Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Bilgisayarda yer alan donanım, oyunun gereksinimlerini karşılamıyorsa kasma ve donma gibi sorunlar meydana gelir. Bu nedenden dolayı Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) sistem gereksinimleri, sorunsuz oyun deneyimi açısından büyük öneme sahiptir.

Bu rehberde en iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Euro Truck Simulator 2'nin ihtiyaç duyduğu donanım bileşenleri dahil merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. Rehberimize göz atabilir ve ETS 2'yi PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

ETS 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon RX 460 / Intel HD 630 (2 GB VRAM)

Simülasyon türündeki oyunun minimum ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5-6400 ya da AMD Ryzen 3 1200 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon RX 460 veya Intel HD 630 gerekiyor.

ETS 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7/8.1/10 64-bit

: Windows 7/8.1/10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 5 3600 RAM : 12 GB

: 12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 590 (2 GB VRAM)

Yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran oyunun yüksek ayarlarda oynanabilmesi için en az NVIDIA GeForce GTX 1660 ya da AMD Radeon RX 590 ekran kartı gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 3600'e ihtiyaç duyuluyor.

ETS 2 Kaç GB?

SCS Software tarafından geliştirilen ve yayımlanan Euro Truck Simulator 2 oyununun bilgisayara yüklenebilmesi için en az 25 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Program kaldırma aracı kullanarak artık oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız programları silerek kullanılabilir alan miktarını kolayca artırabilirsiniz.

ETS 2 Fiyatı Ne Kadar?

Başarılı oynanış sistemiyle dikkat çeken Euro Truck Simulator 2, Steam isimli dijital oyun mağazasında 299 TL fiyata satılıyor.

Bu rehberde ETS 2 kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.