Şanssızlıkla Mücadele Ettiğimiz Oyun: Loser Simulator Sistem Gereksinimleri

Loser Simulator sistem gereksinimleri, popüler simülasyon oyununda sorunsuz bir deneyim elde edilmesi için büyük bir öneme sahip çünkü bilgisayarda yer alan donanım bileşenleri, oyunun gereksinimlerini karşılayamıyorsa kasma ve donma problemleri ortaya çıkar.

Bu rehberde Loser Simulator'ı PC kaldırır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. İşte şanssızlık ile mücadele ettiğimiz simülasyon oyununa dair detaylar!

Loser Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 İşlemci : Intel Core i3

: Intel Core i3 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 820m

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Loser Simulator'ın düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i3 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce 820m gerekiyor.

Loser Simulator Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 İşlemci : Intel Core i5

: Intel Core i5 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 920mx

Önerilen sistem gereksinimlerine göre en az Intel Core i5 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce 920mx'e ihtiyaç duyuluyor. Peki, Loser Simulator dosya boyutu nedir?

Loser Simulator Kaç GB?

Loser Simulator oyununun yüklenebilmesi için en az 3 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın artmasını sağlayabilirsiniz.

Loser Simulator Fiyatı Ne Kadar?

Loser Simulator Steam'de 1,49 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Başlatılan bir kampanya kapsamında oyunun fiyatı %20 indirim ile 1,19 dolara düştü. Kampanya 19 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

Loser Simulator Nasıl Bir Oyun?

Frosted Wings Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Loser Simulator, 12 Haziran 2024 tarihinde piyasaya sürüldü. Eğlenceli zaman geçirilmesine yardım eden simülasyon oyununda her işi ters giden Bari isimli karakteri yönetiyoruz.

Şanssızlıklar ile mücadele ettiğimiz oyunda Bari'nin üzerine ufo düşüyor, evinde yangın çıkıyor ve daha birçok olay yaşanıyor. Oyunda tek oyunculu mod mevcut.

Bu rehberde Loser Simulator kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.