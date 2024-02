Uygun Fiyatlı Nintendo Switch Oyunları

Maalesef Nintendo Switch oyunları çok pahalı. Hal böyle olduğundan pek çok oyuncu ucuz Nintendo Switch oyunlarına yöneliyor. Biz de sizler için en ucuz Nintendo Switch oyunları listeledik. Böylece çok para harcamanadan cihazınızda çok kaliteli oyunlar oynayabileceksiniz.

Listeyi hazırlarken sadece oyunların fiyatına değil kalitesine de odaklandık. Nintendo’nun mağazasında çok daha ucuza oyunlar bulabilirsiniz ancak bunlar sizi memnun etmeyecektir. Fiyat/performans diyebileceğimiz bu oyunlar eminiz ki sizlerin keyifli vakit geçirmesine yardımcı olacaktır.

Oldukça Keyifli Vakit Geçirebileceğiniz Ucuz Nintendo Switch Oyunları

Star Wars: Knights of the Old Republic

Ori and the Blind Forest

Final Fantasy VII

Stardew Valley

Hollow Knight

Oxenfree

Thumper

Limbo

Star Wars: Knights of the Old Republic

Gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden biri olan Star Wars: Knights of the Old Republic (kısaca Kotor) her Star Wars severin muhakkak oynaması gereken bir oyundur. Yıllara meydan okuyan oynanışı ve benzersiz rol yapma özellikleri ile efsane olmuş bir yapım olan Star Wars: Knights of the Old Republic’i şiddetle öneriyoruz.

Fiyat: $14.99

Ori and the Blind Forest

Nintendo Switch’te oynaması en keyifli oyunlardan biri olan Ori and the Blind Forest; hem hikayesi, hem görselliği hem de oynanışı ile kusursuza yakın bir oyun deneyimi vadediyor. Switch’e çok uygun bir oyun olan Ori and the Blind Forest’ı 7’den 77’ye herkese öneriyoruz.

Fiyat: $19.99

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII’nin remake’i çıktı ancak serinin sıkı hayranları hikayedeki değişikliklerden ötürü pek memnun olmadı. En iyi Final Fantasy oyunlarından biri olan Final Fantasy VII’nin orijinal versiyonu Nintendo’nun mağazasında oldukça uygun bir fiyattan satılıyor.

Fiyat: $15.99

Stardew Valley

En iyi indie ve en iyi çiftçilik simülasyonlarındna biri olan Stardew Valley adeta Nintendo Switch’te oynansın diye tasarlanmış bir oyun. Stardew Valley çok başarılı bir oyun oldu. Hatta bu oyunun çıkışından sonra pek çok Stardew Valley benzeri oyunlar gördük. Adeta yeni bir alt tür yaratan Stardew Valley’i Switch’te oynamak büyük bir keyif.

Fiyat: $14.99

Hollow Knight

Metroidvania oyunları denildiğinde akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Hollow Knight oldukça uygun bir fiyattan satılıyor. Diğer AAA oyunların veremediği kadar keyif veren bu bağımsız oyunun devamını yıllardır bekliyoruz. Eğer siz de hala Hollow Knight oynamadıysanız Nintendo Switch’te oynamanın şimdi tam zamanı.

Fiyat: $15.00

Oxenfree

Eğer ucuz Nintendo Switch oyunları arıyorsanız ve hikayeye önem veren biriyseniz Oxenfree ilk tercihiniz olmalı. 2.5D yapısıyla, derin atmosferi ile sizi içine çekecen olan bu oyun zengin bir hikayeye sahip. Önemli seçimlerin sizi beklediği bu oyun tek kişilik hikayeli oyunlardan hoşlananlar için biçilmiş kaftan.

Fiyat: $9.99

Thumper

Thumper oldukça farklı ve benzersiz bir oyun. Psikedelik bir tarafı olan Thumper aksiyon ve ritim oyunudur. Bir uzay böceğini kontrol ettiğiniz bu oyunda görecekleriniz ve duyacaklarınız sizi hayrete düşürecektir. Farklı bir deneyim arıyorsanız Thumper iyi bir seçim olabilir.

Fiyat: $19.99

Limbo

“İndie oyun” kavramını hayatımıza sokan ve basit, küçük oyunların ne kadar büyük işler başarabileceğini bizlere gösteren Limbo’yu oynamayan kaldı mı bilmiyoruz ancak muhakkak oynanması gereken bir oyun olduğu düşünüyoruz. Limbo kısa bir oyun olmasına rağmen size çok farklı duygular hissettirebilecek bir yapımdır. Eğer hala Limbo’yu oynamadıysanız Nintendo Switch’inizde oynayabilirsiniz.

Fiyat: $9.99

Ucuz Nintendo Switch oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Nintendo Switch’te hangi oyunları oynuyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.