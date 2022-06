En İyi Disney Plus Dizileri - 2022

Disney Plus çok kısa bir süre sonra Türkiye’de resmi olarak faaliyet gösterecek. Siz de eğer Disney Plus’ın zengin içeriklerine bir an önce dalmak istiyorsanız ve hangisinden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu liste tam size göre.

En İyi Disney Plus Dizileri

The Beatles: Get Back

The Mandalorian

Star Wars: The Clone Wars

Loki

Obi-Wan Kenobi

WandaVision

Hawkeye

Moon Knight

What If...?

​The Book of Boba Fett

Sıralama IMBD puanlarına göre yapılmıştır.

The Beatles: Get Back

Dünya’nın en meşhur Rock gruplarından biri olan The Beatles’ın biografik belgeseli olan The Beatles: Get Back, Rock severler başta olmak üzere müzikle ilgili olan herkesin seveceği bir dizi. The Beatles grubunun elamanlarını yakından tanıdığımız ve bol bol The Beatles dinlediğimiz bu diziyi kaçırmayın. (IMDB 9.0)

The Mandalorian

Son dönemde çıkmış en iyi Star Wars işlerinden biri olan The Mandalorian, Star Wars hayranlarına derin bir nefes aldırdı. Star Wars evrenini oldukça ilginç ve sıradışı yorumlayan The Mandalorian, içerisindeki karakterleri ile şimdiden popüler kültür ikonuna dönüştü. (IMDB 8.7)

Star Wars: The Clone Wars

2008 - 2020 yılları arasında yayınlanmış, uzun soluklu bir Star Wars dizisidir. Bir animasyon dizisi olan Star Wars: The Clone Wars, Star Wars hayranlarının yıllar boyu sıkılmadan izlediği bir animasyon dizisi oldu. Clone Wars, Star Wars evreninin animasyon ile harmanlandığı zaman ne kadar iyi bir sonuç vereceğini de bize göstermiş oldu. (IMDB 8.4)

Loki

Marvel dizilerinin sürekli arttığı bu dönemde kısa ve ilgi çekici bir dizi arayanların mutlaka Loki’ye göz atması gerekir. Marvel filmlerindeki en sevilen kötülerden biri olan Loki, nihayet kendi dizisine kavuştu ve bir mini-dizi olarak Disney Plus’da yerini aldı. (IMDB 8.2)

Obi-Wan Kenobi

Star Wars hayranlarının uzun bir süredir beklediği Obi-Wan Kenobi dizisi nihayet Disney Plus’a geldi. Obi-Wan Kenobi, Star Wars evrenindeki en önemli karakterlerden birisidir. Pek çok hayranın favori karakteri olan Obi-Wan Kenobi, başrolünde kendisi olduğu bir diziyi hak edecek ilk karakterlerden biri. Star Wars dizilerinin popülerlik kazanması ile dikkatleri üzerine çeken Obi-Wan Kenobi, pek çok hayranı bu dizi ile mest etmiştir. (IMDB 7.7)

WandaVision

Bu dizide Marvel sinematik evreni oldukça ilginç bir işe imza atıyor. Klasikleşmiş sit-comlar ile Marvel kahramanlarını harmanlayan bu dizi hayranları ikiye bölmüş durumda. Marvel külliyatına hakim olan izleyicilerin çoğunlukla beğendiği, Marvel ile pek alakası olmayan ya da 1-2 filmini izleyenlerin ise çoğunlukla anlamadığı ve beğenmediği bu dizi daha çok Marvelcılar için yapılmış bir dizi. Özellikle sit-comlara ilgisi olan sıkı bir Marvel hayranıysanız WandaVision’a bir şans verin. (IMDB 7.9)

Hawkeye

Avenger’ın geri planda kalmış süper kahramanlarından biri olan Hawkeye, bu dizi ile birlikte ön plana çıkıyor. Hawkeye’ın maceralarına yakından baktığımız bu dizi Marvel sinematik evrenine yakından bağlanan bir dizi. (IMDB 7.6)

Moon Knight

Mısır mitolojisi ve kültürü ile harmanlanmış olan bir süper kahraman dizisi olan Moon Knight, sıkı Marvel hayranlarının bilebileceği bir süper kahramandır. Hem dizi hem film olarak çok kez gördüğümüz süper kahramanların haricinde, farklı bir Marvel kahramanının dizisini görmek oldukça heyecan verici. Farklı bir süper kahraman hikayesi izlemek isteyenlerin Moon Knight’a mutlaka bir göz atması gerekir. (IMDB 7.4)

What If...?

Çizgi roman okurken ya da Marvel filmlerini izlerken, “Peki ya böyle olsaydı?” dediğimiz şeyleri bir dizi halinde bize sunan What If, Marvel markasından çıkmış en özgün ve sıradışı işlerden bir tanesi. Hayranların aklından geçebilecek pek çok şeyi cevaplamaya çalışan ve bir manada çoklu-evren diyebileceğimiz bir yapım. Marvel hayranlarının kesinlikle izlemesi gereken bir dizi. (IMDB 7.4)

The Book of Boba Fett

Ortalığı kasıp kavuran Star Wars dizisi olan The Mandalorian’ın büyük başarısından sonra çıkarılmak istenen bir Star Wars spin-off’u. Hatta The Mandalorian’ın spin-off’u bile diyebiliriz. The Mandalorian’ın 2. sezonunun 8. bölümünün en sonunda görülen proje The Book of Boba Fett olmuştu. The Book of Boba Fett dizisinin Mandalorian’dan duyurulmuş olması pek çok Star Wars hayranını dumura uğratmış ve aynı zamanda çok heyecanlanmasına sebep olmuştur. (IMDB 7.4)

Disney Plus, uygun fiyatı ve her yaştan izleyiciye hitap edecek içerikleri ile Türkiye pazarına bomba gibi bir giriş yapmayı amaçlıyor. Bünyesinde pek çok Star Wars ve Marvel içeriği bulunduran Disney Plus, 7’den 77’ye kadar herkese hitap edebilecek bir platform. Bakalım Disney Plus güçlü rakipleri ile nasıl baş edecek?

Disney Plus’ın en iyi dizilerini listelediğimiz yazımız bu kadardı. Umuyoruz ki bu liste sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Disney Plus diziniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir.com’u takipte kalmayı unutmayın.