The Legacy 1 APK ile birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye çalışacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çarpıcı grafik açılarının ve zengin içeriğin yer aldığı The Legacy 1'de oyunculara birbirinden farklı bulmacalar sunuluyor. The Legacy serisinin ilk oyunu olan The Legacy 1 APK oyuncuları antik bir uygarlığa götürecek. Bir müzede geçen oyunda, müzedeki tarihi eserler hareketlenecek, konum değiştirecek ve bilinmedik yerlere ışınlanacaklar. Müze görevlisi Diana kayıp olan eserleri bulmaya çalışırken, kendiside bilinmedik bir zamana ve bilinmedik bir yere gidecek. Oyuncular yapım içerisinde hem Diana'ya yardım edecek hem de kaybolan bu eserleri yeniden getirmeye çalışacaklar. Ücretsiz olarak yayınlanan The Legacy 1 APK, Android bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

The Legacy 1 APK Özellikleri

HD kalitede grafikler,

Sürükleyici bir oynanış,

Tek oyunculu bir oynanış,

Zengin içerik,

Sürükleyici bir dünya,

Düzinelerce farklı zorluk,

Harika grafiklerin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular, birbirinden farklı zorluklara sahip bulmacaları çözmeye çalışacaklar. Farklı konumlarında yer aldığı yapım içerisinde oldukça zengin bir içerik yapısı yer alacak. Oyuncular düzenli güncellemeler ile yepyeni bulmacaları da görme ve çözme fırsatı elde edecekler. File-Bn Games tarafından geliştirilen The Legacy 1 APK ücretsiz yapısı ile oyunculara eşsiz bir oynanış deneyimi sunuyor. Birbirinden farklı seviyelere sahip bulmacalar eşliğinde oyuncular yapım içerisinde sürükleyici bir evreni deneyimleyecekler.

The Legacy 1 APK İndir

Five-Bn Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan The Legacy 1 APK günümüze kadar milyonlarca oyuncuya ulaştı. Ülkemizde ve dünya da 1 milyondan fazla kez indirilen Android bulmaca oyunu, ücretsiz yapısı ile her geçen gün oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor.