Ücretsiz Oynanan Oyunlardan Nasıl Para Kazanılıyor?

Günümüzde artık pek çok oyun ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Çok büyük bazı şirketler bile oyunlarının bedava olarak oynanmasını istiyor. Peki firmalar ücretsiz oyunlardan nasıl para kazanıyor? Gelin size firmaların bedava oyunlardan nasıl para kazandıklarını anlatalım.

Bilindiği üzere oyunlar iki şekilde piyasaya çıkıyor. Ücretli ya da ücretsiz olarak. Ücretli oyunların nasıl para kazandığı ile alakalı kafa yormaya pek gerek yok. Belirledikleri fiyattan satış yapıyorlar ve para kazanıyorlar. Peki ücretsiz oyunlar nasıl para kazanıyor? Sizler için bütün yöntemleri sıraladık.

Ücretsiz Oyunlardan Para Kazanma Yöntemleri

Oyun İçi Satın Alımlar

Reklamlar

Sponsorluklar ve İşbirlikleri

Premium Sürümler ve Ek İçerikler

Veri Toplama ve Analiz

Oyun İçi Satın Alımlar

Pek çok F2P (Free to Play) yapımda oyun içi mağaza bulunur. Bu oyun içi mağaza satın alım yapmanız içindir. Eğer bu mağazadan satlan dijital ürünler sadece kozmetik amaçlı ise bir ziyanı yoktur ancak oyundaki gücünüzü artıracak şeyler satılıyorsa oyun P2W (Pay to Win) olarak adlandırılır.

Her iki durumda da oyunu yapan şirket para kazanır. Burada ise şirketler ikiye ayrılıyorlar. Adil bir oyun ortamı oluşturmak isteyen şirketler pay to win sistemlerden uzak durmaya çalışıyorlar. Çoğu ise bu durumu tercih etmiyor ve daha fazla para kazanmak için oyunun mağazasına güç dengelerini değiştirebilecek ürünler koyuyorlar. Genellikle de P2W oyunlar daha fazla para kazanıyor.

Reklamlar

Özellikle de mobil oyunlarda gördüğümüz bu sistem size zorunlu olarak reklam izletir ve reklam sahibinden para alır. Sizin oyun zevkinizi baltalamak ve fazladan zamanınızı almak uğruna reklamlardan para kazanmayı seçen şirketler oyunculardan para almak yerine böyle bir yöntem izlerler.

Buna ek olarak size oyun içi bir eşya ya da oyun parası verme karşılığında reklam izlemenizi isteyen oyunlar vardır. Mobil oyunların pek çoğunda görebileceğiniz bu sistem sayesinde kullanıcılar oyunda harcamak için geliştirilen para biriminden biraz olsun alabilmek için görece uzun reklam videolarını izlerler. Bu da oyunu yapan firmaya para kazandırır.

Sponsorluklar ve İşbirlikleri

İlk başta hemen fark edilmese de ücretsiz oyunlardan para kazanma yöntemlerinden biri de işbirlikleridir. Son dönemde pek çok oyun markası başka oyun markaları ile işbirliğine giderek ortak bir etkinlik düzenliyorlar. Örneğin PUBG Mobile’da pek çok farklı oyunun karakterinin kostümüne sahip olabiliyorsunuz. Firmalar arasındaki anlaşmaya göre birbirlerine para ödüyorlar ve iki tarafta bu işten kazançlı çıkıyor.

Premium Sürümler ve Ek İçerikler

Bazı oyunlarda görebileceğimiz bu sistemde oyunun ana sürümü ücretsizken ek paketler ve içerikler ücretli olarak satılabiliyor. Örneğin oyunun ilk 3 bölümü ücretsiz bir şekilde sunulmuşken sonraki bölümler para karşılında oyunculara sunulabilir.

Premium sürümler ise oyununda reklam varsa kapatabiliyor, size bazı kolaylıklar sağlıyor ya da oyundaki deneyiminizi iyileştiren özellikler sunabiliyor. Eğer reklamlardan sıkılıyorsanız ve daha rahat bir oyun deneyimi arıyorsanız firmaya ödeme yapmalısınız ki reklamlardan elde edeceği geliri direkt olarak, hızlı bir şekilde sizden alabilsin.

Sadece oyunlar değil, ücretsiz uygulamalar da bu şekilde para kazanmaya çalışır. Özellikle eğitici uygulamalar size bir yere kadar bilgi verir ve kursun belli bir aşamasından sonra sizden para talep eder.

Oyunun ilk kısmını beğenirseniz ve daha fazlasını isterseniz ödeme yapabilirsiniz. Pek çok oyunda karşılaşabileceğiniz bu sistem diğer yöntemlere göre daha adildir.

Veri Toplama ve Analiz

Pek çok ücretsiz oyun sizin verilerinizi toplar ve reklamcılara ya da pazar araştırma şirketlerine satarlar. Oyunların başında çıkan ve neredeyse kimsenin okumadığı, “okudum onaylıyorum” tarzındaki uzun uzadıya metinler aslında sizden veri toplamak için izin isteyen metinlerdir. Sırf sizin verilerinizi analiz edip başkalarına satan bir ekip bile vardır.

Reklamcılar ve araştırmacılar bu verilere yüklü miktarda para verirler ve kendi menfaatleri için kullanırlar. Bir sonraki stratejileri için ellerinde somut bir veri olan firmalar daha iyi ürünler ve reklamlar çıkarabilirler. Verilerin öneminin her geçen gün artıyor ve firmalar bunları sizden alabilmek için her şeyi yaparlar.

Ücretsiz oyunlardan para kazanma yöntemleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce ücretsiz oyunlardan bu şekilde para kazanmak adil mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.