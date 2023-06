Star Wars: Knights of the Old Republic

En iyi Star Wars oyunlarından biri olarak gösterilen Star Wars: Knights of the Old Republic’i hemen indirin ve bu benzersiz RPG’yi deneyimleyin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

RPG konusunda tecrübeli bir ekip olan BioWare tarafından geliştirilen ve LucasArts tarafından yayınlanan Star Wars: Knights of the Old Republic (kısaca KOTOR) en iyi Star Wars oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Sadece Star Wars oyunları içinde de değil, en iyi RPG’lerden biri olan Knights of the Old Republic kesinlikle oynanması gereken bir yapımdır.

KOTOR, Star Wars evreninin binlerce yıl öncesinde, Sith ve Jedi arasındaki büyük bir savaşın ortasında geçer. Biz de bu oyunda kendi karakterimizi yaratıyoruz ve galaksinin çeşitli gezegenlerini keşfedip, görevler tamamlayıp hikayeyi ilerletiyoruz.

Star Wars: Knights of the Old Republic İndir

Hemen Star Wars: Knights of the Old Republic indirin ve bu kült oyunu deneyimlemeye başlayın. Özellikle de eski oyunlara ilginiz varsa ya da düşük sistem gereksinimli oyunları açabilen bir bilgisayarınız varsa oynayabileceğiniz en iyi yapımlardan biri KOTOR olabilir.

Star Wars: Knights of the Old Republic Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP and Windows Vista

: Windows XP and Windows Vista İşlemci : Intel Pentium 3 1Ghz or AMD Athlon 1GHz

: Intel Pentium 3 1Ghz or AMD Athlon 1GHz Bellek : 256 RAM

: 256 RAM Ekran Kartı : 32 MB

: 32 MB DirectX : Directx 9.0b ya da daha iyisi

: Directx 9.0b ya da daha iyisi Depolama : 3.5 GB

: 3.5 GB Ses: Directx 9.0b