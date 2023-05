The Last of US

PlayStation markasının en popüler oyunlarından biri olan The Last of Us’ı PC’de oynamak artık mümkün. Hemen indirin ve oynamaya başlayın.

Kemal Tavus - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyun tarihinin en meşhur yapımlarından biri olan The Last of Us, PlayStation markasının en iyi oyunlarından biri. İlk kez 2013 yılında, PlayStation 3 için yayınlanan The Last of Us, eleştirmenlerden tam not almış, uzun süre boyunca konuşulmuştu.

The Last of Us Part 1

2023 yılında PC’ye çıkış yapan The Last of Us Part 1 artık çok daha büyük kesimlere ulaşabilecek bir yapım. Öyle ki sadece oyunlarıyla değil dizisiyle de oldukça sükse yaptı.

The Last of Us İndir

Kıyamet sonrası dönemde geçen The Last of Us, Joel ve Ellie'nin hayatta kalma serüvenini konu alır. Orta yaşlarındaki bir adam ile 14 yaşındaki bir kızın ortak mücadelesine tanıklık olduğumuz bu yapım aynı zamanda sizi hüzne boğarak ağlatabilecek oyunlardan biridir.

The Last of Us Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (Version 1909 or Newer)

: Windows 10 (Version 1909 or Newer) İşlemci : AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4770K

: AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4770K Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 470 (4 GB), AMD Radeon RX 6500 XT (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)

: AMD Radeon RX 470 (4 GB), AMD Radeon RX 6500 XT (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) Depolama : 100 GB kullanılabilir alan

: 100 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD tavsiye ediliyor