Streamer Life Simulator ile sanal dünyada bir yayıncı olabilir, farklı videolar çekip yayınlayabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022 yılının ikinci ayına girdiğimiz şu günlerde oyun dünyasında yepyeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sony, Activision Blizzard’ı satın alarak oyun dünyasına ne kadar önem verdiğini gözler önüne sermişti. Şu sıralar oyun dünyasını kasıp kavuran oyunlardan olan Streamer Life Simulator’de ilgi çekmeye devam ediyor. Peki Streamer Life Simulator nasıl indirilir?, Streamer Life Simulator sistem gereksinimleri nelerdir?

Android, iOS ve Windows platformları için Ağustos 2020’de lansmana çıkan Streamer Life Simulator hala deli gibi satmaya devam ediyor. Cheesecake Dev tarafından geliştirilen ve yayınlanan başarılı simülasyon oyunu, Steam’de ilgi odağı haline geldi. Steam üzerinde oyuncular tarafından ‘çok olumlu’ olarak ifade edilen yapım, mobil platformda da milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Streamer Life Simulator Özellikleri

Türkçe dahil olmak üzere 10 farklı dil seçeneği,

Nostaljik yapı,

Farklı silah seçenekleri,

Karakter özelleştirebilme,

Zengin ve büyük bir dünya,

Titizlikle hazırlanmış içerikler ve daha fazlası,

Tek oyunculu bir oynanışa sahip olan Streamer Life Simulator’de oyuncular kendilerine sanal bir dünya kuracaklar. Günümüzün popüler varyantlarından bir tanesi olan yayıncılık, oyun içerisinde de karşımıza çıkıyor. Oyuncular yapım içerisinde sıradan bir insanken yaptıkları yayınlar ile ünlenen ve popüler olan bir yayıncıyı canlandıracaklar. Daha doğrusu popüler bir sanal yayıncı olmaya çalışacaklar. Basit eğlence ve simülasyon oyunu olarak ifade edilen yapım oyunculara evcil hayvanda alabilme ve besleyebilme gibi olanaklar sunacak. Yapım içerisinde oyuncular çevreleriyle etkileşime girebilir, videolar çekecek yerler keşfedebilirler.

Streamer Life Simulator İndir

Oyunun bilgisayar ve mobil platformda yayınlandığını ifade etmiştik. Yapım Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak yayınlanırken, Windows platformunda ise ücretli olarak lansmana çıktı. Steam üzerinde satışlarına devam eden yapım, uygun fiyat etiketine ek olarak zaman zaman indirime de girerek oyuncuların yüzünü güldürüyor. Eğer sanal dünyada popüler bir yayıncı olmak benim işim diyorsanız aradığınız oyun Streamer Life Simulator demektir.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 2 GHz Dual Core CPU

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 ve üstü

Depolama: 5 GB