The Texas Chain Saw Massacre
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 30000.00 MB
- Üretici Sumo Digital
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The Texas Chain Saw Massacre filmini izlemiş miydiniz? Şimdi oyunu ile karşımıza çıkan The Texas Chain Saw Massacre ile vahşete boğuluyoruz.
Korku türünün en ikonik eserlerinden biri olan The Texas Chain Saw Massacre filmi hiçbirimiz zihnimizden çıkmış değil. Gerçek bir olaya dayanan bu hadise artık bir oyuna da sahip olmuş oldu.
Sumo Digital tarafından geliştirilen ve Gun Interactive tarafından yayınlanan The Texas Chain Saw Massacre 2023 yılında piyasaya sürüldü. Dead by Daylight’ı andıran bir oynanışa sahip olan The Texas Chain Saw Massacre; takım tabanlı, çok oyunculu bir deneyim vadediyor.
Özünde katillerin kurbanları kovaladığı bir oyun olan The Texas Chain Saw Massacre, arkadaşlarla oynanınca keyfine varılan bir oyun. Eğer arkadaşlarınızla Dead by Daylight oynadıysanız ve beğendiyseniz The Texas Chain Saw Massacre’ı da büyük olasılıkla beğenirsiniz.
Korku türünün en büyük markalarından biri olan bu yapım kendine has özellikleri ile piyasada yerini aldı. Bakalım muadillerine göre başarılı olabilecek mi?
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The Texas Chain Saw Massacre İndir
Siz de hemen The Texas Chain Saw Massacre indirin ve bu korku dolu tecrübeyi yaşamaya başlayın. Katil ya da kurban rolünü oynayarak yapmanız gerekeni yapın.
The Texas Chain Saw Massacre Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 6th gen ya da AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Arkadaşlarla oynaması keyifli
Türün sevdalılarını memnun edecek oynanış döngüsü
Bu tarz diğer oyunlardan pek farklı değil