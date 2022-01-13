Dream League Soccer 2022 sezonu başladı! Dream League Soccer 2022 APK veya Google Play'den Android telefonunuza yükleyin, oynamaya başlayın.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dream League Soccer 2022 APK veya Google Play Store’dan Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Türkçe futbol oyunu. FIFA Mobile, PES Mobile kalitesinde online futbol oyunu olan Dream League Soccer 2022 sezonu futbol severlere açtı.

Yenilenen grafikler ve yepyeni özelliklerle Dream League Soccer 2022 Android telefonlar için indirilebilir. Hemen online maçlar yapmak için Dream League Soccer 2022 İndir butonuna dokunun. Google Play yüklü olmayan Android telefonlar için alternatif Dream League Soccer 2022 APK indir linki verilmiştir.

Dream League Soccer 2022 APK İndir

Dream League Soccer 2022 APK Android oyununda 4000’den fazla FIFPro lisanslı oyuncudan hayalinizdeki takımı kurun ve dünyanın en iyi futbol kulüplerine karşı sahaya çıkın. 3 boyutlu hareket yakalama teknolojisiyle oluşturulmuş oyuncu hareketleri, sürükleyici oyun içi yorumlar, takım özelleştirmeleri ve çok daha fazlasının keyfini çıkarırken 8 ligde yükselin.

Rüya takımınızı kurun - Kendi rüya takımınızı kurmak için Kevin De Bruyne ve Sergino Dest gibi en iyi yıldız oyuncularla sözleşme imzalayın. Tarzınızı mükemmelleştirin, oyuncularınızı geliştirin ve sıralamalarda yükselirken yolunuza çıkan tüm takımları alt edin. Efsane Ligine doğru ilerlerken stadyumunuzu birinci sınıf tesislerle geliştirin. Gerekenlere sahip misiniz?

Yeni ve geliştirilmiş oynanış - Mobil cihazlarda futbol deneyiminde devrim yaratan yeni animasyonlar ve geliştirilmiş yapay zeka ile sürükleyici Dream League Soccer deneyimi sizi bekliyor. Dream League Soccer 2022 önceki sezon güncellemelerini takiben güzel oyunun gerçek ruhunu yakalamaya devam ediyor.

Şık giyinin - Gösterişli Dream League Soccer deneyimiyle gözleriniz ziyafet çekecek! Yöneticinizi, saç stilleri ve kıyafetler dahil bir dizi farklı seçenekle özelleştirin. Yeni ve geliştirilmiş grafik motoruyla rüya takımınız hiç bu kadar iyi görünmemişti.

Dünyayı fethedin - Dream League Live, kulübünüzü diğer elit takımların karşısına koyar. Takımlarınızın potansiyelini kanıtlamak için sıralamalarda ilerleyin ve özel ödüller için global liderlik tablosunda ve etkinliklerde rekabet edin.

Dream League Soccer 2022 APK son sürüm özellikleri: