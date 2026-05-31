The Brewline
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Alcora Games
The Brewline, kaçak içki üreterek para kazanmaya çalıştığınız kapsamlı bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- The Brewline, kaçak alkol üretimi üzerine kurulu hikâye odaklı bir simülasyon oyunudur.
- Oyunda sadece içki üretmiyorsunuz, kendi markanızı da oluşturuyorsunuz.
- Üretim sistemi oldukça detaylı tasarlanmış.
Alcora Games tarafından geliştirilen ve PlayWay S.A. tarafından yayınlanan The Brewline, kendi kaçak içki üretim tesisinizi oluşturduğunuz bir simülasyon oyunudur. Bu oyunda, yakalanmadan içki üretmeli ve satış yaparak para kazanmaya çalışıyorsunuz.
Tek oyunculu simülasyon oyunu olan The Brewline, içerik açısından zengin bir yapıda karşımıza çıkıyor. Sadece içki üretimi değil, aynı zamanda ham madde üretimi de konu almaktadır.
Kaçak içki üretimini gerçekleştirdikten sonra kendi markanızı oluşturmalısınız. Alıcılara bir marka olarak yaklaşmak istiyorsanız, kesinlikle iyi mal üretmeli ve sorunsuz iletişim kurmalısınız.
Biradan sert alkollü içkilere kadar her türlü içki türünü üretebilirsiniz. Alıcınız ne istiyorsa ve neye daha çok önem gösteriyorsa o alkolü üretmek sizin adınıza daha kazançlı olabilir. Tabii bu söylediğim oyunun ilk aşamaları için geçerlidir.
Markanız için logo tasarlayın, şişeleri özelleştirin ve her müşteri için farklı özel ürünler tasarlayın. Siz de The Brewline indirin ve kendi kaçak içki imparatorluğunuzu kurun!
The Brewline Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit
- İŞLEMCI: Intel Core i3-6100 veya AMD FX-6300
- BELLEK: 4096 MB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon R7 260X
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan
- SES KARTI: DirectX uyumlu ses kartı
Sıkça Sorulan Sorular
The Brewline nasıl bir oyun?
The Brewline, açık dünya keşfi, üretim yönetimi ve suç temalı hikâyeyi birleştiren birinci şahıs bir simülasyon oyunudur. Oyuncular kendi kaçak alkol ağlarını kurup büyütmeye çalışır.
Oyunun hikâyesi neyi anlatıyor?
Volstead City adlı yozlaşmış şehirde geçen hikâyede, polis baskınında tutuklanan ağabeyinizin işini devralıyorsunuz. Hem suç örgütlerinden hem de polisten kaçarken tutuklanmanın arkasındaki gerçeği araştırıyorsunuz.
Oyunda hangi içecekler üretilebiliyor?
Biradan sert alkollü içkilere kadar çok sayıda ürün üretilebiliyor. Oyuncular farklı tarifler geliştirerek özel aromalar ve benzersiz şişeler oluşturabiliyor.
Açık dünya sistemi bulunuyor mu?
Evet. Şehrin farklı bölgelerini keşfedebilir, araç kullanabilir ve çeşitli mahallelerde yaşayan ilginç karakterlerle tanışabilirsiniz. Her bölgenin farklı talepleri bulunuyor.
The Brewline çok oyunculu mu?
Hayır. Oyun tamamen tek oyunculu deneyim üzerine kurulmuş durumda ve hikâye odaklı ilerliyor.