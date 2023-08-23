3 oyunuyla başarı yakalayan Torchlight serisi şimdi de ücretsiz bir oyunla karşımızda. İşte Torchlight Infinite.

Kemal Tavus - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aksiyon, RPG ve Hack’n’Slash türlerinin karışımı olarak nitelendirebileceğimiz bir oyun serisi olan Torchlight, üç oyunluk bir seri yaptıktan sonra farklı bir yol izlemeyi tercih etti ve ücretsiz olarak Torchlight Infinite’i 2023 yılında piyasaya sürdü.

İlk oyunların yapımcıları tarafından değil, XD isimli bir firma tarafından geliştirilip yayınlanan Torchlight Infinite bizlere farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Mobil platformlarda da oynanabilen Torchlight Infinite, çapraz platform çok oyunculu desteğe de sahip bir yapım. Dilerseniz telefonunuzda dilerseniz de bilgisayarınızda Torchlight Infinite oynayabilirsiniz.

Free to Play tarzına dönen Torchlight serisi, Torchlight Infinite ile daha çok mobil oyunu andıran bir yapıya bürünmüş. Oyun içi satın alımların da bulunduğu Torchlight Infinite, bu tarz oyunları seven kişilere hitap eden bir oyun.

Torchlight Infinite İndir

Hemen Torchlight Infinite indirin ve dilerseniz PC’de dilerseniz mobilde bu oyunu oynayın.

Torchlight Infinite Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i5 2500 ya da AMD FX-4350

: Intel Core i5 2500 ya da AMD FX-4350 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 660Ti ya da AMD R9 270 2+ GB VRAM ile

: Nvidia GTX 660Ti ya da AMD R9 270 2+ GB VRAM ile DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

: 10 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD şiddetle öneriliyor