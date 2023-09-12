Akıllı Saat Temizleme Nasıl Yapılır?

Giyilebilir teknoloji alanında en çok tercih edilen ürün gruplarından birisi ‘akıllı saatler’ olarak karşımıza çıkıyor. Sadece saati göstermekle kalmayıp birçok işimizi tek dokunuşta halletmemize yardımcı olan bu akıllı aksesuarların temizliği ise kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

"Günün her saati cildimize doğrudan temas eden akıllı saatlerin ekran ve kayış temizliği nasıl yapılıyor?" diye düşünüyorsanız, işte cevabı! Bu yazımızda akıllı saat temizliğini A’dan Z’ye sizin için anlattık.

Akıllı Saat Ekranı Nasıl Temizlenir?

Akıllı saatinizi temizlemeye başlarken öncelikle kordonu ekrandan ayırmalısınız. Sonrasında ise cihazı kapalı konuma getirmeli ve ardından şu malzemeleri hazırladığınızdan emin olmalısınız:

Mikrofiber bez

Alkol oranı % 70’i geçmeyen alkollü mendil

Kulak çubuğu

Yumuşak kıllı diş fırçası

İzopropil alkol

Yukarıda sıralanan malzemeleri hazırladıysanız akıllı saat ekranını temizlemeye başlayabilirsiniz. Bunun için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ekranın arka tarafını tüy bırakmayan bir bezle silerek tozları ve yapışkanlığa neden olan maddeleri temizleyin.

Mikrofiber bezi ıslatın ve cama yapışan tozları, inatçı lekeleri bu ıslak bez ile silin.

Eğer bu hamle ile çıkmayan lekeler varsa saate zarar vermeyecek şekilde sıcak su akışının olduğu bir yerde saat ekranını kısa bir süre buhara maruz bırakabilirsiniz. Buhar, inatçı lekelerin çözünmesine destek olabilir. Yalnızca akıllı saatinizin herhangi bir yerinin ıslanmaması gerekir.

Bu işlemlerin ardından mikrofiber bez ile kurulama yapabilirsiniz.

Şarj girişinde ve diğer bağlantı noktalarında birikmiş tozlar olabilir. Bu tozları kulak çubuğu veya alkollü mendil yardımıyla temizleyebilirsiniz.

Şarj noktalarında gerekirse yumuşak kıllı diş fırçası ile temizlik işlemini sürdürebilirsiniz.

Pimlerin üstünü ve etrafını temizlemek için de yine kulak çubuklarından yararlanabilirsiniz.

Bu şekilde ekran ve gövde temizliğini tamamladığınız akıllı saati şarj etmeden önce cihazın bağlantı noktalarında herhangi bir ıslaklık kalmadığından emin olmanız gerekiyor. Bunun için kuru bir mikrofiber bezi kullanarak kurulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Akıllı Saat Kayışı Nasıl Temizlenir?

Akıllı saatlerin bileğinizi saran kordon/kayış bölümlerinde farklı materyaller kullanılmış olabilir. Bazı akıllı saat modellerinde bu bölge silikon, plastik, kauçuk gibi malzemelerden üretilmiş olabilir. Bazılarında ise naylon, dokuma kumaş, metal, deri gibi farklı materyallerin kullanıldığını görürüz.

Akıllı saat kayışını temizlerken bu kısımda kullanılan malzemenin türüne ve özelliklerine uygun olan yöntemleri uygulamanız gerekir. Peki, hangi kayış türü ne ile temizlenir? İşte, akıllı saatlerde en çok kullanılan kayış materyalleri ve bu kayışların temizliği için izlemeniz gereken adımlar.

Kayış temizliğine geçmeden önce bazı malzemeleri hazır hale getirmeniz gerekiyor. Bunun yanında kordon ile ekran yani saat gövdesini birbirinden ayırmanızda fayda var.

Çünkü akıllı saatlerin her iki kısmı da farklı tekniklerle temizleniyor. Bu aşamada akıllı saat kayışını temizlemek için yanınızda bulunması gereken malzemeler ise şu şekilde:

Sabunsuz bir temizlik materyali

İzopropil alkol

Yumuşak kıllı bir diş fırçası

Tüy bırakmayan bez

Hipoalerjenik sabun

Bu malzemelere sahipseniz artık yavaş yavaş akıllı saatinizin kayışını temizlemeye başlayabilirsiniz. "Peki, ama nasıl?" derseniz, işte farklı malzemelere göre akıllı saat kayışını temizlemek için izlemeniz gereken adımlar: