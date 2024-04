The Rogue Prince of Persia

Hemen The Rogue Prince of Persia indirin ve bu akıcı roguelike deneyimini yaşayın.

Kemal Tavus - 14 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Rogue Prince of Persia erken erişim olarak çıkış yapacak bir aksiyon-platform roguelite oyunudur ve Prince of Persia serisinin en yeni üyesidir. The Rogue Prince of Persia; akıcı platform mekanikleri, hızlı tempolu akrobatik dövüşler ve dramatik bir macera hikayesinin ilk bölümünü içerir. Geliştiriciler, oyuncularla iş birliği yaparak oyunu en iyi hale getirmek istediklerini ve Erken Erişim sürecini bu amaçla kullandıklarını belirtiyorlar. The Rogue Prince of Persia, şu anda altı seviye, iki boss dövüşü ve bir dizi birincil ve ikincil silah ile yükseltmeler içermekte.

Geliştiriciler, oyunun tam sürümünü erken erişim başlangıcından itibaren içerik miktarını iki katına çıkarmayı planlıyorlar. Bu daha fazla seviye, silah, özellik, düşman, boss, hikaye ve meta ilerlemeyi içerecek. Ayrıca geliştirme sürecinde toplulukla düzenli iletişim kurarak oyuncu geri bildirimlerini aktif olarak dikkate alacaklar.

The Rogue Prince of Persia İndir

Hemen The Rogue Prince of Persia indirin ve bu akıcı roguelite oyununu oynamaya bir an önce başlayın.

The Rogue Prince of Persia Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-4460 3.2 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3.2 GHz

: Intel Core i5-4460 3.2 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3.2 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 950 (2GB) / AMD RX 5500 XT (4GB)

: NVIDIA GeForce GTX 950 (2GB) / AMD RX 5500 XT (4GB) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 5 GB kullanılabilir alan