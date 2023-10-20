RoboCop: Rogue City Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

RoboCop: Rogue City sistem gereksinimleri, sorunsuz oyun deneyimi için büyük bir öneme sahiptir çünkü bilgisayar, oyunun gereksinimlerini karşılamıyorsa kasma ve donma problemleri meydana gelir.

Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken ve uzun sürebir merakla beklenen oyunu ön sipariş vermeden önce rehberimizi inceleyebilir ve RoboCop: Rogue City'i PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

RoboCop: Rogue City Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4790 veya Ryzen 5 2600

: Intel Core i7-4790 veya Ryzen 5 2600 RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 ya da AMD Radeon RX 480

Minimum sistem gereksinimlerine göre oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i7-4790 veya Ryzen 5 2600 işlemcisi gerekecek. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1650 ya da AMD Radeon RX 480'e ihtiyaç duyulacak.

RoboCop: Rogue City Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 3800XT

: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 3800XT RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800

Önerilen sistem gereksinimlerine göre oyunun yüksek ayarlarda oynanabilmesi için en az NVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 ekran kartına ihtiyaç duyulacak. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 3800XT gerekecek.

RoboCop: Rogue City Kaç GB?

Teyon tarafından geliştirilen RoboCop: Rogue City'nin bilgisayara yüklenebilmesi için en az 51 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz.

Bilgisayarda kullanılabilir alan miktarını artırmak için ister Windows'un program kaldırma özelliğini isterseniz program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar, PC'de kapsamlı bir temizlik gerçekleştirir.

RoboCop: Rogue City Fiyatı

PC fiyatı : 885 TL

: 885 TL Xbox fiyatı : 850 TL

: 850 TL PlayStation fiyatı: 1.099 TL

RoboCop: Rogue City Çıkış Tarihi

Yayıncılığını Nacon'un üstlendiği yeni Robocop oyunu 2 Kasım 2023 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarına çıkacak.

Bu rehberde RoboCop: Rogue City kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Yeni Robocop oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.