Testere 10 (Saw X) Konusu, Oyuncuları ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Testere 10 konusu, oyuncuları ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte Saw X filmine dair tüm detaylar!
Testere 10 (Saw X) konusu nedir sorusunun yanıtı, Saw serisinin hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Bu rehberde yakında vizyona girmesi beklenen Testere serisinin yeni filmi ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
James Wan ve Leigh Whannell tarafından yaratılan Testere serisi, IMDb puanı yüksek korku filmleri arasında yer alıyor. 1 milyar doları aşkın hasılat elde ederek büyük bir başarının altına imza atan serinin yeni filmi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Saw X filminin konusu nedir?
Testere 10 Konusu
Saw X, serinin ilk ve ikinci filmlerindeki olayların arasında geçiyor. Yeni Testere filminde çok hasta ve çaresiz olan John, kansere tedavi bulmaya çalışır. Bu nedenle John, oldukça riskli olan deneysel tıbbi prosedür için Meksika'ya yolculuk yapar ancak bu prosedürün bir aldatmaca olduğunu fark eder.
Testere 10 Oyuncuları
- Tobin Bell (John Kramer)
- Shawnee Smith (Amanda Young)
- Synnøve Macody Lund (Dr. Cecilia Pederson)
- Renata Vaca (Gabriela)
- Octavio Hinojosa (Mateo)
- Steven Brand
- Michael Beach
- Joshua Okamoto
- Paulette Hernandez
Saw X filminin oyuncuları arasında Tobin Bell, Shawnee Smith, Synnøve Macody Lund, Renata Vaca, Octavio Hinojosa ve daha pek çok isim bulunuyor. Filmde John Kramer karakterini Tobin Bell, Amanda Young karakterini ise Shawnee Smith canlandırıyor.
Tobin Bell daha önce 2017 yapımı 12 Feet Deep, 1995 yılında vizyona giren The Quick and the Dead, 2017 yılında çıkan Belzebuth, 2014 yapımı Phantom Halo ve daha çok sayıda yapımda yer aldı.
Testere 10 Çıkış Tarihi
Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Saw X, 29 Eylül 2023 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girecek. Yönetmenliğini Kevin Greutert'in yaptığı filmin senaristliğini Peter Goldfinger ve Josh Stolberg üstlendi.
IMDb Puanı Yüksek Psikolojik Gerilim Filmleri
Psikolojik gerilim filmleri; izleyicisini duygusal ve zihinsel yönden germesiyle dikkat çekiyor. Psikolojik gerilim filmlerinde karakterlerin psikolojisi çok karışık yansıtılır.
Bu rehberde Saw X oyuncuları, konusu ve vizyon tarihi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Peki, siz yakında vizyona girmeye hazırlanan yeni film hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyanın en popüler film serilerinden biri olan Testere'nin yeni filmi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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