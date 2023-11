This Bed We Made

Oteldeki bir hizmetçiyi yönettiğiniz This Bed We Made'de, otele gelen misafirlerin sırlarını ortaya çıkarın ve zengin bir hikaye deneyimi yaşayın.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

1958 yılındaki bir otel görevlisini canlandırdığınız This Bed We Made oyununda, misafirlerin gizli sırlarını ortaya çıkarın ve çeşitli maceralara atılın. Oyun, üçüncü şahıs kamerasında oynanır ve oyuncuları ürpertici olayların içine sokar. Karakteriniz Sophie'yle, otele gelen müşterilerin yataklarını toplayın, odalarını temizleyin ve diğer isteklerini yerine getirin.

Boş odalara girdiğinizde çeşitli suç maddeleri bulacaksınız. Her bir misafirin farklı hikayesini ve sırlarını keşfedin. Bu aşk, kalp kırıklığı ve cinayet olaylarında misafirleri bir araya getiren şeyi bulmalısınız. Otelin üç atmosferik katını detaylıca inceleyin ve misafirlerle samimi bağlantılar kurun.

This Bed We Made İndir

This Bed We Made'de aldığınız her karar olayların gidişatına etki edecektir. Hatta yapılan her eylem ve açılan küçük bir kapı bile, hikayenin değişmesinde rol oynayacaktır. Oyunun bu özelliği, tekrar oynanabilirlik ve hikaye zenginliği açısından güzel olmuşa benziyor.

Siz de bu tarz üçüncü şahıs gizem oyunlarından hoşlanıyorsanız, This Bed We Made indirin ve oteldeki misafirlerin sırlarını ortaya çıkarın.

This Bed We Made Sistem Gereksinimleri