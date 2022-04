theHunter oldukça gerçekçi bir avcılık oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

theHunter eğer gerçekçi bir av tecrübesi yaşamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz kaliteli bir avcılık oyunudur.

Online altyapıya sahip olan ve ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz theHunter oyunculara geniş ve oldukça detaylı olarak tasarlanmış haritalarda avlarının izini sürebilme ve farklı av hayvanlarını avlayabilme imkanı veriyor. Oyunda özellikle av hayvanlarının yapay zekası üzerinde özenle durulmuş ve oyunculara gerçekçi bir av tecrübesi yaşatmak için gerekenler yapılmış.

theHunter Özellikleri

Türkçe dahil 17 farklı dil seçeneği,

Gerçekçi grafikler,

Birbirinden farklı yaban hayvanları,

Birbirinden farklı avcılık silahları,

Birbirinden farklı araziler,

Benzersiz ödüller,

Seviye sistemi,

Mermi takip sistemi,

Görsel efektler,

theHunter göz büyüleyici grafiklerle av hayvanlarının içerisinde yaşadığı doğal ortamları başarılı şekilde canlandırmakta. theHunter'da çevrimiçi olarak yaşayan bir dünya söz konusu. Bu dünyada diğer avcılarla en yetenekli avcı olabilmek için yarışmaktayız. theHunter bize avlandıkça yeteneklerimizi geliştirebilme ve daha usta bir avcı olabilme imkanı veriyor. Yarışmalara katılarak liderlik panolarına ismimizi yazdırabilmekte ve 8 arkadaş birlikte ava çıkabilmekteyiz.

theHunter'da 7 farklı mekanda avlanmaktayız. Avlanırken hava durumunun ve gece-gündüz döngüsünün değiştiğine şahit olabiliyoruz. Bu mekanlarda 18 farklı av hayvanını avlayabilmemize imkan tanınıyor. Avlayabileceğimiz av hayvanlarının arasında tavşanlar, kazlar, yaban domuzları, geyikler, ceylanlar, siyah ve kahverengi ayılar, tilkiler ve hindiler gibi hayvanlar yer alıyor.

theHunter İndir

Steam üzerinde Windows platformu için yayınlanan theHunter, 2014 yılından bu yana başarılı gidişatına devam ediyor. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirilen yapım, ücretsiz olarak dağıtılıyor. Oyuncular Steam üzerinden oyuna ücretsiz olarak erişebilir ve birbirinden farklı hayvanları avlamaya başlayabilirler.

theHunter Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows ® 10/8/7

İşlemci: Intel 2 GHz or AMD Dual Core

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GeForce 8800, ATI/AMD Radeon HD 2400 (NVidia GeForce 8800, ATI/AMD Radeon HD 2400)

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible



ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows ® 10 64-bit

İşlemci: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU or HigherIntel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz (8 CPUs), ~3.4GHz or Higher

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX760 or Higher

DirectX: Sürüm 10

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible