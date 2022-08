Gamescom'da Tanıtılan Oyunlar: Çıkış Tarihleri ve Fragmanları

Gamescom'da tanıtılan oyunlar, oyun dünyasını yakından takip eden oyuncular tarafından en fazla merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Almanya'nın Köln kentinde uzun yıllardır düzenlenen fuarda hangi oyunlar tanıtıldı?

İlk olarak 2009 yılının ağustos ayında düzenlenen Gamescom, video oyunu şirketlerinin kendi geliştirdikleri oyunları, dünya genelindeki milyonlarca oyuncuya duyurma fırsatı sunuyor. Bu nedenle söz konusu fuar hem geliştiriciler hem de oyuncular açısından oldukça büyük bir öneme sahip.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Gamescom fuarı bu yıl 24 Ağustos itibarıyla başladı. Gamescom'da duyurulan oyunlar, çok fazla sayıda oyuncunun önemli ölçüde heyecanlanmasına neden oldu çünkü etkinlik esnasında heyecan verici oyunlar tanıtıldı.

Bu yazıda Gamescom'da hangi oyunlar tanıtıldı sorusunu yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve etkinlik sırasında tanıtılan oyunlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gamescom'da Tanıtılan Oyunlar Listesi

Lies of P

Wyrdsong

Atlas Fallen

Dead Island 2

Moonbreaker

Sonic Frontiers

Gotham Knights

Dune Awakening

Hogwarts Legacy

Under the Waves

The Outlast Trials

Goat Simulator 3

Where Winds Meet

The Callisto Protocol

The Lords of the Fallen

Yukarıda Gamescom'da duyurulan oyunlar listesi yer alıyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Lies of P

Çıkış Tarihi : 2023

: 2023 Platform: PlayStation 5, Xbox Series X / S ve PC

NEOWIZ tarafından geliştirilen Lies of P isimli oyunda Pinokyo'nun hikâyesine tanık olacağız. Çok kaliteli grafiklere sahip olan oyun, sahip olduğu atmosfer ve bölüm tasarımları ile büyülüyor. Xbox Game Pass'e de eklenmesi beklenen oyunun fragmanına aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden göz atabilirsiniz.

Wyrdsong

Çıkış Tarihi : Henüz açıklanmadı.

: Henüz açıklanmadı. Platform: PC, Xbox Series X / S ve PlayStation 5'e çıkması bekleniyor.

Açık dünya rol yapma oyunu türündeki Wyrdsong Orta Çağ'da geçiyor. Wicked Games stüdyosunun üzerinde çalıştığı yapımın hikâyesi hakkında pek detay paylaşılmadı. Oyuncuların gerçekliği sorgulamasını sağlayabilecek oyunun fragmanını aşağıda bulunan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Atlas Fallen

Çıkış Tarihi : 2023

: 2023 Platform: PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S

Aksiyon rol yapma oyunu türündeki Atlas Fallen'da tehlikelerle dolu bir dünyada çeşitli yetenekler kullanarak canavarlar ile mücadele edeceksiniz. Yayıncılığını Focus Entertainment'ın üstlendiği oyun, Deck13 Interactive tarafından geliştiriliyor. Deck13 daha önce The Surge oyununu geliştirmişti.

Dead Island 2

Çıkış Tarihi : 3 Şubat 2023

: 3 Şubat 2023 Platform: PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4 ve PS5

Yayıncılığını Deep Silver'ın üstlendiği Dead Island 2'de zombiler ile mücadele ediyorsunuz. Deep Silver Dambuster Studios[ tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen aksiyon rol yapma oyununda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi modun da yer alması bekleniyor.

Moonbreaker

Çıkış Tarihi : 30 Eylül 2022 (Erken erişim)

: 30 Eylül 2022 (Erken erişim) Platform: PC ve MacOS

Subnautica isimli oyun ile bilinen Unknown Worlds Entertainment'ın üzerinde çalıştığı Moonbreaker, sıra tabanlı strateji türünde bir oyundur. Sahip olduğu başarılı bölüm tasarımları ile dikkatleri üzerinde toplayan oyun çok kaliteli grafiklere sahip. Oyunun fragmanını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Sonic Frontiers

Çıkış Tarihi : 8 Kasım 2022

: 8 Kasım 2022 Platform: PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4 ve PS5

Sonic Team tarafından geliştirilen Sonic Frontiers isimli oyunda dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Sonic isimli karakteri kontrol ediyorsunuz. Sonic'in yeni maceralarına tanık olacağınız oyun, grafikleri ile dikkat çekiyor.

Gotham Knights

Çıkış Tarihi : 25 Ekim 2022

: 25 Ekim 2022 Platform: PC, PS5 ve Xbox Series X / S

Süper kahraman temalı video oyunu Gotham Knights'ta Red Hood, Robin, Batgirl ve Nightwing'in maceralarına tanık olacaksınız. Batman'in hayatını kaybettiği oyunda Gotham City'i söz konusu süper kahramanlar koruyacak. Warner Bros. Games Montréal tarafından geliştirilen oyun, çok yakında oyuncular ile buluşacak.

Dune Awakening

Çıkış Tarihi : Henüz açıklanmadı.

: Henüz açıklanmadı. Platform: PC

Funcom'un üzerinde çalıştığı Dune Awakening, açık dünya hayatta kalma MMO türünde bir oyundur. Kaliteli grafiklere sahip olan video oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı. PC platformu için geliştirilmekte olan yapımın sistem gereksinimleri de henüz belli değil.

Hogwarts Legacy

Çıkış Tarihi : 10 Şubat 2023

: 10 Şubat 2023 Platform: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X / S

Uzun bir süredir dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde geçen aksiyon rol yapma oyunudur. Oyunu beklerken popüler film serisini izlemek istiyorsanız Harry Potter film serisi hangi sırayla izlenir sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Under the Waves

Çıkış Tarihi : 2023

: 2023 Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S

Yayıncılığını Quantic Dream'in üstlendiği Under the Waves isimli oyunda Kuzey Denizi'nde profesyonel olarak dalgıçlık yapan Stan isimli kişinin maceralarına tanık oluyorsunuz. Stan, gönüllü olarak katıldığı bir görev esnasında oldukça tuhaf olaylar ile karşı karşıya kalıyor.

The Outlast Trials

Çıkış Tarihi : 28 Ekim-1 Kasım 2022 (Kapalı beta)

: 28 Ekim-1 Kasım 2022 (Kapalı beta) Platform: PC

Outlast serisinin yeni oyunu The Oustlast Trials hayatta kalma korku türünde bir oyunudur. Red Barrels tarafından geliştirilmekte olan oyunda 4 oyuncuya kadar co-op desteği olacak. Merak içerisinde beklenen yapımda ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Goat Simulator 3

Çıkış Tarihi : 17 Kasım 2022

: 17 Kasım 2022 Platform: PC, PS5 ve Xbox Series X / S

Coffee Stain North tarafından geliştirilen Goat Simulator 3'te bir keçiyi kontrol edeceksiniz. Oyunda ister tek başınıza isterseniz üç arkadaşınız ile beraber eğlenceli zaman geçirebileceksiniz. Oyunun yeni tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Where Winds Meet

Çıkış Tarihi : Henüz açıklanmadı.

: Henüz açıklanmadı. Platform: PC

Açık dünya aksiyon macera rol yapma oyunu türündeki Where Winds Meet, Gamescom 2022 etkinliği esnasında duyuruldu. Dövüş sanatlarının yer alacağı oyunun bu yıl bir beta sürümünün gelmesi bekleniyor. Ghost of Tsushima'ya benzeyen yapım Çin'de geçecek.

The Callisto Protocol

Çıkış Tarihi : 2 Aralık 2022

: 2 Aralık 2022 Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X / S

Hayatta kalma korku türündeki The Callisto Protocol, Striking DistancStudios tarafından geliştirildi. Oyunda hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda Jüpiter'in karanlık gizemini ortaya çıkarmaya çalışacaksınız.

The Lords of the Fallen

Çıkış Tarihi : 2023

: 2023 Platform: PC, PS5 ve Xbox Series X / S

Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirilmekte olan The Lords of the Fallen, ilk oyundan beş kat daha büyük olacak. Aksiyon macera rol yapma oyunu türündeki yapımda çok kaliteli grafikler bulunuyor. Oyunun tanıtım videosunu aşağıda bulunan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu yazıda Gamescom'da tanıtılan oyunlar listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca GTA 6 sistem gereksinimleri yazımıza da göz atabilirsiniz.