Star Wars: Knights of the Old Republic
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3500.00 MB
- Üretici Aspyr Media, Inc.
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En iyi Star Wars oyunlarından biri olarak gösterilen Star Wars: Knights of the Old Republic’i hemen indirin ve bu benzersiz RPG’yi deneyimleyin.
RPG konusunda tecrübeli bir ekip olan BioWare tarafından geliştirilen ve LucasArts tarafından yayınlanan Star Wars: Knights of the Old Republic (kısaca KOTOR) en iyi Star Wars oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Sadece Star Wars oyunları içinde de değil, en iyi RPG’lerden biri olan Knights of the Old Republic kesinlikle oynanması gereken bir yapımdır.
KOTOR, Star Wars evreninin binlerce yıl öncesinde, Sith ve Jedi arasındaki büyük bir savaşın ortasında geçer. Biz de bu oyunda kendi karakterimizi yaratıyoruz ve galaksinin çeşitli gezegenlerini keşfedip, görevler tamamlayıp hikayeyi ilerletiyoruz.
Star Wars: Knights of the Old Republic İndir
Hemen Star Wars: Knights of the Old Republic indirin ve bu kült oyunu deneyimlemeye başlayın. Özellikle de eski oyunlara ilginiz varsa ya da düşük sistem gereksinimli oyunları açabilen bir bilgisayarınız varsa oynayabileceğiniz en iyi yapımlardan biri KOTOR olabilir.
Star Wars: Knights of the Old Republic Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP and Windows Vista
- İşlemci: Intel Pentium 3 1Ghz or AMD Athlon 1GHz
- Bellek: 256 RAM
- Ekran Kartı: 32 MB
- DirectX: Directx 9.0b ya da daha iyisi
- Depolama: 3.5 GB
- Ses: Directx 9.0b
Benzersiz bir RPG deneyimi
Keşfedilecek pek çok yer bulunması
İlgi çekici karakterler
Muhteşem bir hikaye
Star Wars evreninde kendi karakterimizi yaratabilme imkanı sunması
Eskimeyen oyun yapısı
Star Wars: Knights of the Old Republic
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 456
- DOSYA BOYUTU 2457.60 MB
- Üretici Aspyr Media, Inc.
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Star Wars: Knights of the Old Republic klasik RPG oyununun Android versiyonudur
Star Wars: Knights of the Old Republic ya da diğer adıyla KOTOR ilk olarak 2003 yılında çıkış yapan orjinal oyunu mobil cihazlara taşıyan RPG türünde bir Star Wars oyunu.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerle uyumlu hale getirilmiş yeni versiyon oyunun orjinal halinin aynısını dokunmmatik kontrollerle uyumlu bir şekle sokarak bize sunuyor. Star Wars: Knights of the Old Republic'in hikayesi Glaktik İmparatorluk'un ve Jedi savaşçılarının Sith ile savaşından dört bin yıl öncesini konu alıyor. Eski bir Jedi savaşçısı olan; fakat sonradan karanlık tarafa geçiş yapmış Sith lordu Darth Malak'ın Jedi savaşcılarına saldırmasıyla oyundaki maceramız başlıyor. Oldukça yıpranmış ve zayıf düşmüş Jedi düzeninin son umudu olarak oyuna giriş yapıyoruz ve karanlık lorda karşı destansı bir mücadele veriyoruz.
Star Wars: Knights of the Old Republic'te bize 4 farklı kahraman sınıfı sunuluyor. Bu kahraman sınıflarının her biri de 3 adet Jedi uzmanlık sınıfına sahip. Bu sayede kahramanlar seçilen yeteneklerle kişiselleştirilebiliyor. Oyunda yanımıza maceralarımıza ortak olacak yardımcılar da alabiliyoruz. Bu yardımcılarla birlikte kurduğumuz partilerle Star Wars evreninin uzak köşelerini gezebiliyor, Tatooine ve Wookie toprakları Kashyyyk gibi bölgeleri ziyaret edebiliyoruz.
Star Wars: Knights of the Old Republic 40 adet özel yeteneğe yer veriyor ve oyunculara kendi ışın kılıçlarını yaratma imkanı veriyor. Sıra tabanlı bir savaş sistemine sahip olan KOTOR eğer rol yapma oyunu oynamayı seviyorsanız hoşunuza gidebilir.
Star Wars: Knights of the Old Republic
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 95
- DOSYA BOYUTU 1.98 MB
- Üretici Aspyr Media, Inc.
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Star Wars: Knights of the Old Republic detaylı bir mobil rol yapma oyunudur
Star Wars: Knights of the Old Republic yıllar önce bilgisayarlarımızda oynadığımız klasik RPG oyununu mobil cihazlara taşıyan bir Star Wars oyunu.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone ve iPad'lerinizde oynayabileceğiniz bu yenilenmiş KOTOR orjinal oyunu birebir mobil cihazlara taşımayı başarırken oyunda herhangi birşeyi kırpmıyor. Dokunmatik kontrollerle uyumlu hale getirilen rol yapma oyunu klasiğinde Jedi savaşçıları, İmparatorluk ve Sith arasındaki savaşların dört bin yıl öncesine yolculuk ediyoruz. Jedi savaşçıları eski bir Jedi olan; fakat sonradan karanlık tarafı seçen Sith lordu Darth Malak'ın saldırıları karşısında zayıf düşmüşlerdir ve Jedi düzeninin varlığı tehlikeye girmiştir. Biz de oyuna bu noktada dahil oluyoruz ve Jedi düzenini kurtarmaya çalışan bir kahraman olarak maceraya atılıyoruz.
Star Wars: Knights of the Old Republic'de oyunculara 3 farklı kahraman sınıfından birini seçme imkanı veriyor. Her kahraman sınıfı 3 alt uzmanlık sınıfına sahip. Oyunda kahramanımızın yanına maceralarımıza ortak olacak ekip üyeleri alabiliyoruz ve bir takım halinde içerisinde Tatooine ve Kashyyyk gibi mekanların da olduğu Star Wars'la özdeşleşmiş bölgeleri gezebiliyoruz.
Star Wars: Knights of the Old Republic'de oyuncular kendi ışın kılıçlarını tasarlayabilmekteler. Sıra tabanlı savaş sistemine sahip olan Star Wars: Knights of the Old Republic temel olarak masaüstü rol yapma oyunlarını üç boyutlu teknolojiyle birleştiren ve zengin bir içeriğe sahip olan bir oyun.