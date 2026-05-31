The Brewline, kaçak içki üreterek para kazanmaya çalıştığınız kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler The Brewline, kaçak alkol üretimi üzerine kurulu hikâye odaklı bir simülasyon oyunudur.

Oyunda sadece içki üretmiyorsunuz, kendi markanızı da oluşturuyorsunuz.

Üretim sistemi oldukça detaylı tasarlanmış.

Alcora Games tarafından geliştirilen ve PlayWay S.A. tarafından yayınlanan The Brewline, kendi kaçak içki üretim tesisinizi oluşturduğunuz bir simülasyon oyunudur. Bu oyunda, yakalanmadan içki üretmeli ve satış yaparak para kazanmaya çalışıyorsunuz.

Tek oyunculu simülasyon oyunu olan The Brewline, içerik açısından zengin bir yapıda karşımıza çıkıyor. Sadece içki üretimi değil, aynı zamanda ham madde üretimi de konu almaktadır.

Kaçak içki üretimini gerçekleştirdikten sonra kendi markanızı oluşturmalısınız. Alıcılara bir marka olarak yaklaşmak istiyorsanız, kesinlikle iyi mal üretmeli ve sorunsuz iletişim kurmalısınız.

The Brewline İndir

Biradan sert alkollü içkilere kadar her türlü içki türünü üretebilirsiniz. Alıcınız ne istiyorsa ve neye daha çok önem gösteriyorsa o alkolü üretmek sizin adınıza daha kazançlı olabilir. Tabii bu söylediğim oyunun ilk aşamaları için geçerlidir.

Markanız için logo tasarlayın, şişeleri özelleştirin ve her müşteri için farklı özel ürünler tasarlayın. Siz de The Brewline indirin ve kendi kaçak içki imparatorluğunuzu kurun!

The Brewline Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İŞLEMCI: Intel Core i3-6100 veya AMD FX-6300

Intel Core i3-6100 veya AMD FX-6300 BELLEK: 4096 MB RAM

4096 MB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon R7 260X

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon R7 260X DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan

2 GB kullanılabilir alan SES KARTI: DirectX uyumlu ses kartı