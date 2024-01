Nicole Kidman'ın Yeni Filmi 'Mice' Konusu, Oyuncuları ve Çıkış Tarihi

Yıllardır beyaz perdede başarılı oyunculuğu ile izlediğimiz Nicole Kidman, yapımcılığını üstlendiği yeni projesi ‘Mice’ ile gündeme geliyor. Gordon Reece imzalı romandan uyarlanan filmde Nicole Kidman’a eşlik eden ünlü isimler yer alacak.

Psikolojik gerilim türündeki bu kitap ve filmin konusu, oyuncuları ve çıkış tarihi film hakkında merak edilen başlıca konular arasında yer alıyor.

Mice Filmi Konusu

HBO dizilerinden biri olan The Undoing’de Nicole Kidman’ın birlikte çalıştığı Made Up Stoies yapım şirketinde çalışan Bruna Papandrea bu projede ünlü aktrise yapımcılıkta eşlik ediyor. Genç yetişkin kategorisindeki psikolojim gerilim filminin konusu ise Gordon Reece’in Mice adlı romanına dayanıyor.

Türkçesi ‘Fareler’ olan Mice filminde bir anne kızın hayat hikayesi ele alınacak. Heyecan dolu bir pskolojik gerilim filmi olması planlanan yapımda Shelley isimli bir kızın annesi ile yaşadığı ikilemler gün yüzüne çıkacak. Annesi ahlaki inançları doğrultusunda Shelley’e zorbalık uygulayan bir karakter. Şiddet ve korku temaları da bu filmde yer buluyor. Bu sırada doğru ve yanlış arasındaki sınırlar keşfediliyor.

Bruna Papandrea’nın bu çalışmayla ilgili yaptığı yorumda Shelly’nin klastrofobik yanları ve hüzünlü iç dünyasını beyazperdeye uyarlama konusunda büyük bir heyecan duyduğu anlaşılıyor.

Mice Filmi Oyuncuları

Filmin yapımcılığında bu ikiliye eşlik eden diğer isimler ise Blossom Films’den Per Saari ve yine Made Up Stories’ten Jodi Matterson ile Steve Hutensky olarak karşımıza çıkıyor.

Senaryo ise Amazon Prime Video dizilerinden biri olan Tell Me Your Secrets ile tanıdığımız Harriet Warner’ın kaleminden çıkacak. Oyuncu kadrosuna dair henüz net bir açıklama yapılmadı ancak teknik ekipteki gibi güçlü bir kadronun bizi beklediğini düşünüyoruz.

Mice Filmi Çıkış Tarihi

Filmin çekimleri henüz başlamadı. Dolayısıyla çıkış tarihine ilişkin de net bir tarih vermek mümkün değil. Başta Nicole Kidman hayranları olmak üzere psikolojik gerilim türünü sevenlerin heyecanla bekleyeceği bir film olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncu kadrosu ve yayın tarihi net olarak paylaşıldığında bu bilgileri size aktarıyor olacağız.

Siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Nicole Kidman’ı yapımcı koltuğunda gördüğümüz kitap uyarlaması bu film ilginizi çekti mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.