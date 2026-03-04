Sincognito, 5-15 oyuncuya kadar oynanabilen bir çevrimiçi korku oyunudur. İki farklı rol bulunan Sincognito'da, arkadaşlarınıza karşı galip gelmeye çalışın!

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyunda 5 ile 15 arasındaki oyuncu "İnsanlar" ve "Günahlar" (Sins) olarak ikiye ayrılır.

Klasik sosyal çıkarım oyunlarından (Among Us gibi) farklı olarak, burada çevreyle etkileşim ve gizlilik ön plandadır.

Arkadaş grubunuz olmasa bile oyunun yapay zekasına karşı tek başınıza oynayabilirsiniz.

Knockback Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Sincognito, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir çevrimiçi korku oyunudur. 5-15 oyuncuya kadar oynanabilen bu korku oyununda, aranızdan bir kişi günahkar olarak belirlenir ve insanların görevlerine engel olmaya çalışır.

Basit bir çevrimiçi korku deneyiminin aksine daha kapsamlı tasarlanan Sincognito, içerisinde birçok kötü karakter barındırmaktadır. Sloth, Wrath, Envy ve Gluttony gibi kötü karakterlerin her biri farklı yeteneklerle donatılmıştır. Eğer oyunda günahkar olarak seçildiyseniz, insanlara rol yapmalı ve gizlice teker teker öldürmelisiniz.

Sincognito İndir

İnsanlar, kalede bulunan ipuçlarını kullanarak haini tespit etmelidir. Sadece ipuçlarıyla değil, aynı zamanda özel iksirler ve ekipmanlarla da bunu yapabilirler. Lakin ekipmanlara sahip olmak için kaleyi keşfetmeli ve işinize yarayacak her şeyi almalısınız.

Oyun henüz daha piyasaya sürülmese de, 2026 yılı içerisinde çıkış yapması planlanıyor. Gayet kapsamlı ve iyi görünen içerikler, görsellik ve hikayeyle birlikte çıktığı gibi olumlu geri dönüş alması muhtemel.

Siz de Sincognito indirin ve arkadaşlarınızla mükemmel bir korku deneyimi yaşayın!

Sincognito Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64Bit

Windows 10 64Bit İŞLEMCI: Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 5 2600 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GT 650 / AMD Radeon R7 M260

NVIDIA GT 650 / AMD Radeon R7 M260 DEPOLAMA: 1 GB kullanılabilir alan