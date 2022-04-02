theHunter
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 42,822
- Üretici Avalanche Studios
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theHunter oldukça gerçekçi bir avcılık oyunudur.
theHunter eğer gerçekçi bir av tecrübesi yaşamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz kaliteli bir avcılık oyunudur.
Online altyapıya sahip olan ve ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz theHunter oyunculara geniş ve oldukça detaylı olarak tasarlanmış haritalarda avlarının izini sürebilme ve farklı av hayvanlarını avlayabilme imkanı veriyor. Oyunda özellikle av hayvanlarının yapay zekası üzerinde özenle durulmuş ve oyunculara gerçekçi bir av tecrübesi yaşatmak için gerekenler yapılmış.
theHunter Özellikleri
- Türkçe dahil 17 farklı dil seçeneği,
- Gerçekçi grafikler,
- Birbirinden farklı yaban hayvanları,
- Birbirinden farklı avcılık silahları,
- Birbirinden farklı araziler,
- Benzersiz ödüller,
- Seviye sistemi,
- Mermi takip sistemi,
- Görsel efektler,
theHunter göz büyüleyici grafiklerle av hayvanlarının içerisinde yaşadığı doğal ortamları başarılı şekilde canlandırmakta. theHunter'da çevrimiçi olarak yaşayan bir dünya söz konusu. Bu dünyada diğer avcılarla en yetenekli avcı olabilmek için yarışmaktayız. theHunter bize avlandıkça yeteneklerimizi geliştirebilme ve daha usta bir avcı olabilme imkanı veriyor. Yarışmalara katılarak liderlik panolarına ismimizi yazdırabilmekte ve 8 arkadaş birlikte ava çıkabilmekteyiz.
theHunter'da 7 farklı mekanda avlanmaktayız. Avlanırken hava durumunun ve gece-gündüz döngüsünün değiştiğine şahit olabiliyoruz. Bu mekanlarda 18 farklı av hayvanını avlayabilmemize imkan tanınıyor. Avlayabileceğimiz av hayvanlarının arasında tavşanlar, kazlar, yaban domuzları, geyikler, ceylanlar, siyah ve kahverengi ayılar, tilkiler ve hindiler gibi hayvanlar yer alıyor.
theHunter İndir
Steam üzerinde Windows platformu için yayınlanan theHunter, 2014 yılından bu yana başarılı gidişatına devam ediyor. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirilen yapım, ücretsiz olarak dağıtılıyor. Oyuncular Steam üzerinden oyuna ücretsiz olarak erişebilir ve birbirinden farklı hayvanları avlamaya başlayabilirler.
theHunter Sistem Gereksinimleri
MİNİMUM:
İşletim Sistemi: Windows ® 10/8/7
İşlemci: Intel 2 GHz or AMD Dual Core
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: NVidia GeForce 8800, ATI/AMD Radeon HD 2400 (NVidia GeForce 8800, ATI/AMD Radeon HD 2400)
DirectX: Sürüm 9.0c
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX Compatible
ÖNERİLEN:
İşletim Sistemi: Windows ® 10 64-bit
İşlemci: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU or HigherIntel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz (8 CPUs), ~3.4GHz or Higher
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX760 or Higher
DirectX: Sürüm 10
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 16 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX Compatible