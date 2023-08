Six Ages 2: Lights Going Out

Hikaye kitabındaki kurgusal olaylara göre hareket ettiğimiz Six Ages 2: Lights Going Out'ta, etkileşimli kurgu deneyimi yaşıyoruz.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hikaye kitabınızdaki olay örgüsüne göre kaderinizi belirlediğiniz Six Ages 2: Lights Going Out, etkileşimli kurgu tabanlı bir strateji oyunudur. Dünyanın sonu geliyor ve klanınızı hayatta tutmalısınız. Kitaptaki olay örgüsüne hükmederek hayatta kalmaya çalışın. Düşünerek kararlar alın ve efsanelerden sonraki hayatınızı iyi devam ettirin.

Vahşi doğanın kurallarını keşfedin. Komşularınızla ticaret yapın veya onlara baskın yaparak yağmalayın. Dıştaki komşularınızla manevi veya politik anlaşmalar yapın ve aranızı iyi tutmaya özen gösterin.

Six Ages 2: Lights Going Out İndir

Sistem odaklı çoklu oyunculara sahip olan Six Ages 2: Lights Going Out oyununda, kısa bölümleri ve etkileşimli sahneleriyle iki dakikanız olsa bile oynayabiliyorsunuz. Bu tarz hikayeli ve yavaş tempolu oyunları seven oyuncular için iyi olmuşa benziyor. Lakin, arayüzü açısından çok da iyi bir görselliği olduğu söylenemez.

Küçük klanınızı büyütüp geliştirerek yönetimi elinize alın. Six Ages 2: Lights Going Out indirin ve bu etkileşimli kurgu oyununu deneyimleyin.

Six Ages 2: Lights Going Out Sistem Gereksinimleri