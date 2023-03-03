Bioshock Infinite Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
Hikayesi ile bizleri büyüleyen Bioshock Infinite’e Türkçe yama kurmak istiyorsanız bu yazımıza muhakkak bir göz atın.
Hikayeli FPS oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk serilerden biri olan Bioshock, tek kişilik oyunları sevenleri mest edecek 3 oyun yayınladı. Bunlardan üçüncüsü -ve pek çokları için ek iyisi- “Bioshock 3” ismini değil “Bioshock Infinite” ismini aldı.
En İyi Hikayeli Oyunlar - Güncel Liste 2022
Oyun oynarken hikayenin bir parçası olduğunuz karakterlerin hissiyatlarının yaşandığı, gerçeği aratmayan hikayeli oyunlar listemizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bioshock Infinite’in atmosferi ve oynanışı harika olsa da asıl olayı hikayesindedir. Çok iyi bir hikayeye sahip olan bu oyunda bir an bile sıkılmanız mümkün değil. Eğer İngilizceniz yeterince iyi değilse ve oyunun hikayesini anlamakta zorluk çekiyorsanız Bioshock Infinite Türkçe yama kurarak bu sorundan kurtulabilirsiniz. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak siz de Bioshock Infinite Türkçe yama yükleyebilirsiniz.
Oyun Severlere Farklı Türlerden Eşsiz PC Oyun Önerisi
Malum yaz aylarına giriş yapıyoruz ve okullar kapanmak üzere. Yaz tatiline giriş yaptığımız şu günlerde ne oynayabilirim diye düşünüyorsanız bu kapsamlı içeriğimizde siz de kendinize uygun oyunu bulabileceksiniz.
Bioshock Infinite Türkçe Yama Nasıl Kurulur?
- Öncelikle Bioshock Infinite Türkçe yama dosyasını indirin.
- Akabinde Winrar ile dosyayı açın.
- Sonrasında Bioshock Infinite - Turkce Yama.exe dosyasına çift tıklayın ve çalıştırın.
- “İleri” seçeneğine tıklayın.
- Dosya seçme ekranı geldiğinde oyunun kurulu olduğu dizini seçin.
- Onaylayın ve kurulumu tamamlayın.
İşte Bioshock Infinite Türkçe yama kurmak bu kadar basit ancak bu şekilde yükleme başarısız olursa endişelenmenize gerek yok. Ne olur ne olmaz diye ikinci bir yöntemi de sizler için ekliyoruz.
- Kurulum işleminde dosya seçme ekranında “Masaüstü”nü seçin.
- Kurulum bittiğinde masaüstünde "Bioshock Infinite" diye bir klasör oluşacak. İçerisindeki INT isimli dosyayı kopyalayın.
- Oyunun kurulu olduğu yere gidin ve sırasıyla XGame > Localization dosyalarına girin.
- Halihazırda kopyalamış olduğunuz INT klasörünü buraya yapıştırın.
- Dosyaları değiştirmek için çıkan uyarıya onay verin.
Yeni BioShock 4 Detayları Ortaya Çıkmaya Başladı
BioShock 4 büyük bir merakla bekleniyor. Şu an için resmi olarak pek bir detay açıklanmış değil, ama yeni iş ilanları ile yeni BioShock 4 detayları ortaya çıkmaya başladı.
Bioshock Infinite Hakkında
Ghost Story Games (Eski ismi: Irrational Games) tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan Bioshock Infinite 2013 yılında piyasaya sürüldü. Serinin önceki oyunları Steampunk temasına sahip oyunlardı. Bioshock Infinite ise bizleri gökyüzüne çıkaran ve bambaşka bir dünya sunan bir oyun. Görsellik ve atmosfer olarak ağzınızı açık bırakacak olan bu oyunun üstünden seneler geçse bile etkileyiciliği asla azalmayacak.
Güzelliği ve derinliği ile bizleri kendine hayran bırakan Elizabeth gibi çok önemli bir yan karakterin öyküsüne tanıklık ettiğimiz bu oyun hikayesi ve senaryosuyla sizleri etkisi altına alacak bir yapım.
Netflix, Ünlü Oyun Serisi Bioshock’un Filmini İzleyicilerle Buluşturuyor!
Tüm dünyada milyonlarca aboneye sahip olan içerik platformu Netflix, orijinal içeriklerine bir yenisini daha ekliyor.
Bioshock Infinite Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki oyunu Türkçe olarak oynamak isteyen kişiler için faydalı bir içerik olmuştur. Bioshock oyunları içerisinde favoriniz hangisi? Bioshock Infinite Türkçe yama nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
YORUMLAR