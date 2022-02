Soccer Star 2020 APK Android futbol oyunu, Dünya Kupası maçlarına odaklanıyor. Mili takımlarla oynayabildiğiniz futbol oyununda kritik dokunuşlar yapıyorsunuz.

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Soccer Star 2020 APK, kritik pozisyonlarda müdahale ederek maçın seyrini değiştirdiğiniz farklı tarzda bir mobil futbol oyunu.

Soccer Star 2020 APK İndir

FIFA Mobile, PES Mobil veya Dream League Soccer’dan sonra Android Google Play’de en çok indirilen futbol oyunlarının başında gelen Soccer Star’da Neymar, Messi, Mbappe gibi harika futbolcuların milli futbol takımlarını seçebiliyorsunuz. Yani Dünya Kupası maçlarını oynuyorsunuz.

Soccer Star 2020, Arjantin, Brezilya, Almanya, Fransa gibi en iyi milli takımların yanı sıra küçük milli takımları içeriyor. Messi, Mbappe, Griezmann, Neymar gibi yıldızlarla futbol tarihinin en önemli kupası olan Dünya yıldız kupasını kazanmak için mücadele ediyorsunuz. Dünya yıldız kupasını oynamak istiyorsanız milli futbol takımınızın en iyilerinden biri olmanız gerekiyor.

Ülkenizin mili futbol takımı tarafından çağrıldıktan sonra bir futbolcu olarak kariyerinizin en önemli oyununu oynamak zorunda kalacağınız finale ulaşana dek Dünya yıldız kupasının her maçını oynamalısınız. Sıkı çalışmalı ve takımınızın öne çıkan ismi olmalısınız. Dünya Kupasında en çok gol atan oyuncu olmak kolay olmayacak; rakipleriniz Messi, Neymar ve diğer efsaneler.

Her 4 yılda bir Dünya Kupasını oynayan tüm futbol takımları oyunda yer alıyor; bu yüzden bu sene bu büyük mücadeleye katılma başarısını gösterememiş bir ülkeden olsanız dahi bu futbol oyunu sayesinde oynayabilirsiniz.

Mbappe, Neymar, Messi ve diğer yıldızlar gibi oynamak istiyorsanız bu futbol oyununun antrenman merkezinde her gün antrenman yapmanız gerekiyor. Maçın skor kahramanı olmak için becerilerinizi geliştirmelisiniz. Her günün antrenmanı bittikten sonra gerçek bir Dünya futbol efsanesi olan için skor kahramanı olmanız gereken final maçına dek kupanın her turunda ilk 11’de olacaksınız.

Bir futbolcunun sosyal hayatı çok önemli. Bu spor oyununda ilişkileriniz iyiyse Dünya yıldızlar kupasındaki performansınız da o kadar yüksek olur; hatta Messi, Neymar ve diğerlerinden bile daha iyi performans sergileyebilirsiniz. Performans demişken, mağazadan alacağınız botlarla oyuncunuzun gücünü artırabilirsiniz.