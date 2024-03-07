Android YouTube Video İndirme Nasıl Yapılır?

Android YouTube video indirme işlemi için uygulayabileceğiniz birden fazla yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden bir tanesini uygulayarak istediğiniz videoyu indirebilirsiniz. Bu yazıda cihazınıza video paylaşım hizmeti üzerinden video indirme işlemini nasıl yapabileceğini açıkladık.

YouTube kullanıcılara kendi videolarını veya video sahibi izin verdiği takdirde bu kişilerin yayınladığı videoları yasal olarak indirebilme imkanı veriyor. Bu sayede internet bağlantısına sahip olmasak bile bu videoları seyredebiliyoruz. Aynı zamanda mobil internet kotasını aşma derdinden kurtulabiliyoruz.

Masaüstü bilgisayarlarımızda Youtube Videosu İndirme için birçok farklı alternatife sahibiz fakat iş mobil cihazlar olunca seçeneklerimiz azalıyor. İşte bu yazımızda da Android akıllı telefon ve tabletleriniz üzerinde kullanabileceğiniz ücretsiz ve güvenilir YouTube video indirme çözümlerinden bahsedeceğiz.

Android YouTube Video İndirme Yöntemleri Neler?

Savefrom.net

ClipConverter

Android cihazınızın internet tarayıcısını kullanarak ve herhangi bir uygulama yükleme zahmetine girmeden YouTube videolarını indirebilmeniz mümkün. Bu iş için de 2 farklı servisten yararlanabilirsiniz.

Savefrom.net ile Video İndirme Adımları Neler?

Tarayıcınız üzerinden YouTube'u ziyaret edin.

İndirmek istediğiniz videoyu açın.

Adres çubuğunuzdan videonun bağlantısını kopyalayın.

Savefrom.net sitesini ziyaret edin.

Kutucuğa YouTube bağlantısını yapıştırın.

"İndir" butonuna tıklayın.

Videonun çözünürlüğünü belirleyin.

"İndir" butonuna basın.

Savefrom.net kullanıcılara 2 farklı yöntem kullanarak YouTube videolarını indirme imkânı veriyor. Bu yöntemlerin ilkinde internet tarayıcınız üzerinden YouTube'u ziyaret ederek indirmek istediğiniz videoyu açın.

Popüler video paylaşım hizmetinde indirmek istediğiniz videoyu açtıktan sonra adres çubuğundaki bağlantıyı kopyalayın. Daha sonra Savefrom.net sitesini ziyaret edin. Siteyi açtıktan sonra kutucuğa az önce kopyalamış olduğunuz YouTube bağlantısını yapıştırın. Bu işlemin hemen ardından "İndir" butonuna basın.

İndir butonuna tıkladıktan sonra videonun çözünürlüğünü belirlemeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra tekrar "İndir" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde indirme işlemi başlayacak.

Savefrom.net'i kullanmanın diğer yolu ise çok daha pratik. Bu yöntemden faydalanabilmek için şu adımları takip edin. Tarayıcınız üzerinden YouTube'u ziyaret ederek indirmek istediğiniz videoyu açın. Adres çubuğunuzdan videonun bağlantısını kopyalayın.

Video bağlantısını tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırdıktan sonra şu şekilde düzenleyin ve adresin youtube bölümünden önce ss ekleyin. Video kalite seçenekleri yüklenince indirmek istediğiniz formatı seçin ve videoyu kaydedin.

ClipConverter ile Video İndirme Adımları Neler?

YouTube sitesini açın.

İndirmek istediğiniz videoyu görüntüleyin.

ClipConverter’a girin.

Kutucuğa YouTube bağlantısını yapıştırın.

"Devam" butonuna tıklayın.

Videonun çözünürlüğünü ve formatını seçin.

"Başla" butonuna basın.

Açılan reklam sayfalarını hiçbir şeye dokunmadan kapatın.

ClipConverter sayfasında kaldığınıza emin olun.

"Download" butonuna tıklayın.

ClipConverter da web tabanlı bir video indirme servisi. Bu servisin güzel yönü videoları MP3 formatına dönüştürebilmesi. Kötü yanı ise çok reklam içermesi.

ClipConverter'ı kullanırken en çok dikkat etmeniz gereken nokta açılan reklam sayfalarını kapatmanız ve herhangi bir şeye tıklamamanız. Yukarıda yer alan adımları izleyerek ClipConverter üzerinden video indirebilirsiniz. Bu adımları daha detaylı bir şekilde ele alalım.

Web tarayıcınız üzerinden YouTube isimli video paylaşım hizmetinin resmi internet sitesini ziyaret edin. Arama kutucuğunu kullanarak indirmek istediğiniz videoyu bulun ve görüntüleyin. Videonun bağlantısını kopyalayın.

ClipConverter isimli internet sitesini ziyaret edin. ClipConverter açıldıktan sonra aşağıdaki resimde işaretli alana az önce kopyalamış olduğunuz YouTube bağlantısını yapıştırın ve Devam tuşuna dokunun.

Devam butonuna tıkladıktan sonra video analiz edilecek. Analiz tamamlanınca alt bölümden videoyu indirmek istediğiniz formatı seçin ve sonrasında "Başla" tuşuna dokunun. Açılan reklam sayfalarını hiçbir şeye dokunmadan kapatın, ClipConverter sayfasında kaldığınıza emin olun.

Son olarak aşağıdaki sayfada "Download" tuşuna dokunun ve açılan reklam pencerelerini kapatın. Bu işlemin ardından indirme işlemi başlayacak.

Android YouTube Video İndirme Programı Nedir?

TubeMate

Android cihazlarınız üzerinde video indirmek için bir başka seçeneğiniz de video indirme uygulamasıdır. Android için geliştirilmiş video indirme uygulamaları Google tarafından engellendiği için bu uygulamaları Google Play üzerinde bulamıyoruz.

Bu nedenle apk dosyalarını indirerek yüklememiz gerekiyor. Android cihazınıza apk dosyalarını yüklemek için de dış kaynaklardan uygulama yüklenmesine izin vermeniz gerekiyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak söz konusu işlemin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Android YouTube video indirme uygulamaları arasında en yaygın olarak kullanılanı TubeMate. TubeMate kendi içerisinde bir tarayıcı barındırıyor. Bu tarayıcı üzerinden YouTube videolarına göz atarak indirebiliyorsunuz. TubeMate'in apk dosyasını bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz.

TubeMate ile Video Nasıl İndirilir?

TubeMate’i indirin ve kurun.

Uygulamayı açın.

Uygulama içerisinden indirmek istediğiniz videoyu açın.

Üst kısımdaki yeşil indirme butonuna dokunun.

Videonun kalitesini ve formatını belirleyin.

İndirme butonuna basın.

TubeMate ile video indirmek için bazı adımları uygulamanız gerekiyor. Bu işlem için ilk önce TubeMate'in apk dosyasını indirim ve kurulumunu yapın. Yükleme işleminin ardından uygulamayı çalıştırın.

Uygulama içerisinden indirmek istediğiniz YouTube videosunu açın. Video sayfası açılınca üst bölümdeki yeşil indirme butonuna dokunun. Açılan pencerede indirmek istediğiniz kaliteyi ve formatı belirleyerek indirme tuşuna dokunun.

Bu yazıda popüler video paylaşım hizmeti üzerinden video indirebilmek için birden fazla yöntem bulunuyor. Yukarıda yer alan yöntemlerden bir tanesini uygulayarak söz konusu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.