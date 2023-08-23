Torchlight: Infinite
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10000.00 MB
- Üretici XD
-
3 oyunuyla başarı yakalayan Torchlight serisi şimdi de ücretsiz bir oyunla karşımızda. İşte Torchlight Infinite.
Aksiyon, RPG ve Hack’n’Slash türlerinin karışımı olarak nitelendirebileceğimiz bir oyun serisi olan Torchlight, üç oyunluk bir seri yaptıktan sonra farklı bir yol izlemeyi tercih etti ve ücretsiz olarak Torchlight Infinite’i 2023 yılında piyasaya sürdü.
İlk oyunların yapımcıları tarafından değil, XD isimli bir firma tarafından geliştirilip yayınlanan Torchlight Infinite bizlere farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
Mobil platformlarda da oynanabilen Torchlight Infinite, çapraz platform çok oyunculu desteğe de sahip bir yapım. Dilerseniz telefonunuzda dilerseniz de bilgisayarınızda Torchlight Infinite oynayabilirsiniz.
Free to Play tarzına dönen Torchlight serisi, Torchlight Infinite ile daha çok mobil oyunu andıran bir yapıya bürünmüş. Oyun içi satın alımların da bulunduğu Torchlight Infinite, bu tarz oyunları seven kişilere hitap eden bir oyun.
Torchlight Infinite İndir
Hemen Torchlight Infinite indirin ve dilerseniz PC’de dilerseniz mobilde bu oyunu oynayın.
Gözlemlenebilir Evrenin En İyi Hack and Slash Oyunları
Günümüzde maalesef ki artık eskisi kadar Hack and Slash oyunu göremiyoruz. Popülerliğini her geçen gün kaybeden bu oyun türünün bir hayranıysanız bu liste sizi çok memnun edecek.
Torchlight Infinite Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5 2500 ya da AMD FX-4350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 660Ti ya da AMD R9 270 2+ GB VRAM ile
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD şiddetle öneriliyor
Oyun içi satın alımlar oyunun dengesini bozuyor
Alışılmış Torchlight tecrübesinden çok uzaklaşan bir oyun olmuş
PC arayüzü çok kullanışsız