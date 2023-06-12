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Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic

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  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 3500.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Aspyr Media, Inc.
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En iyi Star Wars oyunlarından biri olarak gösterilen Star Wars: Knights of the Old Republic’i hemen indirin ve bu benzersiz RPG’yi deneyimleyin.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

RPG konusunda tecrübeli bir ekip olan BioWare tarafından geliştirilen ve LucasArts tarafından yayınlanan Star Wars: Knights of the Old Republic (kısaca KOTOR) en iyi Star Wars oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Sadece Star Wars oyunları içinde de değil, en iyi RPG’lerden biri olan Knights of the Old Republic kesinlikle oynanması gereken bir yapımdır.

KOTOR, Star Wars evreninin binlerce yıl öncesinde, Sith ve Jedi arasındaki büyük bir savaşın ortasında geçer. Biz de bu oyunda kendi karakterimizi yaratıyoruz ve galaksinin çeşitli gezegenlerini keşfedip, görevler tamamlayıp hikayeyi ilerletiyoruz.

Star Wars: Knights of the Old Republic İndir

Hemen Star Wars: Knights of the Old Republic indirin ve bu kült oyunu deneyimlemeye başlayın. Özellikle de eski oyunlara ilginiz varsa ya da düşük sistem gereksinimli oyunları açabilen bir bilgisayarınız varsa oynayabileceğiniz en iyi yapımlardan biri KOTOR olabilir.

Star Wars: Knights of the Old Republic Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows XP and Windows Vista
  • İşlemci: Intel Pentium 3 1Ghz or AMD Athlon 1GHz
  • Bellek: 256 RAM
  • Ekran Kartı: 32 MB
  • DirectX: Directx 9.0b ya da daha iyisi
  • Depolama: 3.5 GB
  • Ses: Directx 9.0b
ARTILAR

Benzersiz bir RPG deneyimi

Keşfedilecek pek çok yer bulunması

İlgi çekici karakterler

Muhteşem bir hikaye

Star Wars evreninde kendi karakterimizi yaratabilme imkanı sunması

Eskimeyen oyun yapısı