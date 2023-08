Testere 10 (Saw X) Konusu, Oyuncuları ve Çıkış Tarihi

Testere 10 (Saw X) konusu nedir sorusunun yanıtı, Saw serisinin hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Bu rehberde yakında vizyona girmesi beklenen Testere serisinin yeni filmi ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

James Wan ve Leigh Whannell tarafından yaratılan Testere serisi, IMDb puanı yüksek korku filmleri arasında yer alıyor. 1 milyar doları aşkın hasılat elde ederek büyük bir başarının altına imza atan serinin yeni filmi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Saw X filminin konusu nedir?

Testere 10 Konusu

Saw X, serinin ilk ve ikinci filmlerindeki olayların arasında geçiyor. Yeni Testere filminde çok hasta ve çaresiz olan John, kansere tedavi bulmaya çalışır. Bu nedenle John, oldukça riskli olan deneysel tıbbi prosedür için Meksika'ya yolculuk yapar ancak bu prosedürün bir aldatmaca olduğunu fark eder.

Testere 10 Oyuncuları

Tobin Bell (John Kramer)

Shawnee Smith (Amanda Young)

Synnøve Macody Lund (Dr. Cecilia Pederson)

Renata Vaca (Gabriela)

Octavio Hinojosa (Mateo)

Steven Brand

Michael Beach

Joshua Okamoto

Paulette Hernandez

Saw X filminin oyuncuları arasında Tobin Bell, Shawnee Smith, Synnøve Macody Lund, Renata Vaca, Octavio Hinojosa ve daha pek çok isim bulunuyor. Filmde John Kramer karakterini Tobin Bell, Amanda Young karakterini ise Shawnee Smith canlandırıyor.

Tobin Bell daha önce 2017 yapımı 12 Feet Deep, 1995 yılında vizyona giren The Quick and the Dead, 2017 yılında çıkan Belzebuth, 2014 yapımı Phantom Halo ve daha çok sayıda yapımda yer aldı.

Testere 10 Çıkış Tarihi

Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Saw X, 29 Eylül 2023 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girecek. Yönetmenliğini Kevin Greutert'in yaptığı filmin senaristliğini Peter Goldfinger ve Josh Stolberg üstlendi.

Bu rehberde Saw X oyuncuları, konusu ve vizyon tarihi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Peki, siz yakında vizyona girmeye hazırlanan yeni film hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyanın en popüler film serilerinden biri olan Testere'nin yeni filmi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.