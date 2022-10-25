Eskiden Yeniye Assassin's Creed Serisi

2007 yılında Ubisoft Assassin’s Creed isimli bir oyun çıkardı ve oyun dünyasına bomba gibi düşen bu oyun pek çok kişi tarafından beğenilse de eksiklikleri göze çarpıyordu ve devam oyunları bekleniyordu.

Devam oyunları ile çıtayı yükselten Ubisoft, günümüze kadar uzanan, onlarca oyuna sahip bir seri yarattı. Biz de bu yazımızda sizlere Assassin’s Creed oyunlarından bahsedeceğiz. Oyun dünyasının en iyi serilerinden biri olan Assassin’s Creed serisinin ana oyunları şu şekilde:

Geçmişten Günümüze Assassin’s Creed Oyunları

Assassin’s Creed (2007)

Assassin’s Creed II (2009)

Assassin’s Creed: Brotherhood (2010)

Assassin’s Creed: Revelations (2011)

Assassin’s Creed III (2012)

Assassin’s Creed IV: Black Flag (2013)

Assassin’s Creed: Rogue (2014)

Assassin’s Creed: Unity (2014)

Assassin’s Creed: Syndicate (2015)

Assassin’s Creed: Origins (2017)

Assassin’s Creed: Odyssey (2018)

Assassin’s Creed: Valhalla (2020)

Assassin's Creed: Mirage (2023)

Yukarıdaki listede Assassin’s Creed’in sadece ana oyunlarına yer verilmiştir. Serinin pek çok ara oyunu da bulunmaktadır.

Assassin’s Creed serisi, oldukça büyük ve görkemli bir saga. Kendi içerisinde dönemlere ayrılan bu oyun pek çok farklı zaman diliminde geçiyor. Neredeyse her oyunda başka bir bölgeyi keşfediyoruz. Gelin ana Assassin’s Creed oyunlarını sizler için kategorize edelim ve her oyununa tek tek değinelim.

Assassin’s Creed (2007)

Ubisoft’un ilk Assassin’s Creed oyunu esasında bir Prince of Persia oyunu olarak geliştirilmiş. Ancak süreç içerisinde oyun çok gelişmiş ve başka bir kimliğe bürünmüş. Yapımcı Ubisoft’da Prince of Persia markasını geride bırakıp yepyeni bir marka yaratma yoluna girdi ve Assassin’s Creed serisinin ilk tohumları atıldı. Esasında çok iyi bir oyun olmamasına rağmen, pek çok eksikliği olduğu halde genel kitle tarafından sevildi. Oyunun genel tarzı ve ruhu, gizlilik yönü ve gerçekçi yapısı oldukça beğenildi. Altair isimli bir suikastçiyi yönlendirdiğimiz bu oyunda Üçüncü Haçlı Seferi dönemini deneyimliyorduk.

Ezio Üçlemesi

Assassin’s Creed II

Assassin’s Creed: Brotherhood

Assassin’s Creed: Revelations

İlk oyunda temelleri atılan Assassin’s Creed serisi ikinci oyunla beraber artık çok büyük kitlelere ulaştı. Hikaye olarak benzersiz bir deneyim sunan Assassin’s Creed II, ilk oyunda iyi yapılan her şeyi daha iyi yapmış, önceki oyunda sevilmeyen her şeyi de oyundan çıkarmıştı. Çok daha iyi bir deneyim sunan Assassin’s Creed II, pek çok kişi tarafından en iyi Assassin’s Creed oyunu olarak kabul ediliyor. Rönesans döneminde geçen oyun bizlere benzersiz bir tarih dersi veriyor.

Assassin’s Creed: Brotherhood ile birlikte ikinci oyunun hemen sonrasını oynama şansı elde ediyoruz. Ezio karakterinin doğumuna ve gelişimine şahit olduğumuz önceki oyundan sonra Ezio’nun bir kardeşlik kurup bu kardeşliği yönetişine şahitlik ediyoruz.

Assassin’s Creed: Revelations ile birlikte Ezio’nun orta yaşlı, ağırbaşlı ve tecrübeli halini oynuyoruz. Rönesans döneminde geçiyor ancak bu sefer İtalya’da değil Osmanlı’dayız. Dönemin İstanbul’unu gördüğümüz Assassin’s Creed: Revelations özellikle biz Türk oyuncular için oldukça özel bir oyun. Osmanlı dönemini bu kadar iyi yansıtan kaliteli bir başka oyun anımsamakta güçlük çekiyoruz. Mekanik olarak çok daha iyi bir oyun olan Revelations’da pek çok yeni özellik de oyuna eklenmişti. Hikaye olarak da oldukça etkileyici olan Revelations, Ezio’nun köklerini araştırdığı ve Altair’in izinden gittiği bir oyundu.

Kolonyal Dönem Assassin’s Creed Oyunları

Assassin’s Creed III

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed: Rogue

Assassin’s Creed III önceki oyunlara göre animasyon ve estetik olarak çok daha akıcı bir oyundu. Artık sadece binalarda değil, ağaçların üzerinde de gezinebiliyorduk. Ana karakterimiz Connor ile beraber dönemin Amerikan Devrimine şahit olduğumuz bu oyun genel olarak serinin ortalama bir oyunu olarak hafızalarda yer etti.

Assassin’s Creed IV: Black Flag Kolonyal dönem Assassin’s Creed oyunları içerisinde en çok sevilen oyunlardan biri. İlk kez “Assassin” olmayan birini oynadığımız bu oyunda Edward James Kenway isimli karakteri canlandırıyorduk. Korsanlık temasının işlendiği bu oyun hikaye bakımından en vasat Assassin’s Creed oyunlarından biri olsa da gemi savaşları, korsancılık ve yağmalama teması nedeniyle çok beğenildi.

Oyun dünyasında korsanlık teması yeterince işlenmeyen bir tema ve Assassin’s Creed IV: Black Flag bunu çok iyi bir şekilde başardı. Assassin’s Creed IV: Black Flag’de kullanılan gemi savaşı mekanikleri hala günümüzdeki Assassin’s Creed oyunlarında bile kullanılıyor. Hatta başka tarzdaki oyunlara bile ilham kaynağı olmuş durumda.

Assassin’s Creed: Rogue ise oldukça ilginç bir oyundu. Assassin’s Creed serisi genellikle tapınakçılar ile suikastçiler arasındaki konuyu ele alan oyunlar. Biz oyuncular da suikastçileri oynarız. Assassin’s Creed: Rogue’da ise bu durum tam tersi. İlk kez bir tapınakçıyı oynadığımız bu oyunda tapınakçılara ve suikastçilere bakışınız değişebilir. Assassin’s Creed III, Black Flag ve Rogue hikaye olarak da birbiri ile bu oyunda bağlanıyor. Spoiler olmaması için çok detaya girmiyoruz ancak bu 3 oyunu da bir üçleme olarak düşünebilirsiniz.

Assassin’s Creed: Unity

Fransız Devrimini konu alan Assassin’s Creed: Unity maalesef en kötü Assassin’s Creed oyunlarından bir tanesi. O dönem Ubisoft aynı anda pek çok Assassin’s Creed oyununu geliştiriyordu ve deyim yerindeyse bu oyunlar artık fabrikasyon ürününe dönmüştü. Çok az yeniliğin geldiği, sadece farklı mekanlarda ve farklı karakterlerle geçen oyunlara dönmüştü. Ubisoft piyasaya hızlı bir şekilde Assassin’s Creed oyunu pompaladığı için Assassin’s Creed: Unity’ye gerekli ilgiyi ve özeni gösteremedi. İnanılmaz sorunlu ve eksik bir oyun olan Unity, oyun tarihine adını o kadar kötü bir şekilde yazdırdı ki belki de en kötü çıkış yapan oyunlardan biri oldu.

Assassin’s Creed: Syndicate

Unity faciasından sonra herkesin mesafeli bir şekilde yaklaştığı Syndicate esasında iyi bir oyun olmasına rağmen kitleler artık benzer Assassin’s Creed oyunları oynamaktan baymıştı ve Syndicate ne iyi ne kötü denilebilecek bir oyun olarak yerini aldı. Victoria Dönemi İngiltere'sinde geçen bu oyun Steampunk temasına sahip bir oyundu. Sanayi Devrimi’ne şahit olduğumuz bu oyun türün meraklıları için oldukça iyi bir alternatif.

Rebootlanan Modern Oynanışa Sahip Assassin’s Creed Oyunları

Assassin’s Creed: Origins

Assassin’s Creed: Odyssey

Assassin’s Creed: Valhalla

Unity faciasından sonra Syndicate ile istediği başarıyı yakalayamayan Ubisoft Assassin’s Creed serisine adeta bir reset attı. Seriyi rebootlayan yapımcı Ubisoft, Assassin’s Creed oyunlarını farklı bir şekilde ele almaya başladı. Syndicate’dan sonra çıkan Assassin’s Creed oyunları artık farklı bir tarzı benimsemişti. Dövüş sistemi baştan sona değiştirildi ve oyun daha RPG hale getirildi. Daha büyük haritalara sahip olan bu oyunlar daha önce pek çok aksiyon/macera oyununda gördüğümüz modern bir sistemi benimsedi.

Assassin’s Creed: Origins ile birlikte MÖ 49 - 43 yıllarında dönemin Mısır’ını görüyoruz. Piramitler, çöller, develer ve Mısır Mitolojisi ile bezeli bu oyun kitleleri ikiye böldü. Bazı oyuncular bu yeni mekanikleri ve oynanışı beğenmedi, serinin eski mekaniklerinin daha iyi olduğunu iddia etti. Bazıları ise modern bir sistemin Assassin’s Creed serisine daha çok yakıştığını savundu.

Assassin’s Creed: Odyssey ile birlikte seri tekrardan yükselişe geçti. Yunan Mitolojisine sahip en iyi oyunlardan biri olan Assassin’s Creed: Odyssey bizi Antik Yunanistan’a götürüyordu. Hikayesi ve oynanışı ile benzersiz bir tecrübe sunan Assassin’s Creed: Odyssey serinin en iyi oyunlarından bir tanesi.

Assassin’s Creed: Valhalla adından da anlaşılacağı üzere Vikingleri konu alıyor. İskandinav Mitolojisine sahip en iyi oyunlardan biri olan Assassin’s Creed: Valhalla hem grafikleriyle hem de dünyasıyla bizleri uzun saatler boyunca ekran başında tuttu. Çok uzun bir oyun olduğu için eleştirildi ancak sabırlı oyuncular tarafından genellikle beğenilen bir yapım oldu.

Assassin's Creed: Mirage

Pek çok Assassin's Creed oyunu duyuruldu ve hepsi önümüzdeki yıllarda bizimle olacak ancak aralarından en çok bilgi sahibi olduğumuz oyun ise Assassin's Creed: Mirage. Bağdat döneminde geçecek olan Assassin's Creed: Mirage görsel ve tema olarak ilk oyunu andıracak gibi. Orta Doğu teması Assassin's Creed’e oldukça yakışıyor diyebiliriz.

Assassin's Creed oyunlarına değindiğimiz yazımızın sonuna geldik. Assassin's Creed serisindeki favori oyununuz hangisi? Assassin's Creed serisinin yeni oyunları için heyecanlı mısınız? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.