Streamer Life Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Cheesecake Dev
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Streamer Life Simulator ile sanal dünyada bir yayıncı olabilir, farklı videolar çekip yayınlayabilirsiniz.
2022 yılının ikinci ayına girdiğimiz şu günlerde oyun dünyasında yepyeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sony, Activision Blizzard’ı satın alarak oyun dünyasına ne kadar önem verdiğini gözler önüne sermişti. Şu sıralar oyun dünyasını kasıp kavuran oyunlardan olan Streamer Life Simulator’de ilgi çekmeye devam ediyor. Peki Streamer Life Simulator nasıl indirilir?, Streamer Life Simulator sistem gereksinimleri nelerdir?
Android, iOS ve Windows platformları için Ağustos 2020’de lansmana çıkan Streamer Life Simulator hala deli gibi satmaya devam ediyor. Cheesecake Dev tarafından geliştirilen ve yayınlanan başarılı simülasyon oyunu, Steam’de ilgi odağı haline geldi. Steam üzerinde oyuncular tarafından ‘çok olumlu’ olarak ifade edilen yapım, mobil platformda da milyonlara ulaşmaya devam ediyor.
Streamer Life Simulator Özellikleri
- Türkçe dahil olmak üzere 10 farklı dil seçeneği,
- Nostaljik yapı,
- Farklı silah seçenekleri,
- Karakter özelleştirebilme,
- Zengin ve büyük bir dünya,
- Titizlikle hazırlanmış içerikler ve daha fazlası,
Tek oyunculu bir oynanışa sahip olan Streamer Life Simulator’de oyuncular kendilerine sanal bir dünya kuracaklar. Günümüzün popüler varyantlarından bir tanesi olan yayıncılık, oyun içerisinde de karşımıza çıkıyor. Oyuncular yapım içerisinde sıradan bir insanken yaptıkları yayınlar ile ünlenen ve popüler olan bir yayıncıyı canlandıracaklar. Daha doğrusu popüler bir sanal yayıncı olmaya çalışacaklar. Basit eğlence ve simülasyon oyunu olarak ifade edilen yapım oyunculara evcil hayvanda alabilme ve besleyebilme gibi olanaklar sunacak. Yapım içerisinde oyuncular çevreleriyle etkileşime girebilir, videolar çekecek yerler keşfedebilirler.
Streamer Life Simulator İndir
Oyunun bilgisayar ve mobil platformda yayınlandığını ifade etmiştik. Yapım Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak yayınlanırken, Windows platformunda ise ücretli olarak lansmana çıktı. Steam üzerinde satışlarına devam eden yapım, uygun fiyat etiketine ek olarak zaman zaman indirime de girerek oyuncuların yüzünü güldürüyor. Eğer sanal dünyada popüler bir yayıncı olmak benim işim diyorsanız aradığınız oyun Streamer Life Simulator demektir.
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: 2 GHz Dual Core CPU
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 ve üstü
Depolama: 5 GB
Streamer Life Simulator
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 46.00 MB
- Üretici Cheesecake Dev
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Streamer Life Simulator APK ile Android cihazınızda sanal yayınlar yapabilir, popüler bir yayıncı haline gelebilirsiniz.
Android, iOS ve Windows platformlarında yayınlanan Streamer Life Simulator her geçen gün oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor. Mobil platformda ücretsiz, Windows platformunda uygun fiyat etiketi ile satışlarına devam eden yapım, rengarenk bir dünyayı karşımıza çıkarıyor. Eğlenceli anlara ev sahipliği yapacak olan oyun aldığı düzenli güncellemeler ile daha geniş içeriklere de ulaşıyor. Streamer Life Simulator APK ile Android cihazınızda iyi bir yayıncı olmaya hazırlanın.
Cheesecake Dev tarafından geliştirilen ve yayınlanan Streamer Life Simulator, hem ülkemizde hem de dünyanın diğer yerlerinde sevilerek oynanıyor. Mobil ve bilgisayar platformu için simülasyon oyunları arasına katılan yapım, 2020 yılından bu yana oyuncu kitlesini artırarak büyümeye devam ediyor. Zengin içeriği ile bizleri eğlenceli bir dünyaya götüren yapım da benzersiz pek çok alan da bulunuyor.
Streamer Life Simulator APK Özellikleri
- Zengin bir dünya,
- Birbirinden farklı aktiviteler,
- Evcil hayvanlar,
- Birinci şahıs kamera açıları,
- Karakter özelleştirebilme,
- Benzersiz video alanları,
- Çeşitli ekipmanlar,
Sanal bir yayın dünyasını karşımıza çıkaran yapım da açık dünya üzerinde dilediğimiz gibi dolaşabilecek, benzersiz videolar çekecek alanlar arayacağız. Bazen bilgisayarımızın başında videolar düzenleyecek, bazen de evcil hayvanlarımızla çeşitli aktivitelere katılacağız. Yapım içerisinde sıfırdan başlayarak dünyanın tanıdığı bir yayıncı haline gelmek için ter dökeceğiz. Dünyanın en popüler yayıncılarından bir tanesi olmaya çalışacağımız oyun içerisinde oynadıkça daha popüler bir hale geleceğiz. Bilgisayar ve mobil platformda milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam eden yapım, Steam üzerindeki satışlar ile de geliştirici ekibin kasasını parayla doldurmaya başladı.
Streamer Life Simulator APK İndir
Android sürümü Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan yapımın, iOS sürümü de App Store üzerinde ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuldu. Oyuncular diledikleri platform için ilgili marketlerden oyunun sürümünü indirebilirler. Yapımın Windows sürümünün ücretli olduğundan söz etmiştik. Uygun fiyat etiketi ile Steam üzerinde satışlarına devam eden yapım, sık sık indirime girerek de satışlarını artırıyor.
Bir yıldan uzun bir süredir güncelleme almayan yapım, önümüzdeki süreç içerisinde güncelleme alacak mı bilinmiyor.
Streamer Life Simulator
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 94.50 MB
- Üretici Cheesecake Dev
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Streamer Life Simulator ile iOS cihazınızda sanal bir yayıncı olacak, eğlenceli dakikalar yaşayacaksınız.
Akıllı telefonunuzda ya da Windows bilgisayarınızda sanal bir yayıncı olmak ister misiniz? Eğer cevabınız ‘evet’ ise aradığınız oyun Streamer Life Simulator demektir. Cheesecake Dev tarafından geliştirilen ve mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan yapım, 2020 yılından bu yana Steam üzerinde milyonlarca adet kopya sattı. Oyunculara sanal bir ortamda popüler bir yayıncı olma fırsatı veren yapım, ilgi çekmeye devam ediyor. Peki Streamer Life Simulator nedir? Nasıl oynanır?
Öncelikle oyunun üç farklı platformda oynandığının altını bir kez daha çizelim. Android ve iOS platformları üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan oyun, Windows platformu için Steam üzerinde ücretli olarak yayınlandı. Steam üzerinde oyuncular tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen yapım, mobil platformda pek de istediğini bulamadı. Oyunun özelliklerinden bahsederek devam edelim.
Streamer Life Simulator Özellikleri Nelerdir?
- Zengin bir tek oyunculu mod,
- Farklı evcil hayvan seçenekleri,
- Farklı yayıncı ekipmanları,
- Açık bir dünya,
- Günlük aktiviteler,
Streamer Life Simulator Nasıl Oynanır?
Yapım içerisinde sıfırdan bir yayıncı olacak, dünyanın en popüler yayıncısı olmaya çalışacağız. Öncelikle oyun içerisinde ekipmanımız ve sınırlı içeriğimiz olacak. Oyun içerisinde ilerledikçe yepyeni ekipmanlara ulaşabilecek, birbirinden bağımsız videolar çekecek ve popülerleşmeye başlayacağız. Oyuna başlar başlamaz kısa süreli bir öğreticinin de karşımıza çıktığını unutmadan belirtelim.
Sade grafik açılarına sahip olan oyunda bazen araba kullanacak, gezecek, eğlenecek bazen de bilgisayar başında olup yayınlar açacağız. Tüm platformlarda Türkçe dil desteğine de sahip olan yapım bu yönü ile de oyuncular tarafından epey seviliyor. Hem bilgisayar hem de mobil platformda milyonlarca oyuncuya ulaşan yapım, her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. 2020 yılında piyasaya çıkmasıyla ilgi çekmeye başlayan oyun, uzun bir süredir güncelleme de almıyor. Geliştirici ekip oyunu unuttu mu bilinmez ancak yapım uzun süre daha oynanmaya devam edilecek gibi görünüyor.