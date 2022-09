Gözlemlenebilir Evrenin En İyi Hack and Slash Oyunları

Günümüzde maalesef ki artık eskisi kadar Hack and Slash oyunu göremiyoruz. Popülerliğini her geçen gün kaybeden bu oyun türünün bir hayranıysanız bu liste sizi çok memnun edecek. Oynayacak yeni bir Hack and Slash oyunu bulamıyorsanız hem yeni hem eski oyunlara yer verdiğimiz bu liste çok işinize yarayacak.

Gelmiş Geçmiş En İyi Hack and Slash Oyunları

Darksiders 2

Brütal Legend

Torchlight

Heavenly Sword

Lollipop Chainsaw

Bloodrayne

Castlevania: Lords of Shadow 2

Dante’s Inferno

Diablo 2

Path of Exile

Ninja Gaiden

Naraka: Bladepoint

NieR: Automata

Metal Gear Rising: Revengeance

Bayonetta

Devil May Cry 5

Hades

God of War III

Yukarıdaki Hack and Slash oyunları rastgele sıralanmıştır. Aynı tür içinde olsa bile bu kadar çok oyunu birbiri arasında kıyaslamak haksızlık olacaktır.Yukarıdaki tüm oyunlar bu türün en iyileri olduğu düşünülerek listeye alınmıştır.

Darksiders 2

Darksiders oyunları içerisindeki en iyi oyun olan ikinci oyun, bu listenin açılışını yapmak için en uygun oyunlardan bir tanesi. Mahşerin 4 atlısından biri olan Death’i canlandırdığımız bu oyun, atlılardan biri olan War’un ilk oyunda başına gelenlerden sonrasını konu alıyor. Melekler ve şeytanlar arasındaki ebedi şavaşa denge getirmekle görevli olan karakterlerimizin fantastik hikayesi oldukça ilgi çekici. Hikayeden çok daha önemli bir şey varsa da o da Darksiders serisinin oynanışıdır. Oldukça akıcı ve insanı tekrar tekrar oynamaya iten bir dövüş sistemi olan Darksiders 2, Hack and Slash oyunları içerisinde en akılda kalıcı mekaniklere sahip oyundur diyebiliriz.

Brütal Legend

Oldukça ilginç bir oyun olan Brütal Legend açık dünyada geçen bir Hack and Slash oyunu. Bu oyunu ilginç kılan en önemli faktör dünyası ve mizahi yönü. Ana karakterimizi Jack Black canlandırıyor ve oyunun tamamı Heavy Metal ile bezenmiş. Heavy Metal’in ikonik yüzlerini bu oyunda NPC olarak görmek mümkün. Pek çok oyun türünün mekaniklerini içerisinde bulunduran bu oyun oldukça sıra dışı bir tecrübe sunuyor. Bol bol müzik dinleyeceğiniz, oradan oraya koşuşturacağınız, fazlaca güleceğiniz bir oyun olan Brütal Legend özellikle Rock-Metal severleri kendine bağlayacak bir oyun.

Torchlight

Renkli ve pastel tonlara sahip eğlenceli bir dünyası olan Torchlight, Hack and Slash türünde hiç oyun oynamamış kişiler için tavsiye edilebilecek oyunlardan bir tanesi. Basit ve farklı mekanikleriyle kendini oynatmayı başaran Torchlight, yıllar içerisinde devam oyunları ile birlikte bir seri haline geldi. Özellikle tek başınıza oynayabileceğiniz keyifli bir oyun arıyorsanız Torchlight iyi bir seçim olacaktır. İkinci oyunu kitleler tarafından en çok beğenilen oyunu oldu.

Heavenly Sword

Hack and Slash oyunlarıyla tanınan Ninja Theory tarafından geliştirilen ve Sony Computer Entertainment tarafından yayınlanan bir oyun olan Heavenly Sword, PlayStation 3 için geliştirilen oyunlardan biri. Yapımcı Ninja Theory’nin ilk işlerinden olan ve stüdyonun kendini gösterdiği en önemli işlerden biri olann Heavenly Sword dönemine göre oldukça iyi bir oyundu. PlayStation 3 sahipleri eğer bu oyunu oynamadıysa çok şey kaçırmıştır diyebiliriz.

Lollipop Chainsaw

Kült olabilecek bir diğer oyun ise Lollipop Chainsaw’dır. Lisedeki bir amigo kızı yönlendirdiğimiz bu oyunda lisedeki zombileri elimizdeki elektrikli testere ile avlıyoruz. Oyun ortalamanın altında yorumlar alsa da Hack and Slash türü içerisinde değerlendirildiği zaman oldukça hakkı yenmiş bir oyun diyebiliriz. Müzikleri ve görsel estetiği ile oldukça akılda kalıcı bir oyun olan Lollipop Chainsaw 2023 yılında remake versiyonuna kavuşacak. Umuyoruz ki Lollipop Chainsaw kusurlarından arındırılıp daha iyi bir hale bürünür de hak ettiği başarıya ve ilgiye kavuşabilir.

Bloodrayne

Yine kült diyebileceğimiz bir oyun olan Bloodrayne pek çok kişinin bilmediği bir eser. Kırmızı saçlı kadın bir vampiri oynadığımız bu oyun hikaye adına çok bir şey vadetmese de oynanış olarak dönemine göre oldukça büyük bir iş başarmıştır. PC’de oldukça sorunlu bir şekilde çalışan Bloodrayne 2020 yılında Terminal Cut versiyonuna kavuştu ve nihayet modern sistemlerde oynanabilir hale geldi. PC’de oynamak için estetik ve sağlam bir oyun arıyorsanız, vampir teması da ilginizi çekiyorsa aradığınız oyun Bloodrayne.

Castlevania: Lords of Shadow 2

Castlevania serisi bünyesinde pek çok oyun bulunduran, çok farklı tarzlarda oyunlara sahip devasa bir saga. Castlevania: Lords of Shadow 2 ise bu markanın Hack and Slash namına çıkardığı işlerden bir tanesi. Vampir temasına Hack and Slash türünün çok yakıştığını söylememiz gerek. Underrated kelimesinin karşılığı olabilecek bir oyun olan Castlevania: Lords of Shadow 2, önceki oyunuyla beraber oynanması gereken en iyi Castlevania yapımlarından bir tanesi.

Dante’s Inferno

PlayStation 3 dönemi Hack and Slash oyunlarının altın çağını yaşadığı bir dönemdi desek haksız olmayız diye düşünüyoruz. Bu dönemde çıkmış bir diğer oyun ise Dante’s Inferno’ydu. Döneminde çıkan oyunlarının klonu olmakla suçlansa da oldukça iyi bir oynanışa sahipti. Pek bilinmeyen bir oyun olsa da Hack and Slash oyuncularının kaçırmaması gereken bir yapım.

Diablo 2

İzometrik ARPG ve Hack and Slash oyunları denildiği zaman Diablo 2’den bahsetmemek olmaz. Zamanının en iyilerinden olan Diablo 2 bugün bile pek çok oyuncunun sıkılmadan oynayabildiği bir oyun. Karanlık tonu ve şeytani dünyasıyla efsanevi bir oyun olan Diablo 2 çok az oyunun erişebileceği bir üne kavuşmuştur. Remaster versiyonu büyük kitleler tarafından bekleniyordu ve artık Diablo 2’yi yüksek kalite grafikler ve çözünürlük ile oynayabilmek mümkün.

Path of Exile

Diablo benzeri oyunlardan söz ederken bahsetmemiz gereken ilk oyun şüphesiz ki Path of Exile’dır. Ücretsiz bir oyun olmasına rağmen P2W mantığından uzak olan Path of Exile yıllar boyunca oynandı ve sürekli kendini geliştirdi. Bu janra ait ücretsiz bir oyun var olması biz oyuncular için oldukça iyi bir seçenek. Pek çok Diablo hayranını Yeni Diablo oyunlarında aradığını bulamadığı için ücretsiz bir alternatifi olan Path of Exile’a yöneliyor. Ücretsiz bir Hack and Slash oyunu arayan oyuncular eğer hala oynamadılarsa Path of Exile’ı denyimleyebilirler.

Ninja Gaiden

Henüz Dark Souls serisi piyasada yokken “zor oyun” konseptini taşıyan oyun hiç şüphesiz ki Ninja Gaiden serisidir. Gamepad kırdıracak kadar zor ve acımasız bir oyun olan Ninja Gaiden günümüzde zor oyun denilen oyunlardan çok daha zor bir oyundur. Dark Souls serisinden daha zor olmasının sebebi bazı teknik aksaklıklar ve kötü bölüm ve düşman tasarımlarından kaynaklansa da Ninja Gaiden serisi Hack and Slash türü için oldukça önemlidir. PC oyuncularının maalesef erişemediği bu seri nihayet 2021 yılında Steam’e de geldi. Ninja Gaiden Master Collection ismindeki bu paket 3 Ninja Gaiden oyununu içeriyor.

Naraka: Bladepoint

Battle Royale… Hack and Slash… PvP… Pek çok türün birleşiminden oluşan bu oyun son yıllarda çıkmış en dikkat çekici oyun. Naraka: Bladepoint Hack and Slash mekaniklerine sahip bir Battle Royale oyunu. Kulağa inanılmaz gelen bu karışım Naraka Bladepoint sayesinde hayata geçmiş. Karakterinizi özelleştirebildiğiniz bu oyunda oyuncular tıpkı klasik bir Battle Royale oyununda olduğu gibi bir bölgede hayatta kalmaya çalışıyorlar ancak bu türün diğer oyunlarının aksine silah ve mermiyle değil yakın dövüş silahları ile hayatta kalmaya çalışıyoruz. Doğu kültüründen ve dövüş sanatlarından bolca ilham alan Naraka: Bladepoint Hack and Slash oyunlarını çevrimiçi arenaya taşıyan -ki pek örneğini gördüğümüz bir şey değil- en iyi işlerden bir tanesi.

NieR: Automata

Sıradan bir Hack and Slash oyunundan çok daha fazlası olan NieR Automata oynanışı ve hikayesiyle sizleri büyüleyecek bir eser. Ciddi ve felsefik konular genelde Hack and Slash oyunlarında görmeye alışkın olduğumuz şeyler değil. Ancak Nier Automata’da tüm amacımız karşımıza çıkan düşmanları öylesine kesip biçmekten ibaret değil. Oyunun gerçek sonunu görebilirseniz -ki bunun için oyunu 3 kez bitirmeniz gerekiyor- oldukça sıra dışı bir hikayeye sahip olduğunu görebilirsiniz. Oyunu oynarken yer yer kamera açısının değişmesi ve bazen oyunu bambaşka bir şekilde deneyimliyor olmak da oynanışı oldukça renklendirmiş.

Metal Gear Rising: Revengeance

Metal Gear Solid oyunlarından bağımsız bir oyun olan Metal Gear Rising: Revengeance, kelimenin tam anlamıyla bir Hack and Slash oyunu. Metal Gear Solid’in spin-off’u diyebileceğimiz bir oyun olan Metal Gear Rising: Revengeance MGS2’de yönettiğimiz Raiden ismindeki ajanın gelecekteki cyborg ninja halini oynadığımız bir oyun. Metal Gear Solid oyunlarının sonrasında geçen bir oyun olduğu için ve bambaşka bir hikaye anlattığı için seriyi hiç bilmeyenlerin bile oynayıp keyif alabileceği bir oyun.

Bayonetta

Genel oyuncu kitlesinin pek bilmediği ancak Hack and Slash oyunları ile haşır neşir olanların çok iyi bileceği bir seri olan Bayonetta aklınızı başınızdan alacak bir oynanışa sahip. Bölüm sonu canavarlarının zorluğu ve devasa oluşu, combo sisteminin işleyişi, zamanı yavaşlatma mekaniği gibi ince düşünülmüş sistemleri ile Bayonetta bu türü sevenlerin mutlaka oynaması gereken bir oyun.

Devil May Cry 5

Bir zamanlar Hack and Slash oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk seri şüphesiz ki DMC serisidir. Öyle ki, herhangi bir DMC oyunu bu listede kolayca kendine yer bulabilir. Özellikle Devil May Cry 5’in bu listede olmasının sebebi ise şu şekilde:

Birçok farklı karakter ile oyunun oynanabilmesi.

DMC oyunları içerisinde en kompleks ve eğlenceli oynanışı sunması.

Grafiksel anlamda oldukça tatmin edici bir iş çıkarması.

Tekrar oynanabilirliğinin fazla olması.

Bu sebeplerden ötürü DMC 5 gelmiş geçmiş en iyi Hack and Slash oyunlarından bir tanesi.

Hades

Aksiyon, Roguelike ve Hack and Slash oyun türlerini harmanlayan bir oyun olan Hades 2020 yılının en iyi oyunlarından biriydi. Mükemmel denebilecek bir oynanışa sahipti. Roguelike oyunlarında görmeye pek alışkın olmadığımız kadar iyi bir hikayeye de sahipti. Oldukça küçük bir stüdyo tarafından geliştirilen bir oyun olan Hades milyon dolarlık oyunlarla kapışabilecek kadar görkemli ve başarılı bir oyun. Ölmeye doyamadığınız bu oyunda ustalaşmak ve tekrar tekrar oynamak o kadar zevkli ki saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile.

God of War III

Şüphesiz ki God of War olmadan bu liste yapılamazdı. Özellikle de God of War 3 Hack and Slash oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk oyunlardan birisidir. Hem ana oyunların ve Kratos’un son hikayesi olması dolayısıyla hem mükemmele yakın bir oynanış sunmasıyla God of War 3 belki de gelmiş geçmiş en iyi Hack and Slash oyunu. Öyle ki God of War 3’ten sonra Kratos global bir fenomen haline geldi. 2018’de reboot versiyonu çıkan God of War şu an bambaşka bir oyuna dönüşse de hem geçmişteki hem günümüzdeki oyunlarıyla hala bizi heyecanlandırmaya devam eden bir seri.

Hem eski hem yeni pek çok Hack and Slash oyununa yer verdiğimiz listenin sonuna geldik. Listedeki sizin favori oyununuz hangisi? Listede olmasını istediğiniz başka bir Hack and Slash oyunu var mı? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.