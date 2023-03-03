Bioshock Infinite Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Hikayeli FPS oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk serilerden biri olan Bioshock, tek kişilik oyunları sevenleri mest edecek 3 oyun yayınladı. Bunlardan üçüncüsü -ve pek çokları için ek iyisi- “Bioshock 3” ismini değil “Bioshock Infinite” ismini aldı.

Bioshock Infinite’in atmosferi ve oynanışı harika olsa da asıl olayı hikayesindedir. Çok iyi bir hikayeye sahip olan bu oyunda bir an bile sıkılmanız mümkün değil. Eğer İngilizceniz yeterince iyi değilse ve oyunun hikayesini anlamakta zorluk çekiyorsanız Bioshock Infinite Türkçe yama kurarak bu sorundan kurtulabilirsiniz. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak siz de Bioshock Infinite Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

Bioshock Infinite Türkçe Yama Nasıl Kurulur?

Öncelikle Bioshock Infinite Türkçe yama dosyasını indirin.

Akabinde Winrar ile dosyayı açın.

ile dosyayı açın. Sonrasında Bioshock Infinite - Turkce Yama.exe dosyasına çift tıklayın ve çalıştırın.

dosyasına çift tıklayın ve çalıştırın. “ İleri ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Dosya seçme ekranı geldiğinde oyunun kurulu olduğu dizini seçin.

seçin. Onaylayın ve kurulumu tamamlayın.

İşte Bioshock Infinite Türkçe yama kurmak bu kadar basit ancak bu şekilde yükleme başarısız olursa endişelenmenize gerek yok. Ne olur ne olmaz diye ikinci bir yöntemi de sizler için ekliyoruz.

Kurulum işleminde dosya seçme ekranında “ Masaüstü ”nü seçin.

”nü seçin. Kurulum bittiğinde masaüstünde "Bioshock Infinite" diye bir klasör oluşacak. İçerisindeki INT isimli dosyayı kopyalayın.

isimli dosyayı kopyalayın. Oyunun kurulu olduğu yere gidin ve sırasıyla XGame > Localization dosyalarına girin.

> dosyalarına girin. Halihazırda kopyalamış olduğunuz INT klasörünü buraya yapıştırın.

Dosyaları değiştirmek için çıkan uyarıya onay verin.

Bioshock Infinite Hakkında

Ghost Story Games (Eski ismi: Irrational Games) tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan Bioshock Infinite 2013 yılında piyasaya sürüldü. Serinin önceki oyunları Steampunk temasına sahip oyunlardı. Bioshock Infinite ise bizleri gökyüzüne çıkaran ve bambaşka bir dünya sunan bir oyun. Görsellik ve atmosfer olarak ağzınızı açık bırakacak olan bu oyunun üstünden seneler geçse bile etkileyiciliği asla azalmayacak.

Güzelliği ve derinliği ile bizleri kendine hayran bırakan Elizabeth gibi çok önemli bir yan karakterin öyküsüne tanıklık ettiğimiz bu oyun hikayesi ve senaryosuyla sizleri etkisi altına alacak bir yapım.

Bioshock Infinite Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki oyunu Türkçe olarak oynamak isteyen kişiler için faydalı bir içerik olmuştur. Bioshock oyunları içerisinde favoriniz hangisi? Bioshock Infinite Türkçe yama nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.