C.L.E. (Kod Adı: U.N.C.L.E.), 109 milyon dolar gelir elde etti. 1960'lı yıllarda geçen yapım 1 saat 56 dakika uzunluğunda.

3. Man of Steel

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon ve dahası

Superman'in yeni maceralarına tanık olduğumuz Man of Steel (Çelik Adam) 2013 yılında vizyona girdi. Aksiyon, bilim kurgu ve macera ögelerini içeren film 2 saat 22 dakika uzunluğunda. 225 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 668 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı.

4. Mission: Impossible - Fallout

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames ve dahası

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Mission: Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin altıncı filmi olan Mission: Impossible - Fallout 2018 yılında vizyona girdi. Aksiyon, macera ve gerilim ögelerini içeren yapım 2 saat 27 dakika uzunluğunda.

178 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 790 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek büyük bir başarının altına imza attı. Başarılı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher McQuarrie üstlendi.

5. Batman v Superman: Dawn of Justice

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams ve dahası

2016 yılında vizyona giren Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman v Superman: Adaletin Şafağı) isimli yapımda Batman ile Superman karşı karşıya gelir. 2016 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Zack Synder üstlendi.

250 milyon dolar bütçe ile çekilen Batman v Superman: Adaletin Şafağı, 870 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı. Bilim kurgu, aksiyon ve macera ögelerine sahip olan yapım 2 saat 31 dakika uzunluğunda.

6. Enola Holmes

IMDb Puanı: 6,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin

2020 yılında vizyona giren Enola Holmes, Sherlock ile Enola isimli iki kardeşin maceralarını konu alıyor. Başarılı yapımda Sherlock Holmes karakterini Henry Cavill canlandırıyor. Yönetmenliğini Harry Bradbeer'in üstlendiği filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

7. Immortals

IMDb Puanı: 6,0

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt ve dahası

Zeus tarafından seçilen Theseus, insanlı yok edebilecek silaha sahip olmayı amaçlayan Kral Hyperion'a karşı savaşmak zorunda kalır. Aksiyon, dram ve fantastik ögelerini içeren filmin yönetmenliğini Tarsem Singh üstlendi.

75 milyon dolar bütçe ile çekilen Immortals (Ölümsüzler: Tanrıların Savaşı), 226 milyon dolardan fazla gelir elde etti. 2011 yılında vizyona giren yapım 1 saat 50 dakika uzunluğunda.

8. Night Hunter

IMDb Puanı: 5,9

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Henry Cavill, Ben Kingsley, Alexandra Daddario ve dahası

Yönetmenliğini ve senaristliğini David Raymond'ın üstlendiği Night Hunter, Marshall isimli dedektifin hikâyesini knou alıyor. Aksiyon ve gerilim ögelerini içeren film 2018 yılında çıktı. Başarılı yapım 1 saat 38 dakika uzunluğunda.

9. Town Creek

IMDb Puanı: 5,3

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Henry Cavill, Dominic Purcell, Emma Booth ve dahası

2009 yılında vizyona giren Town Creek (Kanlı Deney) isimli filmin yönetmenliğini Joel Schumacher yaptı. Senaristliğini David Kajganich'in üstlendiği korku filmi 1 saat 30 dakika uzunluğunda.

10. The Cold Light of Day

IMDb Puanı: 4,9

Yaş Sınırı: PG-13

Oyuncular: Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver ve dahası

Ailesi İspanya'daki yelzen gezisi esnasında kaçırılan Will, gizemli bir evrak çantasının peşinde olan stihbarat ajanları ile karşı karşıya kalır. Gerilim ve aksiyon ögelerine sahip olan film 2012 yılında vizyona girdi. Senaristliğini Scott Wiper ve John Petro'nun üstlendiği film 1 saat 33 dakika uzunluğunda.

Bu yazıda Cavill'ın yer aldığı en başarılı 10 filmi bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.