Flash’ta çok sayıda güvenlik açığının bulunması ve HTML5’in her şekilde daha iyi olması, Chrome’nin kısa süre içerisinde Flash’tan ayrılmasının nedenlerinin başında yer almaktadır. Google’nin bütün bu haklı nedenlerinden dolayı, Google Chrome ile birlikte gelen Flash, Chrome tarafından otomatik olarak devre dışı bırakılmıştır.

Sayısız nedenlerden dolayı tarayıcıların neredeyse tamamı Flash’tan desteğini çekmiştir ve bu, Flash’ın eskisi kadar popüler olmamasına, Web tarihine karışmasına neden olmuştur. Günümüzde halen birçok site Flash kullanmaktadır, bu internet sitelerini ziyaret etmek istiyor olabilirsiniz.

Bu yazının sonunda, Adobe Flash Player’i Chrome’da nasıl etkinleştirebileceğinizi veya nasıl devre dışı bırakabileceğinizi öğreneceksiniz. Flash’ı devre dışı bırakmanız, otomatik olarak oynatılan içeriklerin kötü amaçlı kod yürütme ihtimalini düşürür.

Google Chrome’da Flash Player Nasıl Etkinleştirilir?

Ayarlara girin.

“Gelişmiş” bölümüne gelin.

bölümüne gelin. “Gizlilik ve Güvenlik” bölümüne gelin ve içerik ayarlarına tıklayın.

bölümüne gelin ve içerik ayarlarına tıklayın. Açılan sayfada “Flash” yazısına tıklayın.

yazısına tıklayın. Flash içeriğini çalıştırmadan önce sormasını sağlayan seçeneği işaretleyin.

Google Chrome’da Flash İçeriği Nasıl Oynatılır?

Chrome’da Flash etkin haldeyken Flash içeriğine sahip bir internet sayfasını ziyaret ettiğinizde, Flash oynatıcısına tıklamanız gerekir. Her gün binlerce Flash içerikli internet sitesini ziyaret ediyorsanız bu zamanınızı çalabilir, fakat siteye gerçekten güveniyorsanız, Flash’ın bu internet sitesinde çalışmasına izin verebilirsiniz.

Flash içeriğine tıkladığınız zaman, bu sitede Flash’ın çalışıp çalışmamasını istediğinize dair bir bildirim alırsınız. İzin verirseniz sayfa yenilenecek ve Flash içeriği olması gerektiği gibi çalışacaktır.

Google Chrome’da Flash İzinleri Nasıl Değiştirilir?

Bir sitedeki Flash içeriğini yanlışlıkla engellemiş olabilirsiniz veya daha da kötüsü, engellemek yerine yanlışlıkla izin vermiş olabilirsiniz. Chrome’da bu sitenin izinlerini iptal etmenin veya değiştirmenin iki yöntemi vardır.

Yöntem 1: Bağlantı Bilgilerini Kullanmak (Kısa Yol)

Tek bir sitenin Flash izinlerini şu şekilde değiştirebilirsiniz:

Flash içeriği olan bu siteye girin.

içeriği olan bu siteye girin. Adres çubuğunun sol kısmında yer alan, bağlantı bilgilerini içeren kilit simgesine tıklayın.

Flash yazısının karşısındaki listeli butona tıklayın.

İzin verebilir, sormasını isteyebilir veya engelleyebilirsiniz; dilediğinizi seçin!

Yöntem 2: Chrome Ayarlarını Kullanmak (Uzun Yol)

Chrome ayarlarına ulaşınca Flash izinlerini şu şekilde değiştirebilirsiniz:

“Gelişmiş” bölümüne gelin.

bölümüne gelin. “Gizlilik ve Güvenlik” bölümündeki “İçerik Ayarları”na tıklayın.

bölümündeki “İçerik Ayarları”na tıklayın. İzinler sayfasında yer alan Flash’ın üzerine tıklayın.

Flash izinlerini değiştirmek istediğiniz siteyi bulun ve siteyi listeden kaldırmak için çöp kutusu simgesine tıklayın.

Flash, Web’deki tek güvenlik riski taşıyan eklenti değildir. Kötü amaçlı yazılımların ve bilgisayar korsanlarının yanı sıra parolalarınızın güvenliği ve veri gizliliği konusunda da endişelenmeniz gerekir.