The Lords of the Fallen

The Lords of the Fallen 2023 yılında raflardaki yerini alacak.

Doğukan Çağlakpınar - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kasvetli ve karanlık bir fantezi dünyasını karşımıza çıkaracak olan The Lords of the Fallen 2023 yılı için duyuruldu. Geçtiğimiz haftalarda Gamescom 2023 oyun etkinliğinde de sahne alan oyun, Hexworks tarafından geliştiriliyor. CI Games tarafından PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS ve Windows platformunda yayınlanacak olan aksiyon RYO oyunu The Lords of the Fallen geniş bir içerik yapısına ev sahipliği yapacak. Orijinal oyunun beş katından daha büyük bir içerik yapısı ile lansmana çıkacak olan oyunda birbiriyle bağlantılı alemlerde dolaşacak, muazzam bir evreni deneyimleyeceğiz. Yeni bir macera rol yapma oyunu olarak yepyeni içerikleri bizlere sunacak olan oyun dünyanın dört bir yanında merakla beklenmeye devam ediliyor.

The Lords of the Fallen Özellikleri

Fantastik bir aksiyon rol dünyası,

Birbiriyle bağlantılı alemlerden oluşan muazzam bir evren,

Çok sayıda farklı yaratık,

Karanlık bir dünya,

Derin ve sürükleyici bir hikaye,

Müthiş boss savaşları,

Hızlı ve zorlu karşılaşmalar,

Destansı anlatım,

Yüzlerce emsalsiz silah,

İki muazzam paralel dünya,

Dehşetli büyü saldırıları,

Karakter özelleştirme,

Dokuz farklı karakter sınıfı,

Kendi efsanemizi yaratarak rol alacağımız gerilim ve karanlık yüklü bu dünya da çok çeşitli görsel seçenekler de karşımıza çıkacak. Birbiriyle bağlantılı görevlerin ve destansı bir hikaye anlatımının yer aldığı oyunda hızlı ve zorlu karşılaşmalar bizlere aksiyon yüklü sahneleri sunacak. Akıcı bir anlatıma sahip olan oyunda hayatta kalabilmek için mücadele edeceğiz. Yüzlerce emsalsiz silah arasından seçimler yapacağımız oyunda çeşitli büyüleri de öğrenerek silah yerine kullanabileceğiz. Dokuz farklı karakter sınıfı arasından seçim yaparak ilerleyeceğimiz bu evrende karakterimizin silahlarını, zırhını ve büyü yeteneklerini geliştirerek onu daha etkili bir hale getirebileceğiz. Ayrıca bu özellikleri de dilediğimiz gibi özelleştirebileceğimizi de unutmadan belirtelim.

The Lords of the Fallen İndir

Konsol, mobil ve bilgisayar platformu için yayınlanacak olan The Lords of the Fallen, Steam üzerinde sergilenmeye başlandı. Önümüzdeki yıl piyasadaki yerini alacak olan oyun, gerçek zamanlı savaşlara da bünyesinde yer verecek. Oyun hikaye eşliğinde online olarak da oyuncuları bir araya getirecek.