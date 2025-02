TTNET A.S.

Tivibu GO APK

Canlı TV, spor müsabakaları ve film-dizi gibi birçok içeriğe ev sahipliği yapan Tivibu GO APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz resmi Tivibu uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Resmi Tivibu mobil uygulaması olan Tivibu GO APK, kullanıcılara canlı TV kanalları, binlerce film, dizi ve spor müsabakalar sunuyor. Bunların yanı sıra belgesel, çocuk içerikleri, şovlar ve genel olarak her türden içerik Tivibu GO içerisinde bulunuyor.

Tivibu'da birçok spor içeriğini canlı olarak izleyebilirsiniz. S Sport kanallarını, La Liga maçlarını, Euroleague müsabakalarını, Serie A'yı, NBA maçlarını, Motogp yarışlarını ve espor karşılaşmalarını canlı olarak seyredebilirsiniz. Sadece tüm bunlar da değil, sayısız spor içeriklerine Tivibu GO sayesinde erişebilirsiniz.

Uygulama üzerinden indirdiğiniz içerikleri daha sonra izleme özelliğini kullanarak çevrimdışı izleyebilir ve internet paketinizden tasarruf edebilirsiniz. Film ve dizi tarafında tek tuşla indirip çevrimdışı izleyin veya TV kanallarında yayınlanan programları kaydederek 90 güne kadar seyredin.

Tivibu GO APK İndir

Tivibu GO, film ve dizileri içerik olarak sunmanın yanı sıra sinema kanallarını içerisinde barındırıyor. Popüler yabancı dizi kanalları, sinema kanalları ve belgesel kanalları Tivibu'da.

Yerli ve yabancı filmler arasından istediğiniz tüm kategori seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Aksiyon, macera, komedi, romantik, dram, bilim kurgu ve korku gibi kategorilerden birini seçerek izlemeye hız kesmeden başlayabilirsiniz.

Siz de Tivibu GO APK indirin ve binlerce içeriği Android cihazlarınızda izleme imkanına sahip olun!