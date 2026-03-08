Stickman The Flash APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 62.5 MB
- Üretici StormHit Games
-
Stickman The Flash APK, ninja gibi hareket eden bir karakterle düşmanlara karşı savaştığınız, offline oynanabilen ve farklı silahlar sunan bir aksiyon stickman oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Stickman the Flash, tamamen offline oynanabilir.
- Stickman the Flash, basit kontroller ile hızlı oynanış sunar.
- Stickman the Flash, farklı silahlar ile savaş çeşitliliği sağlar.
Stickman The Flash APK, yüksek hızda hareket edebilen bir stickman karakterini kontrol ettiğiniz aksiyon dolu bir savaş oyunudur. Karanlık dünyadan gelen düşmanlara karşı mücadele ederek ilerler ve giderek daha güçlü rakiplerle karşılaşırsınız.
Oyunda refleks ve hız ön plandadır. Dokunma ve kaydırma kontrolleri sayesinde karakterinizi yönlendirerek düşman saldırılarından kaçınabilir ve hızlı karşı saldırılar yapabilirsiniz. Bölümler ilerledikçe boss savaşları ile karşılaşılır ve bu düşmanları yenerek ödüller kazanabilirsiniz.
Farklı silah türleri ile oynanış çeşitlendirilir. Kılıç, balta, mızrak, yay ve büyü asası gibi çeşitli ekipmanlar toplayabilir ve her biri sizlere farklı bir savaş tarzı sunar. Oyun offline olarak oynanabildiği için internet bağlantısı olmadan her yerde erişilebilirsiniz.
Stickman The Flash APK İndir
Stickman The Flash APK, Android cihazlarınız için sunulan hızlı tempolu bir stickman aksiyon oyunudur.
Eğer siz de refleks odaklı savaş deneyimi ve offline oynanış arıyorsanız, Stickman The Flash APK'yı indirin!
Stickman The Flash Oyun Özellikleri
- Hızlı aksiyon ve refleks tabanlı oynanış
- Ninja benzeri hızlı hareket sistemi
- Offline oynanabilir yapı
- Basit dokunma ve kaydırma kontrolleri
- Farklı silah türleri (kılıç, balta, yay vb.)
- Boss savaşları ve ödül sistemi
- Karanlık tema ve düşman çeşitliliği
- Kolay öğrenilebilir oyun mekanikleri
Sıkça Sorulan Sorular
Stickman The Flash nasıl bir oyundur?
Hızlı reflekslere dayalı, stickman karakterle oynanan aksiyon dolu bir savaş oyunudur.
Stickman The Flash offline oynanır mı?
Evet, oyun internet bağlantısı olmadan oynanabilir.
Stickman The Flash silah çeşitliliği var mı?
Evet, kılıç, balta, mızrak, yay ve asa gibi farklı silahlar bulunmaktadır.
Stickman The Flash boss savaşları var mı?
Evet, oyuncular bölüm ilerledikçe boss düşmanlarla karşılaşır.