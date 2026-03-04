Sincognito
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici Knockback Games
-
Sincognito, 5-15 oyuncuya kadar oynanabilen bir çevrimiçi korku oyunudur. İki farklı rol bulunan Sincognito'da, arkadaşlarınıza karşı galip gelmeye çalışın!
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunda 5 ile 15 arasındaki oyuncu "İnsanlar" ve "Günahlar" (Sins) olarak ikiye ayrılır.
- Klasik sosyal çıkarım oyunlarından (Among Us gibi) farklı olarak, burada çevreyle etkileşim ve gizlilik ön plandadır.
- Arkadaş grubunuz olmasa bile oyunun yapay zekasına karşı tek başınıza oynayabilirsiniz.
Knockback Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Sincognito, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir çevrimiçi korku oyunudur. 5-15 oyuncuya kadar oynanabilen bu korku oyununda, aranızdan bir kişi günahkar olarak belirlenir ve insanların görevlerine engel olmaya çalışır.
Basit bir çevrimiçi korku deneyiminin aksine daha kapsamlı tasarlanan Sincognito, içerisinde birçok kötü karakter barındırmaktadır. Sloth, Wrath, Envy ve Gluttony gibi kötü karakterlerin her biri farklı yeteneklerle donatılmıştır. Eğer oyunda günahkar olarak seçildiyseniz, insanlara rol yapmalı ve gizlice teker teker öldürmelisiniz.
Sincognito İndir
İnsanlar, kalede bulunan ipuçlarını kullanarak haini tespit etmelidir. Sadece ipuçlarıyla değil, aynı zamanda özel iksirler ve ekipmanlarla da bunu yapabilirler. Lakin ekipmanlara sahip olmak için kaleyi keşfetmeli ve işinize yarayacak her şeyi almalısınız.
Oyun henüz daha piyasaya sürülmese de, 2026 yılı içerisinde çıkış yapması planlanıyor. Gayet kapsamlı ve iyi görünen içerikler, görsellik ve hikayeyle birlikte çıktığı gibi olumlu geri dönüş alması muhtemel.
Siz de Sincognito indirin ve arkadaşlarınızla mükemmel bir korku deneyimi yaşayın!
Sincognito Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64Bit
- İŞLEMCI: Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 5 2600
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GT 650 / AMD Radeon R7 M260
- DEPOLAMA: 1 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun tam çıkış tarihi nedir?
Oyunun şu anki planlanan çıkış yılı 2026'dır. Ancak Steam üzerinde şu an aktif bir "Playtest" süreci bulunmaktadır; erişim talebinde bulunarak oyunu çıkışından önce deneme şansı yakalayabilirsiniz.
Oyunda Türkçe dil desteği var mı?
Evet, oyunun Steam sayfasında Türkçe dahil olmak üzere birçok dil desteği listelenmiştir. Arayüz ve altyazılar Türkçe olarak deneyimlenebilir.
Sistem gereksinimleri nelerdir?
Minimum düzeyde Windows 10, Intel Core i5-4590 / Ryzen 5 2600 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GT 650 ekran kartı gerekmektedir. Oyun yaklaşık 1 GB depolama alanı kaplayan, optimize edilmiş bir yapıdadır.
"Günahlar" (Hainler) nasıl kazanır?
Günahlar, gizliliklerini koruyarak tüm insanları ortadan kaldırmalı veya kalenin kontrolünü tamamen ele geçirmelidir. Her günahın (örneğin Kıskançlık/Envy'nin taklit yeteneği veya Oburluk/Gluttony'nin yutma yeteneği) galibiyete giden yolu farklıdır.
İnsanlar (Humans) haini nasıl alt eder?
İnsanlar, kale içindeki ipuçlarını toplayarak hangi oyuncunun hangi "Günah" olduğunu teşhis etmeli ve toplu oylama ile veya özel iksirler/ekipmanlar kullanarak haini sürgün etmelidir.