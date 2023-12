The First Descendant

2024 yılı içerisinde çıkış yapacak olan The First Descendant, ücretsiz bir üçüncü şahıs RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk

Distopik bir gelecekte geçen üçüncü şahıs nişancı oyunu The First Descendant, 2024 senesinde oyuncularla buluşacak. Steam'in dolara geçtiği bu zamanda ücretsiz bir şekilde piyasaya adım atacak olan The First Descendant, yüksek kaliteli grafiklere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Unreal Engine 5 ile geliştirilen The First Descendant, aslında bir RPG oyunudur.

Oyundaki kötü niyetli uzaylı ırklarını hedef alarak, çeşitli boss'lara kadar mücadele ediyoruz. Tabii ki tek başınıza oynamakla kalmayıp, isterseniz arkadaşlarınızla da bu aksiyon dolu maceraya atılabilirsiniz. Dört oyuncuya kadar oynayabilir ve benzersiz karakterlerinizi en iyi seviyeye kadar yükseltebilirsiniz.

The First Descendant İndir

Oyundaki karakter kütüphanesinden istediğiniz birini seçerek oynamaya başlayabilirsiniz. Tüm karakterler birbirinden benzersiz özelliklere sahip olduğu için, kendinize uygun olan tarzdaki karakterleri seçebilirsiniz. Seçtiğiniz karakterler tabi ki aynı kalmayacak ve her daim geliştirmek zorunda kalacaksınız. Karşınıza çıkacak olan düşmanların zorluğuna oranla karakterinizi de geliştirmeli ve yeni yetenekler eklemelisiniz.

Daha önce de dediğimiz gibi; oyunu tek başınıza veya arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Lakin, ne kadar az kişi olursanız görevleri tamamlamanız bir o kadar da zorlaşacaktır.

Unreal Engine ile geliştirilen bu oyun, co-op RPG nişancı oyunudur. Zorlu düşmanları yenmeli, uzaylı ırklarını temizlemeli ve bölüm sonlarındaki zorlu boss'ları alt etmelisiniz. Henüz tam bir çıkış tarihi verilmese de, 2024 yılı içerisinde çıkış yapacak gibi gözüküyor. Siz de çıkış yaptığı gibi The First Descendant indirin ve ücretsiz bir şekilde RPG deneyimi yaşayın.

