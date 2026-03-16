The Walking Trade, zombilerin çoğunlukta olduğu dünyada kendi dükkanınızı işletmeye çalıştığınız bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk

⚡ Önemli Bilgiler Oyunda bir savaşçıdan ziyade, yerleşkeler arasında mal taşıyan bir tüccarsın.

Karavanın senin hem evin hem dükkanın hem de kalen.

Dünyadaki yerleşkelerin ihtiyaçları sürekli değişiyor. Bir salgın başladığında ilaç fiyatları fırlarken, bir kuşatma sırasında mühimmatın değeri artıyor.

Microwave Games tarafından geliştirilen ve PlayWay S.A. tarafından yayınlanan The Walking Trade, zombi temasıyla ön plana çıkan bir simülasyon oyunudur. Bir yandan ticaret yapacak, diğer yandan ise zombilere karşı mücadele vereceksiniz. Farklı içerikleri oyunculara sunan The Walking Trade, simülasyon ve hayatta kalma deneyimini aynı çatı altında sunuyor.

Dükkanınızı geliştirmeye çalışırken, bir yandan da kendinizi geliştirmelisiniz. Yeni ekipmanlar, silahlar, barikatlar ve aklınıza gelebilecek her türlü mühimmata sahip olmalısınız.

Zombileri dükkanınızdan uzak tutmak için barikatlar veya geçici tuzaklar kullanabilirsiniz. Ayrıca, zombiye dönüşmemiş olan insanları işe alabilir ve iş yükünüzü hafifletebilirsiniz. Hayatta kalmadan dükkan yönetimine kadar her türlü konuda söz sahibi olduğunuz The Walking Trade, hafif bir aksiyon deneyimi de sunmaktadır.

Oluşturduğunuz silahları umarız kullanmazsınız. Lakin, kullanmak zorunda olduğunuz anlarda hiç tereddüt etmemeli ve zombileri tek hamlede alt etmelisiniz. İlk aşamada basit bir levyeyle bunu yaparken, ilerleyen safhalarda otomatik tüfeklerle yapacaksınız.

Görsel, içerik ve oynanış açısından tatmin edici bir yapıda olan The Walking Trade'i indirin ve siz de zombilerin çoğunlukta olduğu dünyada esnaf olmaya çalışın!

The Walking Trade Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 7/8/10/11 (64-bit)

Windows 7/8/10/11 (64-bit) İŞLEMCI: Intel Core i3-2100 / AMD FX-6300 veya eşdeğeri

Intel Core i3-2100 / AMD FX-6300 veya eşdeğeri BELLEK: 4 GB RAM

4 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7850 (2 GB VRAM veya eşdeğeri)

NVIDIA GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7850 (2 GB VRAM veya eşdeğeri) DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 4 GB kullanılabilir alan

4 GB kullanılabilir alan SES KARTI: DirectX uyumlu