The Crush House

Hiç bir reality şovunu yönetmeyi hayal ettiniz mi? The Crush House ile bu gerçek oluyor.

Kemal Tavus - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nerial tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayımlanan The Crush House son derece ilginç bir yapım. Kara komedi unsurları içeren bir reality şovu simülasyon oyunudur. 1999 yılında geçen bu oyunda, oyuncular Jae adlı bir karakteri canlandırarak, dönemin en popüler reality şovunu yönetme görevini üstlenirler. Oyunun amacı dikkat çekici ve drama dolu sezonlar yaratarak izleyici kitlesinin ilgisini çekmek. En önemlisi de şovu devam ettirmektir.

Her sezon için dört kişilik bir oyuncu kadrosu seçiyoruz ve bu kadronun arasındaki ilişkileri yönetiyoruz. Farklı karakterlerin çatışmaları ve romantik ilişkileri her sezonun dinamiklerini oluşturur. Bu da izleyicilerin ilgisini canlı tutar. Bizler de şovun içindeki gizli tehlikeleri ve sırları keşfetmek için gece vakti evi araştırabiliyoruz. Böylece her şey çok daha fena bir hal alabiliyor.

The Crush House’da sadece karakterleri yönetmekle kalmıyoruz, aynı zamanda evin dekorasyonunu ve dizaynını da kontrol edebiliyoruz. Televizyon reklamlarından kazandığımız parayı evin içini yeniden düzenlemek ve izleyici kitlesini etkilemek için kullananiliyoruz Bu stratejik unsurlar oyunun derinliğini ve tekrar oynanabilirliğini büyük ölçüde artırıyor.

Oyunun ilgi çekici bir başka yönü ise, oyuncuların her sezon boyunca değişen izleyici taleplerine göre hareket etmek zorunda olmalarıdır. Bu oyuna ekstra bir stratejik katman ekler ve oyuncuların sürekli olarak farklı taktikler geliştirmesini gerektirir. Şovun iptal edilmesini önlemek için doğru kararı vermeniz çok önemlidir.

The Crush House İndir

Hemen The Crush House indirin ve bu ilginç oyunu deneyimleme başlayın. 1999 yılına ışınlanın ve bir reality şovu yönetmenin keyfine varın.

The Crush House Sistem Gereksinimleri