The Last of US
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 99000.00 MB
- Üretici Naughty Dog
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PlayStation markasının en popüler oyunlarından biri olan The Last of Us’ı PC’de oynamak artık mümkün. Hemen indirin ve oynamaya başlayın.
Oyun tarihinin en meşhur yapımlarından biri olan The Last of Us, PlayStation markasının en iyi oyunlarından biri. İlk kez 2013 yılında, PlayStation 3 için yayınlanan The Last of Us, eleştirmenlerden tam not almış, uzun süre boyunca konuşulmuştu.
The Last of Us Part 1
2023 yılında PC’ye çıkış yapan The Last of Us Part 1 artık çok daha büyük kesimlere ulaşabilecek bir yapım. Öyle ki sadece oyunlarıyla değil dizisiyle de oldukça sükse yaptı.
The Last of Us İndir
Kıyamet sonrası dönemde geçen The Last of Us, Joel ve Ellie'nin hayatta kalma serüvenini konu alır. Orta yaşlarındaki bir adam ile 14 yaşındaki bir kızın ortak mücadelesine tanıklık olduğumuz bu yapım aynı zamanda sizi hüzne boğarak ağlatabilecek oyunlardan biridir.
The Last of Us Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (Version 1909 or Newer)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4770K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 (4 GB), AMD Radeon RX 6500 XT (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD tavsiye ediliyor
Muhteşem bir hikaye
Akıcı bir oynanış
Sağlam oyun mekanikleri
Karakter gelişimi çok iyi kurgulanmış
Atmosfer ve ruh oyuncuya çok iyi yansıtılmış
Görsellik oldukça iyi
Senaryo oldukça iyi
Sorunlu bir çıkış yapması
Optimizasyon sıkıntıları mevcut
İlk oyundan pek bir farkı yok