The Walking Trade
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici PlayWay S.A.
The Walking Trade, zombilerin çoğunlukta olduğu dünyada kendi dükkanınızı işletmeye çalıştığınız bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunda bir savaşçıdan ziyade, yerleşkeler arasında mal taşıyan bir tüccarsın.
- Karavanın senin hem evin hem dükkanın hem de kalen.
- Dünyadaki yerleşkelerin ihtiyaçları sürekli değişiyor. Bir salgın başladığında ilaç fiyatları fırlarken, bir kuşatma sırasında mühimmatın değeri artıyor.
Microwave Games tarafından geliştirilen ve PlayWay S.A. tarafından yayınlanan The Walking Trade, zombi temasıyla ön plana çıkan bir simülasyon oyunudur. Bir yandan ticaret yapacak, diğer yandan ise zombilere karşı mücadele vereceksiniz. Farklı içerikleri oyunculara sunan The Walking Trade, simülasyon ve hayatta kalma deneyimini aynı çatı altında sunuyor.
Dükkanınızı geliştirmeye çalışırken, bir yandan da kendinizi geliştirmelisiniz. Yeni ekipmanlar, silahlar, barikatlar ve aklınıza gelebilecek her türlü mühimmata sahip olmalısınız.
Zombileri dükkanınızdan uzak tutmak için barikatlar veya geçici tuzaklar kullanabilirsiniz. Ayrıca, zombiye dönüşmemiş olan insanları işe alabilir ve iş yükünüzü hafifletebilirsiniz. Hayatta kalmadan dükkan yönetimine kadar her türlü konuda söz sahibi olduğunuz The Walking Trade, hafif bir aksiyon deneyimi de sunmaktadır.
Oluşturduğunuz silahları umarız kullanmazsınız. Lakin, kullanmak zorunda olduğunuz anlarda hiç tereddüt etmemeli ve zombileri tek hamlede alt etmelisiniz. İlk aşamada basit bir levyeyle bunu yaparken, ilerleyen safhalarda otomatik tüfeklerle yapacaksınız.
Görsel, içerik ve oynanış açısından tatmin edici bir yapıda olan The Walking Trade
The Walking Trade Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 7/8/10/11 (64-bit)
- İŞLEMCI: Intel Core i3-2100 / AMD FX-6300 veya eşdeğeri
- BELLEK: 4 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7850 (2 GB VRAM veya eşdeğeri)
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 4 GB kullanılabilir alan
- SES KARTI: DirectX uyumlu
Sıkça Sorulan Sorular
Sadece ticaret mi yapıyoruz, hiç aksiyon yok mu?
Tabii ki var! Yollar tehlikelerle dolu. Karavanın pusuya düşebilir veya mallarını korumak için bizzat silah başına geçmen gerekebilir. Ancak oyunun ana başarısı "ateş gücünden" ziyade "akıllı rotadan" geçiyor.
Oyunun Türkçe dil desteği var mı?
Evet, oyun metin tabanlı bir ticaret arayüzüne sahip olduğu için Türkçe desteğiyle geliyor. Bu, ticaret anlaşmalarını ve diyalogları anlaman için büyük avantaj.
Karavanımız parçalanırsa ne oluyor?
Eğer karavanın tamamen yok edilirse tüm mallarını ve itibarını kaybedebilirsin. Bu yüzden kazandığın paranın bir kısmını her zaman tamir ve güvenlik için kenara ayırman şart.
Sistem gereksinimleri nasıl?
Bağımsız bir yapım olduğu için optimizasyonu oldukça iyi. 8 GB RAM ve giriş seviyesi bir ekran kartı (GTX 1050 gibi) akıcı bir deneyim için yeterli.
Tek başımıza mı oynuyoruz yoksa online mı?
Oyun şu an için tek oyunculu (single-player) odaklı. Ancak diğer oyuncuların kurduğu ticaret rotalarını ve liderlik tablolarını görerek dolaylı bir rekabete girebilirsin.