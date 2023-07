Assassin's Creed Benzeri 10 Oyun

Assassin's Creed serisi oldukça köklü ve uzun soluklu bir seri. Yıllar içerisinde onlarca oyuna sahip olan Assassin's Creed markası inişleriyle çıkışlarıyla bugüne kadar geldi. Pek çok Assassin's Creed benzeri oyun da yıllar içerisinde çıkış yaptı. Assassin's Creed’in tırmanma ve gizlilik mekaniklerini kısa süre içerisinde pek çok oyunda görmeye başladık.

Pek çok kişi için özel olan bu serinin elbette bir sonu var ve pek çoğumuz yıllar içerisinde Assassin's Creed oyunlarını tükettik ve yeni bir şeyler arıyoruz. Tam bu noktada Assassin's Creed benzeri oyunların bir arada olduğu bir liste olsaydı çok iyi olurdu değil mi? Evet, biz de öyle düşündük.

Assassin's Creed Benzeri Oyunlar

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Eğer Assassin's Creed’in gizlilik yanını seviyorsanız Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain oynayabileceğiniz en iyi gizlilik oyunlarından biri desek abartmış olmayız herhalde. Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain’de sayısız farklı şekilde görevleri tamamlayabilir ve gerçek bir suikastçi gibi sessizce önünüze çıkan her düşmanın üstesinden gelebilirsiniz.

Prince Of Persia: The Sands Of Time

İlk Assassin's Creed oyununun esasında bir Prince Of Persia oyunu olduğunu biliyor muydunuz? İlk Assassin's Creed esasında yeni Prince Of Persia oyunu olacaktı ancak Prince Of Persia’nın çizgisinden farklı bir yol kat eden bu oyun daha sonra kendini ismine kavuştu ve Assassin's Creed olarak anıldı.

Prince Of Persia: The Sands Of Time pek çok Assassin's Creed hayranını memnun edebilecek bir oyun. Tematik olarak benzerlikler içeren bu iki oyundan birini beğendiyseniz diğerini de beğenmeniz çok olası.

Sekiro: Shadows Die Twice

Duyurulmuş olsa da henüz Japonya taraflarında geçen bir Assassin's Creed ana oyunu henüz piyasada yok. Eğer feodal Japonya döneminde geçen alternatif bir oyun arıyorsanız, dövüş mekanikleri ile öne çıkan aşırı zor bir oyun sizi kendisine bağlayabilir. Sekiro’yu oynamadan önce bir kez daha düşünün çünkü oyun gerçekten çok zor.

The Witcher 3: Wild Hunt

Assassin's Creed hayranları, peki bir orta çağ fantazisine ne dersiniz? Witcher 3’ü hala oynamayan kaldı mı bilmiyoruz ancak Assassin's Creed serisine ilginiz varsa, hatta video oyunlarına karşı bir ilginiz varsa Witcher 3’ü kesinlikle oynamalısınız.

Batman: Arkham Serisi

Assassin's Creed serisi, kendisinden sonra çıkan pek çok oyuna ilham olmuştur. Batman Arkham serisinin gizlilik ve tırmanma animasyonları neredeyse Assassin's Creed’deki gibi. Eğer Gotham sokaklarında gezip gizlice bir yerlere sızmak istiyorsanız Arkham serisine muhakkak bir göz atın. Oldukça iyi bir hikayeye de sahip olan bu oyunlar Assassin's Creed açlığınızı bastırmak için idealdir.

Ghost Of Tsushima

Tıpkı Sekiro’da olduğu gibi Japonya taraflarında geçen bir oyun arıyorsanız Ghost Of Tsushima’da göz atmak isteyebileceğiniz bir diğer oyun. Sekiro’ya kıyasla çok daha farklı bir oyun olan Ghost Of Tsushima Assassin's Creed’e benzerlik konusunda biraz daha öne çıkan bir yapım.

Watch Dogs Serisi

Assassin's Creed’in yapımcısı olan Ubisoft tarafından yaratılan bir diğer IP olan Watch Dogs, pek çok bakımdan Assassin's Creed’den etkilenmiş bir yapımdır. Watch Dogs için Assassin's Creed’in günümüzdeki versiyonu bile diyebiliriz. Tabii ki aksiyon dozu çok daha yüksek olan Watch Dogs’ta bir hacker’ın hayatını yaşıyorsunuz.

Dishonored Serisi

Steampunk bir evrende suikastçilik yapmak her Assassin's Creed hayranının ilgisini çekecektir. Dishonored serisi hem hikaye olarak hem de oynanış olarak Assassin's Creed hayranlarını mest edecek bir seridir.

Uncharted Serisi

Antik bölgelerde hazine avcılığı yapmak pek çok Assassin's Creed severi eğlendirecektir. Bol aksiyonlu ve hikayeli bir oyuna hiçbir Assassin's Creed hayranının hayır diyeceğini sanmıyoruz. Eğer bu zamana kadar Uncharted serisine göz atmadıysanız şimdi tam zamanı.

Hitman Serisi

Eğer ki Assassin's Creed serisinin gizlilik yönünü seviyorsanız günümüzde geçen bir gizlilik oyunu da ilginizi çekebilir. Mazisi Assassin's Creed’ten çok daha öncesine dayanan Hitman serisine de bir şans verebilirsiniz.

Assassin's Creed benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bu listedeki favori oyununuz hangisi? Assassin's Creed benzeri oyunlar listemizde olmasını gerektiğini düşündüğünüz bir oyun daha var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.