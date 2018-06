Beyaz Perdede Süper Kadın Kahramanların Tipik Özellikleri

Oysa bal gibi biliyoruz ki kimse dünyayı topuklu ayakkabılarla kurtaramaz. Wonder Woman’dan başlayarak Natacha Romonov’a kadar bunun gözümüze sokulmasını da şekilciliğin dik alası olarak kabul etsek de maalesef buna göz yumuyor ve kafamızı başka tarafa çeviriyoruz.

Ancak, karakterler ve öyküler ne kadar “süper” olursa olsunlar, hala bir avuç ve hiç de gerçekçi olmayan kadın bilim kurgu aksiyon kahramanları beyaz perdede uçuşup, oraya buraya kaçışıp duruyorlar. Sanki bu kadınlar, suçla savaşırken bu topuklarla ve muhteşem çekici kostüm ve aksesuarıyla tüm tehlikelere ‘gayet de şık’ olarak karşı koyabiliyorlar. Yahu bu sadece erkekler için yapılmış bir göz boyama değil mi?

Eğri oturalım doğru konuşalım, bu şekilcilik ve reyting kaygısından başka ne olabilir ki?

1- Dikkat Çekmemek Adına Süper Bir Sarışın Olmak

Neden sinemada hemen her dişi casusun ve kadın kahramanın mutlaka platin renginde sarı saçları vardır? Bu pırıl pırıl parlak sarı saçlar genellikle şaşırtıcı derecede güzel bir kadına da kolaylıkla malzeme olabilirler, gerçek saçları ne olursa olsun.

Bu kadınlar, herkesin durmaksızın bakacağı bir albeni ile perdede arzı endam etmeye başladıklarında seyircinin odak noktası da olurlar. Bu kadınlar, bu en sağlam gizli istihbarat teşkilatlarına kolayca girmeyi de başarabilirler. Tamam, kabul ediyorum sarışınlar daha eğlenceli olabilirler ancak fark edilmeden bir göreve dahil olabilmek için esmer kalmak daha iyi olmaz mıydı?

Örnek kahramanlar: Dominika Egorova (Red Sparrow), Lorraine Broughton (Atomic Blonde) ve Evelyn Salt (Salt), Black Widow (Avengers: Infinity War)

2- Koşacak Olsanız Bile Topuklulardan Vazgeçmeyin

Yüksek topuklu ayakkabılar kadın kahramanlara daha iyi bir duruş sağlayabilir ve iyi görünebilirler ancak yapamadıkları şey tehlikeli durumlarda daha kolay koşabilmektir. Filmlerde birçok kez kadın aksiyon kahramanları bir tehlikeden sonra (ya da bir dinozordan uzağa) bir çift topuklu ayakkabıyla koşarlarken ön kapıdan dışarı çıkmak için oldukça zor anları tecrübe etmektedirler. Hayatlarını kurtarmak için zor anlar yaşarlar. Botlara benzeyen ayakkabılarıyla kadın aksiyon kahramanları bile (Wonder Woman, Black Widow, vs) artık bu tip ayakkabılar kullanıyorlar.

Örnekler: Claire (Jurassic World), Sylvia Weis (In Time), Harley Quinn (Suicide Squad), Gamora (Guardians of the Galaxy)

3- Çok Küçük Silahlar Seçiyorlar

Bu aslında minyon yapılı kadınların da bir seçimi olarak karşımıza çokça çıkıyor. Bazen silahları gizlemeniz gerekebileceği için belki bu durum mantıklı gibi. Ama aslında bir bazuka işi 10 dakikada tamamlayabilir. Bildiğimiz üzere birçok erkek aksiyon kahramanı aslında bunu daha çok tercih edebiliyor.

Örnekler: Agent Carter (Captain America: The First Avenger), Black Widow (The Avengers)

4- Saçlarını Toplamadan Savaşmazlar

Pratik saç stiline sahip bir kadın aksiyon kahramanı neredeyse hiç yoktur (aslında Katniss Everdeen ya da namı diğer Hunger Games’den Mocking Jay bu noktada bir istisna olabilir) ama Black Widow'un Iron Man 2'de Hammer Industries'e girmesi için bile saçlarına fön çektirdiğinden emin olabilirsiniz.

Tipik örnekler: Black Widow (Iron Man 2), Wonder Woman (Wonder Woman), Gamora (Guardians of the Galaxy)

5- Kurşunları Atlatmak İçin Daha Az Giyinmek

Herkes kadın kahramanlarımızın daha az giyinerek, mermiler tarafından vurulma olasılığının düşük olduğunu ezbere bilir. Üzgünüm ama bu sadece Hollywood klişesi olarak süregelen bir durumdur. Bu endişe verici eğilimi açıklamanın bir yolu yoktur çünkü ölecek kadar donsanız bile bu durum değişmez. Bir şey giymeye çok da efor harcamazsınız.

Süper sıcak kanlı kahramanlar: Æon Flux (Æon Flux), Harley Quinn (Suicide Squad), Elektra (Daredevil), Alice (Resident Evil), Patience Phillips/Catwoman (Catwoman)

6- Dövüşemecek Kadar Dar Elbiseler

Matrix ile başlayan bu klişe durum, yıllardır kadın kahramanların seksapelini kararlı olarak devam ettirmesine yol açıyor. Son olarak Black Widow, oturmanıza bile zor izin veren bir kıyafetle kafanıza uçan bir tekme atabiliyor.

Daracık elbiseli kahramanlar: Sif (Thor), Trinity (The Matrix), Selene (Underworld), Selina/Catwoman (The Dark Knight Rises.