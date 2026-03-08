Stickman The Flash APK, ninja gibi hareket eden bir karakterle düşmanlara karşı savaştığınız, offline oynanabilen ve farklı silahlar sunan bir aksiyon stickman oyunudur.

Yiğit Kaan Kızlıer - 37 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Stickman the Flash, tamamen offline oynanabilir.

Stickman the Flash, basit kontroller ile hızlı oynanış sunar.

Stickman the Flash, farklı silahlar ile savaş çeşitliliği sağlar.

Stickman The Flash APK, yüksek hızda hareket edebilen bir stickman karakterini kontrol ettiğiniz aksiyon dolu bir savaş oyunudur. Karanlık dünyadan gelen düşmanlara karşı mücadele ederek ilerler ve giderek daha güçlü rakiplerle karşılaşırsınız.

Oyunda refleks ve hız ön plandadır. Dokunma ve kaydırma kontrolleri sayesinde karakterinizi yönlendirerek düşman saldırılarından kaçınabilir ve hızlı karşı saldırılar yapabilirsiniz. Bölümler ilerledikçe boss savaşları ile karşılaşılır ve bu düşmanları yenerek ödüller kazanabilirsiniz.

Farklı silah türleri ile oynanış çeşitlendirilir. Kılıç, balta, mızrak, yay ve büyü asası gibi çeşitli ekipmanlar toplayabilir ve her biri sizlere farklı bir savaş tarzı sunar. Oyun offline olarak oynanabildiği için internet bağlantısı olmadan her yerde erişilebilirsiniz.

Stickman The Flash APK İndir

Stickman The Flash APK, Android cihazlarınız için sunulan hızlı tempolu bir stickman aksiyon oyunudur.

Eğer siz de refleks odaklı savaş deneyimi ve offline oynanış arıyorsanız, Stickman The Flash APK'yı indirin!

Stickman The Flash Oyun Özellikleri

Hızlı aksiyon ve refleks tabanlı oynanış

Ninja benzeri hızlı hareket sistemi

Offline oynanabilir yapı

Basit dokunma ve kaydırma kontrolleri

Farklı silah türleri (kılıç, balta, yay vb.)

Boss savaşları ve ödül sistemi

Karanlık tema ve düşman çeşitliliği

Kolay öğrenilebilir oyun mekanikleri