Superkickoff APK ile Android akıllı telefon ve tabletinizde futbol üzerine menajerlik fikirlerinizi uygulayabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 48 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Play üzerinde Android platformu oyuncularına sunulan Superkickoff APK, futbol menajerlik oyunu olarak adından söz ettiriyor. Oynaması ücretsiz olan ve oldukça renkli grafikleri ile oyuncularına eğlenceli ve bir o kadar da sürükleyici futbol maçları sunan yapım kitlesini de artırmayı ihmal etmiyor. Oyunculara kendi kulüplerini kurup yönetme fırsatı veren başarılı futbol menajerlik uygulaması, basit içeriklere sahip. Bünyesinde Barcelona, Real Madrid gibi dünya devlerine de yer veren yapım, ücretsiz yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor. Karanlık moda sahip olan yapım aldığı güncellemeler ile yepyeni dil desteklerini de bünyesine ekliyor.

Superkickoff Özellikleri

Farklı dil seçenekleri,

Karanlık mod,

Dünyaca ünlü takımlar,

İçerik güncellemeleri,

Gerçek oyuncular,

Farklı taktik ve stratejiler,

Özelleştirilebilir içerikler,

Eğlenceli ve sürükleyici oynanış,

Alışılmış menajerlik oyunlarının aksine daha eğlenceli ve renkli içeriklere sahip olan Superkickoff apk indir, günümüzde 500 binden fazla oyuncuya hitap ediyor. Birbirinden zorlu ve bir o kadar da eğlenceli bir dünyaya ev sahipliği yapan oyun, ücretsiz yapısı ile de yüzleri güldürüyor. Bleutecmedia tarafından geliştirilen ve Google Play üzerinde yayınlanan Superkickoff apk yükle dünyanın dört bir yanından oyunculara hitap ediyor. Düzenli olarak aldığı güncellemeler ile sürekli içeriğini güncel tutan yapım, bu özelliği ile rakiplerinden de sıyrılmayı ihmal etmiyor.

Super kick off APK İndir

Mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Superkickoff, başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Her geçen gün oyuncu kitlesini artırmaya devam eden yapım, rengarenk içerikleri ile oyunculara rekabetten ziyade eğlenceli anlar sunuyor. Oldukça keyifli bir futbol menajerlik deneyimi sunan oyun, Android platformunun yanı sıra iOS platformu için de App Store üzerinde lansmana çıktı. iOS platformunda da ücretsiz olan yapım, kategorisinde yükselmeye devam ediyor. Oyunu hemen indirip eğlence dolu zamanlar geçirebilirsiniz.